Fraunhofer IML bestätigt erneut Leistungsfähigkeit von LEA Reply™

KI-Assistenten setzen neue Maßstäbe in der Lagerverwaltung

Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) hat 2025 zum sechsten Mal in Folge das Warehouse-Management-System (WMS) LEA Reply™ von Logistics Reply erfolgreich validiert. Die Cloud-native Plattform erfüllte alle rund 3.000 Prüfkriterien und ist damit auch weiterhin auf dem Logistik-IT-Portal "Warehouse Logistics" gelistet - einer der wichtigsten Vergleichsdatenbanken für moderne Lagerverwaltungssysteme.

Die unabhängige Prüfung folgt einem standardisierten Verfahren und bewertet unter anderem Funktionstiefe, Systemarchitektur und Einsatzflexibilität. In diesem Jahr lag ein besonderer Fokus auf den KI-Funktionalitäten. Mit "GaliLEA" , der vollständig in LEA Reply™ integrierten KI-Plattform, profitieren Anwender von spezialisierten Assistenten, die Prozesse im Lageralltag spürbar beschleunigen und vereinfachen, was langfristig zu geringeren Betriebskosten führt. Dazu zählt der Agent "Smart Search", der die Datensuche im System in natürlicher Sprache ermöglicht, ebenso wie weitere Agenten, die gezielt wiederkehrende Aufgaben übernehmen.

"GaliLEA" ist bereits heute ein Best Practice für den Einsatz von KI in der Lagerverwaltung. Fraunhofer plant deshalb, künftig zusätzliche Auswahlkriterien für KI-Modelle aufzunehmen - orientiert an den Standards, die Logistics Reply mit LEA Reply™ etabliert hat.

Die erneute Validierung unterstreicht, dass sich die Investitionen in KI und die modulare Plattformarchitektur im täglichen Lagereinsatz bewähren - und dass Logistics Reply seine technologische Führungsrolle im Bereich Warehouse-Management weiter ausbaut.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Logistics Reply

Logistics Reply bietet innovative Softwarelösungen für die effiziente und vernetzte digitale Supply Chain, in der verschiedene Partner, Systeme, Mensch und Maschine nahtlos zusammenarbeiten und dabei die neuesten technologischen Konzepte wie KI, Robotik, Wearables und IoT nutzen. Logistics Reply begleitet seine Kunden bei ihrer Transformation und bringt über 20 Jahre Erfahrung und fundiertes Wissen zu Technologien und Supply-Chain-Prozessen ein, um Time-to-Value zu beschleunigen und Qualität nachhaltig zu sichern. www.reply.com/lea-reply/de/about-us

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Sandra Dennhardt

s.dennhardt@reply.com

Tel. +49 170 4546229

