DRUTEX WIRD PLATIN-PARTNER DES FC BAYERN MÜNCHEN

Strategische Partnerschaft stärkt Präsenz in Deutschland und Europa

Bytow/Polen, 19. August 2025 - DRUTEX, einer der größten europäischen Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden mit weltweiter Geschäftstätigkeit und starker Marktposition in Deutschland, ist ab sofort Platin-Partner des FC Bayern München. Die auf drei Jahre angelegte Partnerschaft wurde im Rahmen eines Presseevents in der Allianz Arena bekannt gegeben – wenige Tage vor dem Bundesliga-Auftakt am 22. August gegen RB Leipzig.

Mit dem neuen Engagement baut DRUTEX seine Position als internationale Premium¬marke weiter aus. Es ist zugleich eines der größten Projekte im Weltfußball, an dem eine polnische Marke beteiligt ist. Die Kooperation mit dem deutschen Rekordmeister umfasst exklusive Rechte – darunter die Bezeichnung als „Offizieller Tür- und Fenstersystem¬partner des FC Bayern München“ – sowie eine starke Spielfeld- und Stadionpräsenz in der Allianz Arena und die Möglichkeit, das FC-Bayern-Branding und Spielerkooperationen für Marketing- und Werbezwecke einzusetzen.

Starke Marken, gemeinsame Werte

„Der FC Bayern München ist eine der bekanntesten und stärksten Sportmarken weltweit – und genau dort positionieren wir auch DRUTEX: als Qualitätsmarke mit Verlässlichkeit, Innovationskraft und internationaler Ausstrahlung“, sagt Leszek Gierszewski, Präsident und Gründer von DRUTEX. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, neue emotionale Erlebnisse für unsere Kunden zu schaffen und unsere Markenbekanntheit in Deutschland weiter auszubauen.“

Auch beim FC Bayern wird die neue Kooperation als wertvolle Ergänzung des Partnernetz¬werks gewertet. „DRUTEX zählt in seinem Fachgebiet wie der FC Bayern im Sport zur europäischen Spitze und steht mit einer über 40-jährigen Geschichte zum einen für Kontinuität und Qualität sowie zum anderen für permanente Innovation. Wir freuen uns, DRUTEX in unsere Sponsoren-Familie aufzunehmen“, so Dr. Michael Diederich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München.

Sportmarketing mit Weitblick

DRUTEX verfügt über langjährige Erfahrung im Sportmarketing – mit aufmerksamkeits¬starken Kampagnen wie „Die Wahl der Meister“, die von Fußballgrößen wie Andrea Pirlo, Philipp Lahm und Jakub „Kuba“ B?aszczykowski getragen wurden. Neben dem Fußball-Engagement bei Clubs der italienischen Serie A unterstützt das Unternehmen auch den Motorsport, Skispringen und den internationalen Radsport.

Der deutsche Markt zählt seit Jahren zu den wichtigsten Absatzmärkten von DRUTEX. Das Unternehmen liefert seine Produkte weltweit in rund 40 Länder. Die Partnerschaft mit dem FC Bayern München unterstreicht ein klares Ziel: DRUTEX will nicht nur technolo¬gisch, sondern auch in der Markenkommunikation Maßstäbe setzen.

Presseinformation und Medientreff

Weitere Informationen zur Partnerschaft und den geplanten Kommunikationsmaßnah¬men folgen im Rahmen eines exklusiven Medientreffs zum Bundesliga-Auftakt am 22. August in der Allianz Arena. Die Teilnahme erfolgt auf persönliche Einladung; eine begrenzte Anzahl weiterer Plätze wird bei Bedarf geprüft. Hochauflösendes Bildmaterial ist auf Anfrage erhältlich.

Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download. Bildquelle: DRUTEX S.A.

Bild 1

Bildunterschrift: Die Kooperation mit dem FC Bayern enthält exklusive Rechte - darunter eine starke Spielfeld- und Stadionpräsenz in der Allianz Arena und die Möglichkeit, das FC-Bayern-Branding für Werbezwecke einzusetzen.

Bild 2

Bildunterschrift: DRUTEX verstärkt über die Kooperation mit dem FC Bayern München seine Position als internationale Premium¬marke.

Bild 3

Bildunterschrift: Leszek Gierszewski, Präsident und Gründer von DRUTEX, möchte durch die Kooperation die Markenbekanntheit in Deutschland weiter ausbauen.

Bild 4

Bildunterschrift: Dr. Michael Diederich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, sieht die Kooperation als wertvolle Ergänzung des Partnernetz¬werks.

MEDIENINFORMATIONEN

DRUTEX, ein Unternehmen mit 40-jähriger Geschichte und 4.000 Mitarbeitern, ist ein führender Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa. Das Unternehmen ist nicht nur in Europa präsent, sondern expandiert auch dynamisch in den USA und Australien. Derzeit arbeitet es mit über 4.000 Handelspartnern weltweit zusammen und bietet seine Produkte unter eigener Marke an. Das Unternehmen verfügt über eine Gesamtproduktionsfläche von 118.000 m², wodurch täglich bis zu 7.000 Fenster hergestellt werden können.

Das Unternehmen realisiert zahlreiche große Projekte, zum Beispiel die Ausstattung amerikanischer Hotels wie Marriott, Hyatt, Sheraton oder Holiday Inn mit Fenstern oder die Lieferung von Fenstern für Fabriken von BMW und Lego in Mexiko. Seit Jahren zeichnet sich DRUTEX durch Produktionsunabhängigkeit aus. Das Unternehmen bietet alles rund um Fenster – von der Produktion eigener PVC-Profile und Isoliergläser bis hin zu eigenen Lackierereien für Aluminiumkonstruktionen, Laminierungsanlagen und einem Fuhrpark, der fast 700 Fahrzeuge umfasst.

