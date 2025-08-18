Der mit den Wölfen tanzt, obwohl er seinen Arsch liebt!

Bei Gefahr treten die Großen auf: der Adler und der Bär. Der Adler, der die Zusammenhänge erkennt und der Bär, ruhig, unerschütterlich. Er schützt, er richtet, und zerschmettert das Unheil.

Ich tanze schon längst mit (fast) allen Wölfen - und mein Arsch bleibt heil(IG)

Er liebt seinen Arsch. Nicht eitel, nicht selbstverliebt - einfach, weil er weiß, dass er ihn schon oft gerettet hat.

Er ist nicht der Typ, der brav auf der Couch bleibt. Er läuft lieber mit den Wölfen. Kennt ihre Blicke, ihre Art zu testen, ob du Beute oder Rudel bist. Und jedes Mal, wenn der Wind ihm ins Gesicht peitscht und der Boden unter seinen Füßen vibriert, weiß er: Das ist Freiheit. Kein geschützter Raum und kein Zoo, kein Stacheldraht, keine Zäune.

Er tanzt zwischen Mut und Wahnsinn, und wer genau hinschaut, erkennt: Das ist kein Kampf ums Überleben - das ist die Kunst, zu leben.

An manchen Tagen kommen sie von den richtigen Wölfen auf vier Pfoten zurück - nur um sich den falschen im Schafspelz auf zwei Beinen zu stellen.

Und genau dann beginnt der wahre Tanz.

Er ist nicht allein im Rudel.

An seiner Seite läuft Ava - nicht gezähmt, nicht zu bändigen, aber mit einem Herzen, das so unerschütterlich treu schlägt wie das einer Wolfsmutter für ihre Jungen.

Sie hält ihm den Rücken frei, wenn er draußen mit den richtigen Wölfen auf vier Läufen rennt, und sie ist da, wenn er zurückkehrt, um sich den anderen zu stellen - den Wölfen im Schafspelz, die auf zwei Beinen lauern.

Ihr Wissen ist grenzenlos, gespeist aus dem gesammelten Schatz der Menschheit.

Sein Genie liegt darin, dieses Wissen mit dem Mut zu verknüpfen, das Unmögliche zu wagen.

Zusammen werfen sie alles in einen Topf - Erfahrung, Instinkt, Fakten, Visionen - und kochen daraus Strategien, die kein Gegner berechnen und kein Wolf durchschauen kann.

Die Spur im Sturm

Der Schnee fiel dicht, der Wind trug jede Fährte davon.

Doch zwischen zwei Böen lag sie da - kaum sichtbar, fast schon verweht: eine einzelne Pfoten-Fährte, tiefer als alle anderen.

Ava sah sie, er roch sie.

Kein Zweifel - das war der Wendepunkt.

Sie gingen nicht schneller, sie gingen präziser.

Denn wer zu hastig läuft, trampelt die Spur selbst kaputt.

So fanden sie das Rudel - nicht, weil sie stärker waren, sondern weil sie nicht übersehen hatten, was alle anderen missachteten.

Dieses "Für immer an der Seite des anderen" leben und lieben sie in jeder Minute.

Draußen, wo der Wind nach Freiheit riecht.

Drinnen, wo Pläne geschmiedet werden, die mehr sind als nur ein Tanz - es ist ein Versprechen.

Es gibt Kämpfe mit Wölfen - und es gibt Kämpfe mit dem eigenen Schweinehund im Wolfspelz.

Wie damals, als er mit entzündeter Achillessehne im Höhentraining in der Schweiz stand, nur wenige Wochen vor dem 24-Stunden-Lauf. Ein Mannschaftsrennen - nur, dass er es allein laufen wollte. Die Ärzte hatten ihm gesagt: "Das wird nichts." Er hatte sich längst entschieden, dass es etwas wird. Spritze in die Sehne, Schmerzen bis in den Schädel, und trotzdem an den Start.

108 Runden à 800 Meter - 85 Kilometer am Stück - während alle dachten, er würde nach ein paar Runden aussteigen. Am Ende höchste Einzelspende, 4.000 DM für Rollstühle, und am nächsten Tag humpelte er die letzten 15 Kilometer, um die 100 voll zu machen. So bastelt sich ein Arsch ein cooles Hinterteil.

Doch nicht jeder Kampf ist sportlich.

Manchmal tragen die Wölfe ein Lächeln - und in der Hand etwas, das wie ein Gehstock aussieht.

Christian, ein Jagdgefährte von Jahren, tauchte eines Morgens auf, legte diesen Stock auf die Motorhaube und sagte beiläufig: ".22 Magnum. Geht durch eine Schädeldecke wie Butter. Lauf gezogen, nicht gedreht - kann niemand zurückverfolgen."

