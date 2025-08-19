Startseite Digitale Seiten spendet über 1.000 Euro an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst im Hospiz-Team Nürnberg e.V. Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2025-08-19 10:04. Im Rahmen der Corona-bedingten Mehrwertsteueranpassung hatte Digitale Seiten seinen Kunden die zu viel gezahlten Beträge transparent ausgewiesen und zur Wahl gestellt: Rückerstattung oder Spende. Die überwältigende Mehrheit entschied sich für Letzteres - ein starkes Zeichen für Mitgefühl und gesellschaftliches Engagement.

"Wir sind stolz auf unsere Kundinnen und Kunden, die in einer unsicheren Zeit nicht nur an sich, sondern auch an andere gedacht haben", so Michael Amtmann, Geschäftsführer der Marktplatz Mittelstand GmbH & Co KG, die die Digitale Seiten Portale betreibt. "Dass wir gemeinsam über 1.000 Euro sammeln konnten, freut uns sehr - und wir geben diese Spende nun mit großer Dankbarkeit an den Kinder- und Jugendhospizdienst weiter, der großartige Arbeit leistet."

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst begleitet lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien mit viel Herz, Empathie und professioneller Unterstützung. Die Spende soll dazu beitragen, die Angebote und die wichtige Arbeit des Hospiz-Team Nürnberg e.V. weiter zu stärken. Digitale Seiten

