Hyper Bit gibt die Unterzeichnung eines endgültigen Vertrags zur Übernahme von Dogecoin Mining Technologies Corp. bekannt, einschließlich Hardware-Lieferverträgen für bis zu 2.660 ElphaPex DG1+ und DG2 Miner, die in einer mit erneuerbarer Energie betriebenen Anlage mit einer Kapazität von 11 MW untergebracht werden sollen

Vancouver, British Columbia - 21. August 2025 / IRW-Press / Hyper Bit Technologies Ltd. (CSE: HYPE) (OTC:HYPAF) (FWB: N7S0) (das Unternehmen oder Hyper Bit) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 20. Mai 2025 einen Aktienkaufvertrag vom 19. August 2025 (der endgültige Vertrag) mit Dogecoin Mining Technologies Corp. (Dogecoin Mining Technologies) und den Aktionären von Dogecoin (zusammen die Dogecoin-Aktionäre) abgeschlossen hat. Gemäß den Bestimmungen des endgültigen Vertrags hat sich das Unternehmen bereit erklärt, 100 % des ausgegebenen und ausstehenden Stammaktienkapitals von Dogecoin Mining Technologies (Dogecoin Mining Technologies-Aktien) von den Dogecoin-Aktionären zu erwerben.

Dallas La Porta, President, CEO und Director von Hyper Bit, erklärte: Dies ist ein entscheidender Meilenstein für Hyper Bit, der unser strategisches Wachstum im Kryptowährungs-Mining-Sektor beflügelt. Die Übernahme von Dogecoin Mining Technologies stärkt unsere Marktposition und unterstreicht unser Engagement für den Aufbau eines skalierbaren, leistungsstarken Mining-Betriebs. Hyper Bit ist mittlerweile als eins der ersten börsennotierten, auf Altcoins spezialisierten Mining-Unternehmen gut positioniert und hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb des sich rasch entwickelnden Ökosystems digitaler Vermögenswerte eine langfristige Wertschöpfung und Rentabilität zu erzielen.

Wir betrachten Dogecoin und Litecoin als einzigartig beeindruckende Vermögenswerte, die eine solide Mining-Wirtschaftlichkeit und eine wachsende institutionelle Akzeptanz bieten. Wir freuen uns, mit dem Team von Dogecoin Mining Technologies zusammenarbeiten zu können, dessen umfangreiches Know-how und Branchenverbindungen Hyper Bit einen erheblichen strategischen Wert verleihen.

Mit Blick auf die Zukunft sehen wir eine klare Chance, die Konsolidierung des derzeit fragmentierten Altcoin-Mining-Sektors durch eine disziplinierte Roll-up-Strategie voranzutreiben, bei der hochwertige Vermögenswerte, fortschrittliche Mining-Technologie und betriebliche Effizienz unter dem Dach von Hyper Bit zusammengeführt werden.

Carl Hermansen, President von Dogecoin Mining Technologies, erklärte: Wir freuen uns, dass Dogecoin Mining Technologies eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hyper Bit wird. Diese Transaktion stellt einen wichtigen Schritt in unserer Entwicklung dar und soll unsere Fähigkeit stärken, unsere Geschäftsziele zu erreichen. Durch die Nutzung der Ressourcen, des Fachwissens und der Marktpräsenz von Hyper Bit wollen wir unsere operativen Kapazitäten verbessern und unsere Dogecoin-Mining-Fähigkeiten ausbauen.

Über Dogecoin Mining Technologies Corp.

Dogecoin Mining Technologies ist ein Krypto-Mining-Infrastrukturunternehmen für Dogecoin (DOGE) und Litecoin (LTC), das sich auf den Aufbau skalierbarer, leistungsfähiger Mining-Betriebe für Krypto-Währungen konzentriert. Das Unternehmen hat sich strategisch wichtige Komponenten gesichert, die für den Betrieb einer groß angelegten Mining-Plattform erforderlich sind, darunter proprietäre Hardware-Lieferverträge für Elphapex DG1+- und DG2 ASIC-Rigs, ein sehr erfahrenes Betriebsteam mit Fachkenntnissen in den Bereichen Blockchain, Big Data und künstlicher Intelligenz sowie einen Vertrag über die Colocation in einer mit erneuerbarer Energie betriebenen Anlage mit einer Kapazität von bis zu 11 MW, wobei das Unternehmen davon ausgeht, seinen Anteil an dieser Kapazität zu einem voraussichtlichen Gesamtpreis für Strom und Hosting von unter 0,07 US$ pro Kilowattstunde zu sichern.

Dank der schlüsselfertigen Infrastruktur ist Dogecoin Mining Technologies in der Lage, den Mining-Betrieb nach Zuweisung von Kapitalressourcen rasch zu skalieren. Dabei nutzt das Unternehmen branchenführende Hardware, kostengünstige nachhaltige Energie und betriebliches Fachwissen, um attraktive Rentabilität und langfristige Wertschöpfung im schnell wachsenden Ökosystem der digitalen Vermögenswerte zu erzielen.

Als Gegenleistung für den Erwerb der Dogecoin-Aktien wird das Unternehmen insgesamt 17.999.995 Stammaktien am Kapital von Hyper Bit ausgeben, die anteilig an die Dogecoin-Aktionäre verteilt werden (die Gegenleistungsaktien). Die Gegenleistungsaktien werden zu einem angenommenen Preis von 0,2625 $ pro Gegenleistungsaktie ausgegeben, was einem angenommenen Gesamtwert von 4.724.998,69 C$ entspricht. Alle Gegenleistungsaktien unterliegen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange einer Veräußerungsbeschränkung für einen Zeitraum von vier Monaten ab dem Ausgabedatum sowie mehreren Meilenstein-Earn-out-Anforderungen.