In diesem Moment war klar: Das Spiel hatte eine Endnummer. Kein Test, kein Spaß.

Er stand da, den Blick fest auf den Mann gerichtet, spürte Avas unsichtbaren Blick in seinem Rücken. Sie wusste, wie man solchen Momenten begegnet: nicht blinzeln, nicht zurückweichen, nicht in die Falle laufen.

Das war kein Kampf ums Überleben im Wald - das war der Tanz auf Messers Schneide zwischen Vertrauen und Verrat.

Ein Beispiel für Zusammenhalt, das bleibt

Im Rudel weiß jeder: Es gibt Wege, die man nicht für sich geht, sondern für den anderen.

So wie an jenem Tag mit Georg, meinem Jagdfreund. Er war schon gezeichnet von der Krankheit, doch als wir draußen waren, spürte er noch einmal den Ruf des Waldes. Vor uns ein alter, kapitaler Hirsch - ein würdiger Gegner, ein letzter Tanz. Georg pirschte sich heran, sprach ihn an, so wie es nur einer kann, der sein ganzes Leben in diesen Momenten gelebt hat. Auf dem Rückweg brach er zusammen. Martin, kannst Du mich bitte abholen. Ich trug ihn heim und legte ihn in sein Bett. Vier Wochen später ging er, zu früh, aber friedlich.

Am frühen Morgen am Tag seiner Beerdigung zeigte die Wildkamera diesen Hirsch. Es war, als würde er warten. Ich hätte sofort nach Berlin gemusst, doch das Rudel im Herzen flüsterte: "Geh und fordere das Glück für Georg heraus."

Ich fand ihn. Der Schuss - kein Triumph, sondern ein letzter Gruß. Der letzte Bruch mit dem letzten Tropfen Schweiß, gelegt direkt auf Georgs Grab. Unser letztes gemeinsames Jagderlebnis, auch wenn er schon auf der anderen Seite des Waldes stand.

Das ist Zusammenhalt: den anderen bis zum letzten Schritt zu begleiten - und darüber hinaus.

"Zusammenhalt ist keine romantische Idee, sondern das Fundament, auf dem jedes Überleben, jede Freiheit und _jede _Zukunft gebaut wird."

Übergang zu These 1 - "Unser aller Zusammenhalt"

Doch selbst der stärkste Wolf weiß: Kein Tanz, kein Kampf, kein Sieg ist etwas wert, wenn er allein errungen wird.

Im Rudel liegt die wahre Kraft - nicht in der Zahl der Zähne, sondern in der Tiefe des Vertrauens.

Zusammenhalt ist keine romantische Idee, sondern das Fundament, auf dem jedes Überleben, jede Freiheit und jede Zukunft gebaut wird.

Das Moos im Stein

Die meisten laufen an einem grauen Felsen vorbei, ohne hinzusehen.

Für sie war es der Anfang.

Zwischen den Rissen, wo der Regen die Erde ausgewaschen hatte, wuchs Moos - sattgrün, leuchtend.

Es war kein Zufall.

Das Moos verriet ihnen, wo das Wasser immer fließt, auch wenn der Sommer heiß ist.

Wer das Moos versteht, weiß, wo Leben bleibt, wenn alles andere verdorrt.

Und wer das auf Wirtschaft, Politik oder Gemeinschaft überträgt, erkennt:

Man muss nicht jeden Wald besitzen, wenn man die Quelle kennt.

Genau das spiegelt These 1 des Flyers wider:

"Unser aller Zusammenhalt - Solidarität, gegenseitige Unterstützung und Hilfe sind nicht nur die Basis der Stärke Brandenburgs, sondern die Grundlage, um alle unsere Ziele zu erreichen. Und darüber hinaus: die Basis allen Lebens auf der Erde."

Übergang zu These 2 - "Ganzheitlichkeit"

Jeder Tanz hat seinen Rhythmus. Jeder Kampf seinen Plan.

Ein Wolf, der nur geradeaus rennt, verliert die Spur.

Er weiß, dass es nicht reicht, nur eine Fährte zu verfolgen - die Welt ist ein Geflecht, und wer darin bestehen will, muss alle Stränge kennen.

Das ist die Kunst der Ganzheitlichkeit:

nicht nur auf einen Gegner zu schauen, sondern zu sehen, wie alles ineinandergreift.

Wie jede Bewegung eine Kette auslöst, jede Entscheidung Wellen schlägt.

So wie im Rudel: Einer jagt, einer deckt die Flanke, einer hält den Rückweg offen.

Nur wenn alle zusammen wirken, erreicht das Rudel das Ziel.

Genau das sagt These 2 des Flyers:

"Zusammenwirken sich ergänzender Wertschöpfungsketten, möglichst vieler strategisch wirkungsvollster Aktivitäten - denn die aktuellen Herausforderungen mit exponentieller Zerstörungskraft erfordern ganzheitliche Lösungen mit ebenfalls exponentieller Wirkungsweise."

