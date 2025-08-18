Neuerscheinung: „Die Krypto Knacker – Eine Reise zu Bitcoin & Co.“ – spielerisch Krypto verstehen

Mit „Die Krypto Knacker – Eine Reise zu Bitcoin & Co.“ veröffentlicht Autor Patrik Spiess ein einzigartiges Kinder- und Jugendbuch, das komplexe Themen wie Bitcoin, Ethereum, Blockchain, Wallets, NFTs und digitale Sicherheit kindgerecht erklärt. Spannend, humorvoll und interaktiv.

Das Buch nimmt junge Leserinnen und Leser mit auf eine Abenteuerreise durch die Welt der Kryptowährungen. Die sympathischen Figuren Chain-Girl, Leo-Ledger und Token-Tom begleiten Kinder durch Kapitel wie „Bitcoin & Ethereum – das magische Geld aus dem Internet“, „Krypto im echten Leben“ oder „Blockchain & Blöcke – das digitale Supertagebuch“. Dabei lernen sie nicht nur, wie digitale Währungen funktionieren, sondern auch, wie man sich vor Kryptofallen schützt und warum digitale Sicherheit so wichtig ist.

Mit Bastelideen, Rätseln, Eltern-Kind-Fragen und einer Kryptowörterkiste ist das Werk nicht nur lehrreich, sondern auch ein Mitmachbuch für die ganze Familie. Besonders hervorzuheben ist der klare Fokus auf Chancen und Risiken von Krypto sowie auf Themen wie Berufsbilder von Morgen und umweltfreundliche Coins.

Autor Patrik Spiess erklärt:

„Ich möchte, dass Kinder Krypto verstehen - ohne Angst, aber mit gesundem Respekt. Das Buch soll Spass machen, Wissen vermitteln und Eltern helfen, mit ihren Kindern über digitale Finanzen zu sprechen.“

Buchdetails:

• Titel: Die Krypto Knacker – Eine Reise zu Bitcoin & Co.

• Autor: Patrik Spiess

• ISBN: 978-3-7693-2553-9

• www.digitalergoldrausch.com