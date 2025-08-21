Code Coverage mit Testwell CTC++ - Grundlagen und Qualifizierung

Die Verifysoft Technology GmbH wurde 2003 in Offenburg im Schwarzwald gegründet und hat sich seither als ein bedeutender Akteur im globalen Softwarevertriebsmarkt etabliert.

Mit ihren Produkten wie dem Code Coverage Analyzer Testwell CTC++ sowie den Code-Komplexitätsmesswerkzeugen Testwell CMT++ und CMTJava bietet das Unternehmen einzigartige Produkte an, insbesondere durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Standards in der Softwaretechnik.

Neben der Bereitstellung innovativer Softwarelösungen bietet Verifysoft Technology regelmäßig Seminare, Schulungen und kostenfreie Webinare an, die sich mit aktuellen Themen rund um Softwareentwicklung, Softwaretests und Qualitätssicherung befassen. Die nächsten Webinare finden am Donnerstag, den 9. Oktober 2025, um 10:00 Uhr und um 15:00 Uhr MEZ auf Englisch statt.

In diesem Webinar können Teilnehmer zu folgenden Themen mehr erfahren:

• Warum die Messung der Code Coverage entscheidend für die Qualität und Effizienz Ihrer Softwaretests ist

• Wie Sie die Coveragemessung mit Testwell CTC++ optimal nutzen können, um Ihre Teststrategie zu verbessern

• Wichtige Informationen zur Tool-Qualifizierung und wie Sie sicherstellen, dass Ihre Software-Tests den höchsten Standards entsprechen

Interessierte können sich kostenlos für die Webinare am 9. Oktober 2025, um 10:00 und 15:00 Uhr MEZ anmelden und ihren Platz sichern, indem sie den folgenden Link verwenden:

https://www.verifysoft.com/de_ctcpp_webinar.html