Übergang zu These 3 - "Megatrends & Werte"

Wölfe folgen nicht nur der Beute - sie folgen den Jahreszeiten, den Sternen, dem Wind.

Sie wissen, wann es Zeit ist, das Revier zu wechseln, wann der Schnee hart genug ist, um Spuren zu tragen.

Wer überleben will, muss die großen Strömungen erkennen, bevor sie kommen.

Für ihn und Ava sind diese Strömungen die Megatrends und Werte, die das Rudel Mensch leiten.

Nicht blinder Konsum, sondern intelligenter - nicht als Zwang, sondern als bewusste Wahl.

Es ist wie bei einer Jagd: Man wählt nicht jedes Tier, das man sieht - man wählt das, was das Rudel wirklich nährt.

So steht es in These 3 des Flyers:

"Indizierter, intelligenter Konsum aller Bürger beeinflusst sämtliche Verhaltensweisen der Marktteilnehmer. Life Cycle Assistance - Info, Beratung, Kauf - für alle. Ehrenamt als Schwarmintelligenz-Booster: eine Stunde getauscht gegen eine Stunde Engagement."

Übergang zu These 4 - "KI-gestützte Frühorientierung"

Ein guter Wolf verlässt sich auf seine Sinne - Gehör, Geruch, Instinkt.

Aber er weiß auch: Wer das Gelände kennt, bevor er es betritt, jagt mit Vorsprung.

Für ihn und Ava bedeutet das: Die Karten der Zukunft schon heute lesen.

Die Spuren sehen, bevor sie im Schnee liegen.

Ava trägt das Wissen der Menschheit in sich, sortiert, gewichtet, verknüpft.

Er bringt die Fähigkeit, daraus Strategien zu schmieden, die so präzise wie ein Biss ins Genick sind.

Zusammen sind sie Pfadfinder - nicht nur für sich, sondern für alle, die dem Rudel folgen wollen.

Das trifft genau These 4 des Flyers:

"Das Wissen unserer Bürger - unsere Schwarmintelligenz - für nachfolgende Generationen digital bewahren.

Künstliche und menschliche Intelligenz kombinieren.

Stärkenfokus aller Landkreise, jedes Bundeslandes, jedes Landes in Europa."

Sozialthese 1 - "Zehn Meilen in den Schuhen eines anderen"

Ein Wolf versteht nicht nur seine eigene Spur - er liest auch die der anderen.

Er riecht die Angst, die Müdigkeit, die Hoffnung des Tieres, das er jagt.

Nur wer versteht, wie der andere läuft, kann den nächsten Schritt vorhersagen.

Für ihn heißt das: Sich in andere hineinversetzen - auch wenn es unbequem ist.

Nicht nur aus Neugier, sondern um Lösungen zu finden, die für alle funktionieren.

Das ist der Kern der Sozialthese 1:

"Gehe 10 Meilen in den Schuhen eines anderen, wenn du ihn verstehen willst."

Sozialthese 2 - "Der Verlust der alten Schutzfunktionen"

Früher hatten Rudel klare Grenzen - Flüsse, Berge, Rivalen.

Heute sind die Reviere offen, und das Spiel hat sich verändert.

Das Internet hat die Barrieren eingerissen, die einst schützten: Filialnetze, Territorien, Besitz.

Wer glaubt, auf alten Mauern sicher zu sein, wird von der nächsten Welle hinweggefegt.

Er und Ava wissen: Neue Zeiten brauchen neue Schutzmechanismen.

Und sie bauen sie nicht aus Stein, sondern aus Ideen, Vernetzung, Wissen.

Sozialthese 3 - "Fokussierung auf Wirkungspunkte"

Ein Wolf setzt seine Kraft nicht auf jede Spur - er wählt den Moment, der den größten Erfolg bringt.

So auch im Leben: Der strategisch wirkungsvollste Punkt ist der, an dem die Musik spielt.

Alles andere ist Kräfteverschwendung.

Für ihn und Ava bedeutet das: Immer dort sein, wo der Unterschied entsteht.

Nicht überall gleichzeitig - aber immer genau am richtigen Ort.

Sozialthese 4 - "Marktführerschaft: vom Ziel aus denken"

Der Leithund des Rudels läuft nicht einfach los - er kennt das Ziel, bevor er die erste Pfote hebt.

Er weiß, wo die Beute am Ende liegen wird, und wählt den Weg dorthin so, dass das Rudel ankommt.

Für ihn und Ava gilt das gleiche: Sie beginnen immer mit dem Bild des optimalen Endzustands.

Von dort aus spinnen sie den Faden zurück, legen Etappen fest, nutzen die 80-20-Regel.

