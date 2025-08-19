ZenaTech gründet neue Abteilung für Quantencomputing zur rascheren Weiterentwicklung moderner Drohnen- und Verteidigungslösungen

Vancouver, British Columbia, (19. August 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis Künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute die Gründung der neuen Abteilung für Quantencomputing bekannt. Die neue Abteilung namens Quantum Computing Division wird sich auf die Entwicklung von F&E-Initiativen konzentrieren, bei denen die Rechenleistung der nächsten Generation zur Lösung hochkomplexer Herausforderungen in modernen Verteidigungssystemen und autonomen Drohnensystemen herangezogen wird, in denen die Drohnenlösungen von ZenaDrone zum Einsatz kommen können.

Das US-Verteidigungsministerium hat zusammen mit anderen Bundesbehörden Fortschritte in den Bereichen quantenresistente Kommunikation, Post-Quanten-Cybersicherheit und Quantensensorik für die Navigation von Drohnen in Umgebungen ohne GPS-Empfang gefordert, um die Überlegenheit der Vereinigten Staaten in den Bereichen Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt sicherzustellen. ZenaTechs Quantum Computing Division wird diese Prioritäten aufgreifen und sich auf die Entwicklung innovativer Hardware- und Software-Lösungen im Bereich des Quantencomputing konzentrieren, die für Anwendungsfälle wie die Verschlüsselung und sichere Kommunikation für missionskritische Operationen, die verbesserte Navigation ohne GPS und die Optimierung von KI-Drohnenflotten für eine Vielzahl von ISR-Verteidigungsanwendungen (Inspektion, Überwachung und Aufklärung) eingesetzt werden können.

Wir glauben, dass das Quantencomputing eine entscheidende Rolle in der nächsten Ära der Innovationen im Verteidigungs- und Luftfahrtbereich spielen wird, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Die Einrichtung der Quantum Computing Division ist eine strategische Investition in unsere Zukunft. Durch die Weiterentwicklung der Cybersicherheit, der sicheren Kommunikation, der Navigation der nächsten Generation und der Verarbeitung großer Datenmengen bereiten wir unsere Drohnenplattformen auf die Herausforderungen von morgen vor und leisten so einen Beitrag zu Amerikas Führungsrolle im globalen Verteidigungswesen.

Das derzeit 12-köpfige Quanten-Team wird bis Jahresende auf 20 Mitarbeiter anwachsen und sich aus einem multidisziplinären Team von Experten für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Forschern im Bereich Quantenhardware, Computerwissenschaftlern sowie Fachleuten aus den Bereichen Physik, Informatik, Ingenieurwesen und Systemdesign zusammensetzen.

ZenaTechs Quantum Computing Division wird außerdem zwei bestehende Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich des Quantencomputing vorantreiben. Das Projekt Sky Traffic widmet sich dem Einsatz von KI-gestützten Drohnen und Quantencomputern zur Optimierung des Verkehrsflusses und zur Unterstützung der öffentlichen Sicherheit für staatliche Anwendungen. Das Projekt Clear Sky hingegen konzentriert sich auf die Nutzung von KI-Drohnenschwärmen und Quantencomputern zur Verbesserung lokaler Wettervorhersagen und Vorhersagen zu extremen Wetterereignissen, um Leben zu retten und wirtschaftliche Einbußen zu minimieren.

Die ZenaDrone 1000 ist eine mittelgroße VTOL-Plattformdrohne mit einer Tragkraft von bis zu 40 kg, die sich durch KI-gestützte Autonomie, sichere Kommunikation über DroneNet und eine robuste Konstruktion auszeichnet. Sie wurde für BVLOS-Einsätze (Beyond Visual Line of Sight = außerhalb der Sichtweite) entwickelt und unterstützt spezialisierte Frachtlieferungen, Inspektionen, die Präzisionslandwirtschaft sowie Verteidigungsanwendungen, einschließlich ISR-Missionen. Das Unternehmen hat bereits bezahlte Testflüge mit der US Air Force und der Navy Reserve durchgeführt und entwickelt derzeit eine gasbetriebene Variante für längere Flugmissionen und Grenzpatrouillen.

Quantencomputing ist ein aufstrebender Bereich der Spitzeninformatik, der sich die einzigartigen Eigenschaften der Quantenmechanik zunutze macht, um Probleme zu lösen, die selbst die leistungsstärksten klassischen Computer nicht bewältigen können, und um hochkomplexe mathematische Aufgabenstellungen und Daten mit um Größenordnungen höheren Geschwindigkeiten zu verarbeiten. Quantencomputer können diese umfangreichen und komplexen Drohnendaten schneller und genauer analysieren, was die Wetterprognosen verbessert und die Möglichkeit zur Vorhersage von Extremereignissen optimiert.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheitswesen, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Verfolgungs-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US- Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und - möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

