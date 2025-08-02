Die Platzierung von Mezzaninekapital bei den eigenen Kunden und Geschäftspartnern ist ein erfolgreicher Kapitalbeschaffungsweg

Die eigenen Geschäftspartner kann man aufgrund der Vertraulichkeit zueinander und der persönlichen Kenntnis leichter als Partner für Kapitalanlagen mit höheren Feszinsen ( als der Markt bietet ) oder mit Gewinnbeteiligungern gewinnen. Kunden-Beteiligungen ( customer placements ) können der Eigenkapital-Aufnahme als Mittelstandunternehmen ( siehe www.finanzierung-ohne-bank.de ) und gleichzeitig der Kundenbindung dienen, da sie durch die Vertrauenswürdigkeit bei den eigenen Kunden, so Dr. jur. Horst Werner, Göttingen im Rahmen der bankenfreien Finanzierung zu positiven Ergebnissen führen. Gleichzeitig erhält der Kunde für sein Kapital eine Verzinsung, wie er sie heute bei keiner Bank mehr bekommt. Meist kommen dann noch Einkaufsvorteile und Einkaufsgutscheine dazu, so dass diese Mehrfachvorteile die Zeichnung von Beteiligungskapital äußerst positiv beeinflussen. Customer Placements sind eine Unterform der bekannten „Family-and-Friends-Platzierung“; es geht um die Kunden-Platzierung. Der Kapitalmarktberater Dr. Horst Werner ( Göttingen ) hält eine Beteiligungsplatzierung bei den eigenen Kunden und Geschäftspartnern für einen erfolgreichen Vertriebsweg.

Hotels, Gastronomiebetriebe, Versandhäuser, Online-Shops, Autohändler etc. sind für ein Customer Placement ideal aufgestellte Unternehmen, da sie den unmittelbaren persönlichen Zugang zum bereits bekannten Kunden haben. Einzelhandelsgeschäfte können eine Kapitalplatzierung sogar direkt über den Ladentisch bei ihren Käufern durchführen. Diese Kundennähe mit Vertrauensvorsprung nutzten z.B. die Fa. die Großbäckerei-Kette Heberer, die Baumarktkette Leitermann und die Kaffeerösterei Contigo Trade Fair GmbH, was wegen des Platzierungserfolges für andere Unternehmen nachahmenswert ist. Die Fa. Contigo GmbH hat die Kapitalbeschaffung zur bankenunabhängigen Unternehmensfinanzierung über das Customer Placement durch Kapitaleinwerbung bei den eigenen Kunden ( Private Placement with customers ) hervorragend mit der richtigen, einfühlsamen und überzeugenden Kundenansprache durchgeführt; was seit einem Jahr auch der Großbäckerei-Gruppe Heberer aus Hessen gelingt.

Eine Reihe von Unternehmen haben wie z.B. auch die Baumarktkette Fa. Leitermann GmbH & Co KG KG aus Göpfersdorf ihre unorthodoxe Kapitalbeschaffung für die Unternehmensfinanzierung ohne Bankenkredite über eine Privatplatzierung durch die Ansprache von eigenen Kunden in ihren Geschäftsräumen realisiert. Hier werden für Anleger zusätzliche Rabatt- und Einkaufsvorteile geboten. Schon vor fünf Jahren und wiederum 2016 holte sich z.B. auch das Unternehmen Heberer als Wiener Bäckerei ( früher 235 Filialen in Deutschland ) das erforderliche Investitionskapital durch die Direktplatzierung von Namensschuldverschreibungen ( Anleihen ). Diese Anleihen wurden unmittelbar in den Geschäftsfilialen der Ladenkette mit einem Aufsteller von Angebots-Flyern neben der Kasse über den Ladentisch verkauft. Beide genannten Unternehmen boten einen Festzins von3,5 % bis 7 % per anno. Durch diese Direktvermarktung konnten die Unternehmen beim Beteiligungsverkauf von stimmrechtslosen Anleihen und stillen Beteiligungen das KWG-rechtliche Emittenprivileg nutzen und waren vom § 32 KWG freigestellt.

Die Fa. Contigo GmbH hatte über das Customer Placement von 170 Stammkunden insgesamt Euro 3 Mio. bekommen. In der Finanzkommunikation wurde als Beispiel mit dem Werbeslogan "Investition ins goldene Handwerk" geworben. Die Heberer-Gruppe aus Mühlheim am Main konnte über Euro 6 Mio. Anleihekapital durch die Kunden-Platzierung an der Ladentheke einspielen. Die Fa. Contigo GmbH ( Verkauf von Röstkaffee und Kunsthandwerk aus der Dritten Welt ) besteht seit über 15 Jahren und die Bäckereigruppe Heberer wurde schon 1891 gegründet. Beide Unternehmen können also auf einen langjährig erfolgreichen Geschäftsverlauf verweisen, was auf verantwortungsvoll betriebene und seriöse Geschäftsmodelle hindeutet. Für die Kunden als Kapitalgeber sind daher die Kapitalanlagerisiken vergleichsweise gering und überschaubar. Gleichwohl wurden die Anleger bei der Fa. Contigo GmbH auch über ein mögliches Totalverlust-Risiko sowohl in den Beteiligungsunterlagen als auch zusätzlich im Zeichnungsschein belehrt.

