Afrika-Safari Feeling: Kenia-Safari mit intensiven Tagen in der Wildnis erleben

Während der Alltag aus Routinen besteht und sich in der Stadt kaum Raum für echte Natur findet, bieten Afrika Safaris die Gelegenheit, tief in eine andere Welt einzutauchen. Weite Landschaften, wilde Tiere und ein entschleunigter Tagesrhythmus schaffen Abstand – und machen den Kopf frei. Kenia mit seinen berühmten Nationalparks ist besonders für alle, die Ursprünglichkeit und Komfort verbinden möchten, ein ideales Ziel. Die Kombination aus Nähe zur Natur, kurzen Fahrstrecken und landestypischer Unterbringung macht eine Kenia Safari sowohl eindrucksvoll als auch komfortabel. Doch wo findet man gut organisierte Afrika-Safaris, bei denen der Anbieter gleichzeitig ein authentisches Naturerlebnis und den Komfort der Safari-Gäste berücksichtigt? Mit über 30 Jahren Erfahrung hat sich Kenia-Safari.de als Spezialist für maßgeschneiderte Safaris in Kenia etabliert. Auf dem Spezialreiseportal findet man unter anderem die dreitägige Kenia-Safari durch die beiden Tsavo-Nationalparks, die direkt von der Küste in eines der größten Schutzgebiete Afrikas führt. In offenen Landschaften, am Rand von Lavafeldern und an natürlichen Quellen erleben Safarigäste Elefanten, Giraffen, Zebras und Raubtiere aus nächster Nähe. Übernachtet wird während dieser Afrika-Safari stilecht in einer Zelt-Lodge mitten im Busch und in einer komfortablen Safari-Lodge mit Blick auf Wasserlöcher.

Afrika Safari im Tsavo – Wildnis und Zeltromantik auf der Kenia Safari

Der erste Tag dieser „3 Tage und 2 Nächte Kenia Jeepsafari im Tsavo“ beginnt mit der Abholung im Hotel an der kenianischen Küste. Nach wenigen Stunden Fahrt verändert sich die Landschaft deutlich: Aus dem fruchtbaren Küstenstreifen wird Savanne, dann Buschland und schließlich die vulkanisch geprägte Region des Tsavo-West-Nationalparks. Bereits auf dem Weg ins Schutzgebiet beginnt die Pirsch – oft zeigen sich Antilopen, Paviane oder die ersten Elefanten am Wegesrand. Innerhalb des Parks beeindruckt die Vegetation mit Palmen, Akazien und dichtem Buschwerk. Ein besonderer Halt sind die Mzima Springs: glasklare Quellen, in denen Flusspferde und Krokodile leben. Übernachtet wird während der Afrika-Safari im Severin Safari Camp, einem authentischen Camp mit Zeltcharakter, in dem der Komfort nicht zu kurz kommt. Besonders eindrucksvoll ist der Blick am Abend in die Weite, begleitet vom Brüllen entfernter Löwen. Am zweiten Tag dieser Kenia-Safari geht die Fahrt weiter in Richtung Tsavo Ost. Die beiden Teile des Nationalparks unterscheiden sich deutlich: Während Tsavo West eher grün und hügelig ist, dominieren im östlichen Teil offene Flächen, rote Erde und niedrige Vegetation. Hier leben große Elefantenherden, deren Haut durch den eisenhaltigen Staub eine rötliche Färbung annimmt. Mit etwas Glück lassen sich auf den Pirschfahrten auch Giraffen, Wasserböcke, Löwen und Strauße entdecken. Die Mittagszeit verbringen die Safari-Gäste in der komfortablen Ashnil Aruba Lodge nahe eines Wasserreservoirs, an dem regelmäßig Tiere zum Trinken erscheinen. Nach einer kurzen Ruhepause folgt am Nachmittag eine weitere ausgedehnte Pirschfahrt durch die endlosen Ebenen des Tsavo Ost.

Kenia Safari mit Frühpirsch – ein starker Abschluss der Afrika Safari

Der dritte Tag der Afrika Safari beginnt sehr früh: Noch vor Sonnenaufgang startet eine Pirschfahrt, bei der man mit etwas Glück jagende Raubtiere oder große Herden in Bewegung beobachten kann. Die Lichtverhältnisse sind zu dieser Tageszeit ideal für Fotos und die Stimmung besonders intensiv. Nach einem späten Frühstück in der Lodge steht eine letzte Pirschfahrt dieser Afrika Safari auf dem Programm. Anschließend erfolgt die Rückfahrt zum Urlaubshotel an der Küste, wo die Kenia-Safari am Nachmittag endet. Durch die Nähe zur Küstenregion eignet sich diese Afrika Safari auch ideal als Ergänzung zu einem Badeurlaub. Die Kenia-Safari ist so konzipiert, dass keine langen Fahrten nötig sind, aber dennoch alle Erlebniselemente einer klassischen Afrika-Safari enthalten sind: Tierbeobachtung, Naturkulisse, authentische Unterkünfte und kleine Gruppen.

