In einer Welt, in der KI-basierte Suchmaschinen wie Google Gemini und ChatGPT immer wichtiger werden, ist es für die Kundengewinnung entscheidend, dass Unternehmen ihre Webseiten für diese Systeme fortlaufend optimieren. Unser bewährter GEO/SEO-Prozess basiert auf einer systematischen Gesamtanalyse der Webseite bzw. des Online-Shops:
Analyse der bestehenden Webinhalte inkl. Keyword- und Themenrecherche
Technische Maßnahmen: Schema.org, Speed, UX & CRO
Umarbeitung & Neuausrichtung des Contents inkl. FAQ, damit dieser KI-konform ist
Laufendes Linkbuilding inkl. EEAT-Signale und Google Ads dazu
Im Prinzip verbinden wir klassisches SEO mit den neuen Anforderungen von GEO, um langfristig ein optimales Sichtbarkeitsergebnis zu erzielen. In einer Welt, in der KI-basierte Suchmaschinen wie Google Gemini und ChatGPT für die Kundengewinnung immer wichtiger werden, ist es entscheidend, dass Unternehmen ihre Webpräsenzen für diese Systeme fortlaufend optimieren.
Auf 1 zu finden bei Google.at (Suchstandort in Österreich): GEO Agentur, GEO Agentur Österreich, SEO Österreich, SEO Texter, SEO Textagentur, Texter SEO, SEO Texte Agentur, GEO Texter & SEO Linz
Lukas Pugstaller & Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd.
www.seo-linz.at / www.seo-textagentur.at
office@seo-linz.at / jagsch@seo-textagentur.at
+43660 88 95 000 / +43650 46 46 498
100% real human geo/seo - made with love in upper austria
15 Jahre Erfahrung & KI-Spezial-Knowhow
