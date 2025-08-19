Jobs 50+ geht live: Neue Jobplattform schafft Chancen für Fachkräfte ab 50

Jobs 50+ ist eine nuee spezialisierte Jobplattform in Österreich und Deutschland, die sich gezielt an Bewerber:innen über 50 richtet.

_Wien, 19.08.2025_ - Mit Jobs 50+ startet heute eine spezialisierte Jobplattform, die sich gezielt an Fach- und Führungskräfte über 50 richtet und Arbeitgeber unterstützt, erfahrene Talente zu gewinnen.

Die Plattform wurde von indivHR GmbH in Wien entwickelt - einem IT-Recruiting-Spezialisten, der Unternehmen in Deutschland und Österreich seit Jahren bei der Besetzung anspruchsvoller Positionen begleitet. Mit Jobs 50+ setzt das Team auf eine klare Mission: Mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung für Bewerber:innen über 50 in einem zunehmend angespannten Arbeitsmarkt - auch ausserhalb der IT.

Klare Vorteile für Bewerber:innen und Arbeitgeber:

Kostenlose Stellenanzeigen in der Startphase: Unternehmen können Jobs ohne Risiko veröffentlichen.

Zielgerichtete Ansprache: Nur Arbeitgeber, die bewusst auf erfahrene Fachkräfte setzen, schalten Inserate.

Faire Chancen: Bewerber:innen profitieren von einer Plattform, die Kompetenz, Erfahrung und Kontinuität in den Vordergrund stellt - nicht nur das Geburtsjahr.

Einfache Nutzung: Registrierte Arbeitgeber können Inserate in wenigen Minuten veröffentlichen, Kandidat:innen so direkt ansprechen.

"Mit Jobs 50+ schließen wir eine Lücke im Markt. Es gibt viele Plattformen für Absolvent:innen oder Young Professionals - aber kaum Angebote für Fachkräfte, die mit Erfahrung und Stabilität punkten. Genau hier setzen wir an", erklärt Ilka Zeiner, Gründerin von Jobs 50+ und Geschäftsführerin von indivHR.

Der Launch fällt in eine Zeit, in der Unternehmen zunehmend vom Fachkräftemangel betroffen sind. Laut aktuellen Studien sind bereits heute über 40 % der Beschäftigten in Österreich und Deutschland älter als 45 Jahre. Jobs 50+ positioniert sich damit als zukunftsweisende Plattform, die Arbeitgebern und Bewerber:innen gleichermaßen neue Perspektiven eröffnet.

jobs50plus.eu

