Syntax auf DSAG-Jahreskongress: Lösungen und Projekte rund um Cloud-Migration, Microsoft-Integration und GenAI

-- Free Migration+ und CodeGenie: Schneller in die SAP S/4HANA Cloud

-- Syntax-Vorträge zu SAP-Microsoft-Integration und praktische Anwendung generativer KI im SAP-Kosmos

-- Syntax-Espressotassen mit Wunschtext: Vorab bestellen, auf dem Kongress abholen

Weinheim, 19. August 2025 --- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, zeigt Lösungen und ausgewählte Projekte auf dem DSAG-Jahreskongress vom 16. bis 18. September in Bremen. Am Stand D8 präsentiert der SAP-Partner sein umfassendes Portfolio für die Migration in die SAP S/4HANA Cloud sowie für Generative KI (GenAI). Im Mittelpunkt: die Syntax-Lösung FreeMigration+, mit der Unternehmen effizient und sicher in die SAP S/4HANA Cloud migrieren können. Ein weiteres Highlight: CodeGenie, eine KI, die die Dokumentation und Verwaltung von Custom Code in SAP-Lösungen vereinfacht.

Am Syntax-Stand erfahren die Kongressbesucher außerdem nicht nur, wie die Syntax-Technologie SAP-Anwenderunternehmen unterstützt, sondern auch, wie die ideale Balance zwischen ambitionierter Innovation und realen Anforderungen zu finden ist. Sie erhalten darüber hinaus eine personalisierte Espressotasse - wenn sie diese vorher hier mit ihrem Wunschtext bestellt haben.

Syntax-Vorträge: SAP-Microsoft-Integration und KI-basierte Custom Code-Dokumentation

Gleich zweimal liefern Syntax-Experten auf dem Kongress tiefe Einblicke in konkrete Lösungen und erfolgreiche Projekte:

Am 16. September um 16:45 Uhr stellt Syntax gemeinsam mit Automobilzulieferer Ascorium ein Projekt vor, das die Vorteile einer Integration von SAP und Microsoft demonstriert: Syntax entwickelte auf Basis der Microsoft Power Platform eine Teams-Applikation mit direktem Zugriff auf das SAP- Back-end, über die sich globale Bestell- und Genehmigungsprozesse direkt in der Kollaborationssoftware abwickeln lassen.

In der Espresso-Session am 17. September um 19:00 Uhr erklärt Syntax, wie Unternehmen ihre individuellen SAP-Anpassungen in die SAP S/4HANA Cloud migrieren können, ohne auf Flexibilität verzichten zu müssen. Im Mittelpunkt steht dabei Syntax CodeGenie, eine KI-basierte Lösung, die automatische Dokumentationen und Echtzeitanalysen von SAP Custom Codes liefert und Unternehmen dabei unterstützt, eine Clean-Core-Strategie umzusetzen, Wissen zu sichern und Compliance zu gewährleisten.

"Transformation gelingt, wenn Innovation und Praxis im Gleichgewicht sind. Genau vor dieser Herausforderung stehen viele SAP-Anwenderunternehmen: Sie müssen Fortschritt und Realität in Einklang bringen - etwa wenn es darum geht, GenAI so einzusetzen, dass sie schnell messbare Mehrwert liefert, bei ihren IT-Projekten und auch im Geschäftsmodell. Und genau hier kommen wir ins Spiel - das ist unser Schwerpunkt bei der DSAG-Jahreskonferenz", sagt Björn Bartheidel, CEO Europe von Syntax. "Wir freuen uns auf den Austausch mit Anwendern, Partnern und SAP-Vertretern - und darauf, am Stand und in unseren Vorträgen unser Lösungsportfolio sowie erfolgreiche SAP-Projekte vorzustellen, die wir gemeinsam mit unseren Kunden umgesetzt haben."

