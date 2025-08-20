Abschluss der hochauflösenden geophysikalischen Untersuchung im Antimon-Projekt Casablanca

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

· Hochauflösende geophysikalische Untersuchung im Antimon-Projekt Casablanca planmäßig abgeschlossen

· Datenverarbeitung und Interpretation zur Definition von Bohrzielen noch im Gange

· Planung des Schürfgrabungsprogramms zur Weiterverfolgung der geophysikalischen Ergebnisse läuft

Zeus Resources Limited (ASX: ZEU) (Zeus oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es die hochauflösende geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation (HRIP) in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Projekt Casablanca in Zentralmarokko abgeschlossen hat.

Die Untersuchung, die 23 Profile mit einer Länge von insgesamt 16,15 km unter Verwendung einer Dipol-Dipol-Array-Konfiguration umfasste, war darauf ausgelegt, potenzielle sulfidhaltige Strukturen und lithologische Grenzen im Zusammenhang mit der Antimonmineralisierung zu identifizieren und zu kartieren. Sieben längere Profile zielten auf interpretierte regionale Strukturen ab, während kürzere Linien sich auf geochemisch interessante Gebiete und geländebeschränkte Zonen konzentrierten.

Das Programm wurde planmäßig innerhalb von etwa zwei Wochen abgeschlossen, wobei hochwertige Datensätze über alle geplanten Linien hinweg erfasst wurden. Die Verarbeitung und Interpretation der Daten ist derzeit im Gange und wird voraussichtlich zu einem besseren Verständnis des geologischen Untergrunds führen, was es dem Unternehmen ermöglicht, die Bohrziele gezielter zu definieren. Die Planung für ein Schürfgrabungsprogramm, das nach Abschluss der Dateninterpretation und nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen durchgeführt werden soll, ist bereits im Gange.

Abbildung 1: Geophysikalische Untersuchung in Casablanca im Gange-

Abbildung 2: Feldteams vor Ort in Casablanca

Hugh Pilgrim, Executive Director von Zeus, merkte dazu wie folgt an:

Der Abschluss dieser hochauflösenden geophysikalischen Untersuchung stellt einen wichtigen Meilenstein für Casablanca dar. Der Datensatz versetzt uns in die Lage, geophysikalische, geochemische und geologische Informationen zu integrieren, um Bohrziele mit viel größerer Sicherheit zu definieren und zu priorisieren, und er wird direkt in das Schürfgrabungsprogramm einfließen, das wir als nächste Arbeitsphase angesetzt haben.

Das Unternehmen wird weitere Informationen bekannt geben, sobald die endgültigen verarbeiteten Ergebnisse und Interpretationen vorliegen.

Das Board hat die Veröffentlichung dieser Mitteilung an der ASX genehmigt.

Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an Hugh Pilgrim, Director, unter 0449 581 256.

Zeus Resources Limited

E-Mail: info@zeusresources.com

Website: www.zeusresources.com

Über Zeus Resources

Zeus Resources ist ein dynamisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung hochgradiger, kritischer Mineralien im Frühstadium in bislang wenig erschlossenen Gebieten konzentriert, die das Potenzial haben, für Aktionäre schnell bedeutende Werte zu schaffen.

Das Board und das Management von Zeus verfügen über ein breites Spektrum an unternehmerischem, finanziellem, strategischem und technischem Know-how sowie über umfassende Erfahrung in der Mineralexplorationsbranche. Das Unternehmen plant zudem, seine Kapazitäten entsprechend der Entwicklung seiner Liegenschaften effizient auszubauen, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Das Unternehmen ist an der ASX unter dem Kürzel ZEU und sekundär an der Frankfurter Börse unter der WKN A1J8CV notiert.

Über Antimon

Antimon wird von großen Volkswirtschaften wie den USA, der EU, Japan und Australien als kritisches Mineral eingestuft, da es in verschiedenen industriellen Anwendungen eine wichtige Rolle spielt und nur in begrenztem Umfang verfügbar ist. Antimon ist für die Herstellung von Flammschutzmitteln, Bleisäurebatterien und Halbleitern unerlässlich, die für die Rüstungs-, Energiespeicher- und Elektronikindustrie von entscheidender Bedeutung sind. Die Knappheit von Antimon-Ressourcen sowie die geopolitischen Risiken entlang der Lieferkette machen Antimon zu einem strategischen Material. Eine stabile und sichere Versorgung mit Antimon ist daher von großer Bedeutung für die Aufrechterhaltung des technologischen Fortschritts und der nationalen Sicherheit.

Über das Antimon-Projekt Casablanca

Das Antimon-Projekt Casablanca ist ein hochgradiges Mineralexplorationsprojekt in Zentralmarokko und umfasst sechs Explorationslizenzen für Antimon. Die Gesteinsfragmentproben, die im Rahmen der Due-Diligence-Prüfungen vor Ort entnommen wurden, ergaben bedeutende Untersuchungsergebnisse mit außergewöhnlich hohen Antimonwerten zwischen 7,8 % Sb und 46,52 % Sb; diese Werte basieren auf zwanzig (20) Gesteinsfragmentproben, die gezielt aus stibnithaltigen Quarzgängen im südlichen Lizenzgebiet entnommen wurden.

Über Marokkos Bergbauindustrie

Marokkos moderner Regulierungsrahmen für Exploration und Bergbau macht das Land zu einem attraktiven Ziel für Bergbauinvestitionen. Der marokkanische Bergbausektor zieht nach wie vor ausländische Investitionen an und bietet erhebliche Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich Antimon. Marokkos zielführende Bergbau- und Explorationsstrategie stellt für Zeus eine einmalige Gelegenheit dar: stabile, bergbaufreundliche Regierung hohes geologisches Potenzial moderne Bergbaugesetze strategischer Standort qualifizierte Arbeitskräfte & lokales Know-how politische und wirtschaftliche Stabilität.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie, zu den Plänen, zur Entwicklung, zu den Zielen, zur Leistung, zu den Aussichten, zum Wachstum, zum Cashflow, zu Prognosen, zu Zielen und Erwartungen, zu Mineralreserven und -ressourcen, zu Explorationsergebnissen und damit verbundenen Aufwendungen des Unternehmens. Im Allgemeinen lassen sich diese zukunftsgerichteten zukunftsgerichteten Aussagen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie Ausblick, voraussichtlich, prognostizieren, Ziel, potenziell, wahrscheinlich, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen, kann, würde, könnte, sollte, geplant, wird, planen, prognostizieren, entwickeln und ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Personen, die diese Mitteilung lesen, werden darauf hingewiesen, dass es sich bei solchen Aussagen lediglich um Prognosen handelt und dass die Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens erheblich davon abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussage unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Erklärung einer sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Baker Khudeira zusammengestellt wurden, einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM-Nummer 230652). Herr Khudeira ist Berater von ZEU. Herr Khudeira verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Khudeira stimmt der Aufnahme der Informationen in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