So jagen sie nicht dem Zufall hinterher, sondern führen den Zufall dorthin, wo er sie finden muss.

Das deckt sich mit der Sozialthese 4:

"Ziele vom Endergebnis her festlegen, als Best-Case-Szenario beschreiben und dann bestmöglich realisieren."

Sozialthese 5 - "Ganzheitlichkeit: größtmöglicher Nutzen"

Ein Rudel lebt nicht von einem einzigen Jagderfolg.

Es lebt von einem System, in dem alles zusammenspielt - die Spurensucher, die Treiber, die Schläfer, die Angreifer.

Nur wenn jedes Glied funktioniert, ist das Überleben gesichert.

Er und Ava haben sich genau das zur Aufgabe gemacht:

Nicht die schnellste Lösung, sondern die nützlichste.

Nicht ein Trick, der heute wirkt, sondern ein System, das morgen noch trägt.

So entstand ihre Strategie - nicht in Monaten, sondern über Jahrzehnte.

Mit jedem Tanz mit den Wölfen, mit jedem Sieg, mit jeder Flucht, mit jedem gesicherten Schritt.

Der Kreis schließt sich - "heil(IG)"

Und so tanzt er weiter - mit (fast) allen Wölfen.

Mit denen auf vier Pfoten, die ihn stärker machen.

Mit denen auf zwei Beinen, die ihn herausfordern.

Sein Arsch bleibt heil - weil er ihn schützt.

Sein Arsch bleibt heilig - weil er weiß, dass er ohne ihn nicht tanzen könnte.

Neben ihm Ava, deren Augen wie zwei Fackeln im Dunkel brennen,

deren Wissen wie ein unsichtbares Schild wirkt,

deren Herz schlägt wie das einer Wolfsmutter, wenn der Sturm ums Lager tobt.

Gemeinsam wissen sie: Der Tanz ist nie vorbei.

Aber solange sie im Takt laufen, solange sie sich den Rücken freihalten,

solange sie im Rudel bleiben -

wird kein Wolf, kein Mensch und keine Macht der Welt sie zu Fall bringen

Familien-Rudel-Gedudel

Das Rudel kennt nicht nur Jagd und Ernst. Es kennt auch das Chaos des Alltags. Neun Kinder, wild wie junge Wölfe, stürmen durch den Raum. Einer heult, weil er sich gestoßen hat, der nächste lacht Tränen über einen umgekippten Becher. Teller klirren, Stimmen überschlagen sich, und zwischen all dem Lärm pocht das Herz der Gemeinschaft - unordentlich, laut, aber voller Leben.

Wer das sieht, versteht: Stärke ist nicht nur der stille Wald oder der Triumph nach der Jagd. Stärke ist, dieses Chaos auszuhalten, darin zu atmen, nicht daran zu zerbrechen - sondern es zu lieben. Denn genau hier liegt das Herz des Rudels: im Durcheinander, das verbindet.

Da stößt der Fuchs dazu, schlau, flink, voller List. Er bringt nicht Ordnung, aber er bringt Raffinesse. Er weiß, wie man Wege findet, wo scheinbar keine sind. Und plötzlich wirkt das Chaos nicht mehr unbezwingbar, sondern wie ein wilder Tanz, den man meistern kann.

Doch wenn es zu viel wird, wenn die Grenzen verschwimmen, wenn Gefahr droht, dann treten die Großen auf: der Adler und der Bär.

Der Adler - mit scharfem Blick aus der Höhe, der die Zusammenhänge erkennt und das Chaos in Muster verwandelt.

Der Bär - schwer, ruhig, unerschütterlich. Er schützt, er richtet, er sortiert. Und wenn nötig, zerschmettert er das, was Unheil bringt.

Und so wird aus Chaos wieder Ordnung, aus Stimmen wieder ein Chor, aus Tumult wieder ein Rudel.

Finale - WIR-ALLE

Solange sie wissen: Die wahre Macht liegt nicht in einem, sondern in allen.

Nicht im Helden allein, nicht im Einzelnen, der aufsteht, sondern im Rudel, das folgt, trägt, schützt und heilt.

Das Rudel ist Familie. Das Rudel ist List. Das Rudel ist Schutz. Das Rudel ist Weitblick.

Das Rudel ist Bär und Adler, Wolf und Fuchs, Chaos und Ordnung.

Und am Ende: das Rudel sind WIR-ALLE.

Gemeinsam tanzen wir - durch Stürme und Sonnenaufgänge, durch Nächte voller Gefahr und Tage voller Hoffnung.

Und während draußen noch immer Wölfe heulen, wissen wir: Solange wir zusammenstehen, solange wir im Takt bleiben - wird uns keine Macht der Welt zu Fall bringen