14.399.988 der Gegenleistungsaktien unterliegen den vier (4) unten aufgeführten Leistungsmeilensteinen, um die Interessen der Dogecoin-Aktionäre an den langfristigen Wachstumszielen des Unternehmens auszurichten. Falls das Unternehmen den unten angegebenen Leistungsmeilenstein nicht erreicht, gibt jeder Dogecoin-Aktionär unverzüglich die entsprechende Anzahl von Gegenleistungsaktien an das Unternehmen zurück, und nach Erhalt annuliert das Unternehmen diese Gegenleistungsaktien unverzüglich.

3.599.997 Gegenleistungsaktien Leistungsmeilenstein 1: Nach Bestätigung, dass die erste Tranche der ElphaPex DG1+-Rigs bis spätestens

31. Dezember 2025 die Zollabfertigung im Bestimmungsland durchlaufen hat.

3.599.997 Gegenleistungsaktien Leistungsmeilenstein 2: Nach Bestätigung, dass die erste Tranche der ElphaPex DG1+-Rigs innerhalb von

zehn (10) Werktagen nach Ankunft im Rechenzentrum am oder vor dem 31. Dezember 2025 installiert und in

Betrieb genommen wurde.

3.599.997 Gegenleistungsaktien Leistungsmeilenstein 3: Nach Bestätigung, dass die erste Tranche der DG1+-Rigs eine Hash-Rate von

mindestens 96 % erreicht, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt von fünf (5) Tagen, nachdem sie am

oder vor dem 31. Dezember 2025 als online eingestuft wurden.

3.599.997 Gegenleistungsaktien Leistungsmeilenstein 4: Nach Bestätigung der Zuteilung von mindestens 2.000 ElphaPex DG2-Rigs durch eine

Patronatserklärung oder gleichwertige Unterlagen bis spätestens 31. Dezember 2025.

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird jeder Dogecoin-Aktionär auch eine Stimmrechtsvereinbarung (eine VSA) mit dem Unternehmen abschließen, wonach jeder Dogecoin-Aktionär sich verpflichtet, mit seinen Gegenleistungsaktien für alle Beschlüsse zu stimmen, die vom Management des Unternehmens für den Zeitraum vorgelegt werden, in dem der Dogecoin-Aktionär diese Gegenleistungsaktien weiterhin hält.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von üblichen Abschlussbedingungen, wie sie im endgültigen Vertrag vorgesehen sind, darunter unter anderem der Unterzeichnung und Einreichung einer VSA durch jeden Dogecoin-Aktionär, dem Abschluss der Audit von Dogecoin sowie eines Bewertungsbericht, der den Anforderungen des Board of Directors von Hyper Bit entspricht. Die Transaktion kann erst abgeschlossen werden, wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Über Hyper Bit Technologies Ltd.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist ein zukunftsorientiertes, diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den strategischen Einsatz von Krypto-Mining-Operationen und Blockchain-basierten Innovationen spezialisiert hat. Angesichts des weltweit steigenden Interesses an digitalen Vermögenswerten - angetrieben durch den Aufstieg der Blockchain, der dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) und der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle und private Anleger - hat sich Hyper Bit zum Ziel gesetzt, Werte im gesamten Krypto-Ökosystem freizusetzen und gleichzeitig Wachstum für seine Stakeholder zu erzielen. Hyper Bit Technologies Ltd. ist Mitglied der Blockchain Association of Canada und der American Blockchain & Cryptocurrency Association.

Bleiben Sie über unsere neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden, indem Sie die Unternehmensnachrichten auf Hyperbit.ca abonnieren und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen: X.com, TikTok, Instagram und LinkedIn. Hyper Bit Technologies Ltd. ist in Kanada (CSE: HYPE), in den USA (OTC: HYPAF) und in Europa (FWB: N7S0) börsennotiert.

IM NAMEN DES BOARDS

(gezeichnet) Dallas La Porta_

Dallas La Porta, President, CEO und Direktor

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Telefon: 1-604-602-4935

Fax: 1-604-602-4936

E-Mail: team@hyperbit.ca

Hyper Bit Technologies Ltd.

750-580 Hornby Street

Vancouver, BC, V6C 3B6

www.hyperbit.ca

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Alle Informationen in dieser Pressemeldung in Bezug auf das Unternehmen und Dogecoin wurden von den jeweiligen Parteien für die Aufnahme in diese Mitteilung bereitgestellt. Das Unternehmen sowie seine jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten verlassen sich auf Dogecoin in Bezug auf die Informationen zu Dogecoin.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf den Abschluss der Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Keine Investition ist ohne Risiko. Kryptowährungen sind besonders volatil und daher besonders riskant. Unternehmen, die Technologien entwickeln und in das Krypto-Mining investieren, können durch die innewohnende Volatilität potenziell negativ beeinflusst werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie immer einen Anlageberater konsultieren sollten, um festzustellen, ob eine Gelegenheit für sie geeignet ist.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hyper Bit Technologies Ltd.

Robert Eadie

580 Hornby Street, Suite 750, Box 113

V6C 3B6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@hyperbit.co.in

