Pellets im Sommer – Lockstarke Futtermittel für aktive Fische

In den heißen Sommermonaten Juli und August herrschen ideale Bedingungen für ausgedehnte Angelsessions. Gerade in dieser Zeit sind Fische besonders aktiv und nehmen gezielt Nahrung auf – die optimale Gelegenheit, um mit hochwertigen Pellets punktgenau zu füttern. Pellets gelten als äußerst effektive Köder und Futtermittel, die sowohl sofortige Reize setzen als auch über einen längeren Zeitraum wirken. Ob als Lockteppich am Gewässergrund, Bestandteil im Method Feeder oder direkt am Haken – Pellets sind flexibel einsetzbar und bieten für jede Angelmethode die passende Lösung. Im gut sortierten Angel-Onlineshop auf angel-berger.de steht Anglern eine große Auswahl an hochwertigen Pellets sowie zahlreichen weiteren Angelprodukten zur Verfügung.

Pellets als hochwertige Method Feeder Lösungen für präzise Fütterung

Wer gezielt mit dem Method Feeder angelt, profitiert vom Magic Baits Method Pellet Feeder Mix. Diese 2 Millimeter großen Pellets sind speziell für diese Technik entwickelt worden und überzeugen mit einem hohen Anteil an Fischmehl, Fischöl und Getreide. Vor der Anwendung werden die Pellets mit Wasser benetzt und für 15 bis 30 Minuten ziehen gelassen – so entsteht eine perfekte, weiche Konsistenz, die im Feederkorb ideal verarbeitet werden kann. Dabei nehmen die Pellets nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Lockstoffe auf und geben sie im Wasser langsam wieder ab. Die daraus entstehende Lockstoffspur sorgt für einen konstanten Futterreiz rund um den Hakenköder. Durch die stabile Struktur bleiben die Pellets lange am Platz und entfalten auch in tiefen oder strömenden Gewässern zuverlässig ihre Wirkung. Mit 800 Gramm Inhalt ist dieser Mix bestens geeignet, um sowohl Brassen, Schleien als auch Karpfen nachhaltig anzusprechen – zu jeder Jahreszeit und bei allen Temperaturen. Ein weiteres durchdachtes Produkt ist die Magic Baits Method Feeder Pellet Box Jucy Citrus. In der wiederverschließbaren Box sind 500 Gramm Pellets sowie ein 100 Milliliter Liquid-Booster enthalten. Die Zubereitung ist denkbar einfach: Booster und die gleiche Menge Wasser zu den Pellets geben, schütteln, ziehen lassen – fertig ist die perfekte Feeder-Mischung. Erhältlich in verschiedenen Sorten wie King Pineapple, Red Garlic oder Captain Banana, bieten diese Pellets nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch große Reize. Die intensive Aromaentwicklung, kombiniert mit dem Booster, sorgt für eine hohe Lockwirkung direkt am Futterplatz. Diese Pellets eignen sich nicht nur für den klassischen Feederkorb, sondern auch als Ergänzung in Groundbaits oder für kleine Spodmixes. Durch ihre einfache Anwendung und gezielte Wirkung gehören sie zur Grundausstattung vieler Feederangler, die im Sommer auf eine effiziente Köderpräsentation setzen.

Auch beim großflächigen Anfüttern haben Pellets starke Wirkung

Für das großflächige Anfüttern und den gezielten Einsatz am Haken empfiehlt sich das Magic Baits Pellet Set im Eimer Red Halibut. Dieses Set kombiniert aromatisierte Hook Pellets mit passenden Pellet Stops und wird im praktischen 2-Kilogramm-Eimer mit Deckel geliefert. Die Halibut Pellets entfalten unter Wasser in kürzester Zeit eine sichtbare Futterwolke. Sie lösen sich je nach Temperatur innerhalb von 10 bis 20 Stunden auf und verteilen dabei kleine Teilchen über den gesamten Futterplatz – eine ideale Methode, um Fische auch unter schwierigen Bedingungen zum Köder zu führen. Die thermisch verarbeiteten Red Halibut Pellets sind besonders leicht verdaulich und nahrhaft. Sie wirken schnell, bleiben aber gleichzeitig stabil genug, um eine anhaltende Futterspur zu erzeugen. Die gelochten Pellets sind nicht nur als Futter, sondern auch direkt als Hakenköder einsetzbar – ein echter Vorteil in Gewässern mit hohem Angeldruck, bei denen eine dezente, aber gezielte Futterstrategie gefragt ist. Das Set ist in verschiedenen Durchmessern (8, 14 und 20 Millimeter) erhältlich und bietet damit volle Flexibilität je nach Situation und Zielfischart. Durch die Kombination aus schnell wirksamen Futterpellets, einsatzbereiten Hakenködern und passenden Zubehörteilen stellt dieses Set eine durchdachte Komplettlösung dar – ideal für Karpfen- und Friedfischangler, die ihren Futterplatz gezielt und effektiv gestalten möchten.

