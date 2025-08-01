Weit mehr als kulturelle Glanzlichter entlang der Donau – Donaukreuzfahrten als Komfortreise

Alltag kann effizient sein. Leider ist er jedoch selten inspirierend. Deshalb sind kurze Auszeiten, in denen man Neues erlebt, sehr wertvoll. Donaukreuzfahrten bieten genau diesen inspirierenden Perspektivwechsel. Diese entspannte Art des Reisens verbindet das stetige Unterwegssein auf dem Fluss mit eindrucksvollen Landschaften, kulturellen Höhepunkten und dem Besuch einer Vielzahl verschiedener Bauwerke. So gleiten die Passagiere während einer Donaukreuzfahrt an Weingütern, Festungen und geschichtsträchtigen Orten vorbei. Zu den Höhepunkten zählen europäische Hauptstädte wie Wien, Budapest und Bratislava, aber auch Aufenthalte in geschichtsträchtigen Orten wie Dürnstein, Esztergom und Melk. Nebenbei bietet die Auszeit auf dem Kreuzfahrtschiff natürlich auch den entsprechenden Komfort. Auf rivers2oceans-kreuzfahrten.de findet man eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Donaukreuzfahrten der beliebtesten Reedereien.

Eine Donaukreuzfahrt wie eine Zeitreise - Städtevielfalt und Kulturlandschaften

Die achttägige „Phoenix Reisen Donau-Kreuzfahrt – Donausonate“ startet beispielsweise in Passau. Dort gehen die Kreuzfahrtgäste am frühen Nachmittag an Bord des Kreuzfahrtschiffs MS Amelia. Kurz nach dem Ablegen erreichen die Passagiere auf dieser Donaukreuzfahrt mit der berühmten Schlögener Schlinge in Oberösterreich bereits einen ersten landschaftlichen Höhepunkt. Am nächsten Morgen stoppt die Donaukreuzfahrt in Dürnstein in der Wachau, einem Ort voller Geschichte, der durch die barocke Stiftskirche und die sagenumwobene Burgruine geprägt ist. Beide Sehenswürdigkeiten liegen nur wenige Schritte vom Anleger entfernt. Am Abend legt das Kreuzfahrtschiff in Wien an, wo eine Übernachtung an Bord sowie der nächste Tag genügend Zeit lassen, um die österreichische Hauptstadt ausgiebig zu erkunden. Von der Ringstraße mit ihren prachtvollen Bauten über den Stephansdom bis hin zu traditionellen Kaffeehäusern: Die Donaumetropole bietet eindrucksvolle Kontraste zwischen kaiserlicher Vergangenheit und lebendiger Gegenwart. Nach einem erlebnisreichen Aufenthalt in Wien geht die Donaukreuzfahrt mit einem kurzen Stopp in Esztergom zur Ausflugsabwicklung weiter. Dort erhebt sich Ungarns größte Kirche, die klassizistische Basilika, direkt oberhalb des Flusses. Gegen Mittag erreicht das Schiff auf dieser Donaukreuzfahrt Budapest, wo es bis zum Mittag des nächsten Tages vor Anker liegt. So bietet sich in der ungarischen Hauptstadt die besondere Gelegenheit, sowohl das ruhige Buda mit seinen historischen Bauten als auch das moderne, dynamische Pest zu erkunden. In Bratislava, dem nächsten Ziel der Donaukreuzfahrt, liegen Sehenswürdigkeiten wie der gotische Martinsdom und die berühmte Burg mit Panoramablick nur einen kurzen Spaziergang vom Anleger entfernt. Am vorletzten Tag der Donaukreuzfahrt kreuzt das Schiff erneut in der Wachau, bevor es in Melk anlegt, das für sein prächtiges Benediktinerstift bekannt ist. Am achten Tag endet die Donaukreuzfahrt nach dem Frühstück wieder in Passau.

Donaukreuzfahrten mit Phoenix Reisen – entspannter Service und hochwertige Ausstattung

Phoenix Reisen steht nicht nur bei Donaukreuzfahrten für Verlässlichkeit, Komfort und eine deutschsprachige Reiseleitung. Vom freundlichen Empfang und dem ersten Willkommenscocktail bis hin zur durchdachten Organisation der Ausflüge läuft an Bord alles reibungslos. Ein inkludierter Audioguide bei Ausflugsteilnahme bietet zusätzliche Hintergrundinformationen für alle, die die Städte in eigenem Tempo entdecken möchten. Über rivers2oceans-kreuzfahrten.de erhält man zudem ein Ausflugsguthaben, das individuell für Besichtigungen genutzt werden kann. Zusätzliche Optionen wie Bahn-Anreise, Hotelverlängerungen oder ein Parkplatzservice sorgen für maximale Planungsfreiheit. Das Kreuzfahrtschiff MS Amelia gehört zu den komfortabelsten Schiffen der Phoenix-Flotte. Mit ihrer überschaubaren Größe, dem eleganten Design und dem exzellenten Service schafft sie während der gesamten Donaukreuzfahrt eine Wohlfühlatmosphäre, die sowohl erfahrene Kreuzfahrtgäste als auch Einsteiger begeistert. Die Kabinen sind geschmackvoll eingerichtet, viele davon mit französischem Balkon, und bieten modernen Komfort mit Aussicht. Die Gäste werden während der Donaukreuzfahrt ganztägig kulinarisch verwöhnt: Ein Frühstücksbuffet, mehrgängige Mittags- und Abendmenüs sowie ein Mitternachtssnack sind ebenso inklusive wie Fassbier, Hauswein, Softdrinks und Heißgetränke im Rahmen des All-Inclusive-Konzepts. Für Abwechslung an Bord während der gesamten Donaukreuzfahrt sorgen Themenabende, das festliche Captain’s Dinner und Live-Musik in der Panorama-Lounge.

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-donau-kreuzfahrt

Das Unternehmen Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. hat seinen Standort in Wedel und ist auf die Vermittlung von Hochsee- und Flusskreuzfahrten spezialisiert. Die breite Produktpalette umfasst Angebote namhafter Reedereien. Detaillierte Informationen zu den Kreuzfahrten, den Schiffen und den Routen sind auf der Webseite des Unternehmens verfügbar. Durch individuelle und persönliche Beratung sorgt das Reisebüro für ein ideales Kreuzfahrterlebnis. Im Mittelpunkt stehen dabei höchste Qualitätsansprüche und die Zufriedenheit der Kunden.

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel