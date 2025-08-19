Nicht nur auf Gold, auch auf Silber setzen

Beim derzeit hohen Goldpreis kann ein Silberinvestment eine Alternative zu Gold sein oder auch eine zusätzliche Anlagemöglichkeit.

Silber ist ähnlich krisensicher wie Gold und da es nicht so teuer ist, ist der Einstieg einfacher. Zudem punktet Silber mit der Verwendung in der Industrie. Seit Jahresanfang ist der Preis des edlen Metalls um rund 17 Prozent gestiegen. In 2024 ist der Silberpreis im Durchschnitt um 21 Prozent nach oben gegangen. Über die Jahre ist der Silberpreis beständig nach oben gegangen, Rücksetzer kamen immer wieder vor. Die Verwendung von Silber in der Industrie stützt den Preis. In 2024 lag die industrielle Silbernachfrage bei 680,5 Millionen Unzen, was das vierte Mal in Folge einen Rekord darstellte. Investitionen in die grünen Energien und der wachsende Bereich der künstlichen Intelligenz werden weiter für eine starke Silbernachfrage sorgen. Insgesamt brachten die letzten Jahre ein strukturelles Silberdefizit, denn das Angebot hinkte hinter dem Bedarf hinterher. Insgesamt betrug die Silbernachfrage im vergangenen Jahr rund 1,16 Milliarden Unzen. Das größte Wachstumsplus beim Silberbedarf lieferte China mit sieben Prozent. In Indien machte das Plus vier Prozent aus. Dort wurde auch mehr Silberschmuck hergestellt (drei Prozent mehr als im Vorjahr). Da es mit dem Monsungeschehen gut für die Ernte aussieht, was äußerst wichtig für die große Landbevölkerung ist, sollte die Silbernachfrage in den nächsten Monaten stark sein.

Für das laufende Jahr rechnet das Silver Institute mit einer Silbernachfrage von insgesamt 1,15 Milliarden Unzen. Die Minenproduktion wird voraussichtlich um 1,5 Prozent nach oben gehen, ein Defizit am Silbermarkt wird es daher wohl auch im laufenden Jahr geben. Zeit also sich mit Bergbaugesellschaften zu beschäftigen, die mit Silber in den Projekten glänzen können.

MAG Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-cor... - ist erfolgreicher Produzent und an der Juanicipio Silbermine in Mexiko beteiligt. Im zweiten Quartal produzierte diese 4,3 Millionen Unzen Silber und über 10.000 Unzen Gold.

Skeena Gold & Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-si... - entwickelt in British Columbia ein hochgradiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek) und im Blickpunkt stehen noch die zwei früher bereits produzierende Projekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Quelle: Silver Institute, https://silverinstitute.org/silver-industrial-demand-reached-a-record-68...

