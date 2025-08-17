Sofort verfügbar: Minibagger LÖWE ES-1000 Pro – Kompakt, leistungsstark, robust

Paderborn, 17. August 2025 – LÖWE Motors präsentiert den Minibagger LÖWE ES-1000 Pro, ein kraftvolles und kompaktes Arbeitstier – ideal für Profis in Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau sowie für anspruchsvolle Heimwerkerprojekte.

Highlights und Vorteile

- Top-Aktionspreis: Nur 7.142 € netto inklusive Versand innerhalb Deutschlands – gültig bis zum 20. August 2025, nur noch 2 Stück auf Lager.

- Bezahloptionen: Zahlung möglich per Nachnahme – Sie zahlen erst bei Lieferung, kombiniert mit sicherem Versand.

- Robuste Bauweise: Gusseisen-Motor für höhere Stabilität und Lebensdauer, hydraulisches Absperrventil für sicheren Gerätewechsel, Zylinderschutz sowie Hybrid-Kühlung für den Dauereinsatz.

- Ergonomisches Arbeiten: Joystick-Steuerung, Schnellkupplungssystem und feinfühlige Bedienung durch dreiteilige Hydraulikpumpe.

- Technische Eckdaten:

Betriebsgewicht: 1 Tonne

Schaufelkapazität: 0,025 m³

Grabtiefe bis 2 m, Abkipphöhe bis 1,83 m, Grabhöhe bis 2,58 m

- Motorleistung: 10 PS / 7,6 kW, Hubraum: 0,499 l, Steigfähigkeit bis 30 °, Schwenkgeschwindigkeit: 11 U/min

- Service & Ersatzteile: Ersatzteile ab Lager verfügbar, Service durch LÖWE oder Monteure vor Ort.

Fazit

Der LÖWE ES-1000 Pro ist die perfekte Kombination aus Mobilität, Präzision und Leistungsfähigkeit. Kompakt genug für enge Baustellen, robust und langlebig für den Dauereinsatz. Mit attraktiven Preisen und zuverlässigem Service bietet er echten Mehrwert für Profis und anspruchsvolle Anwender.

Mehr Infos finden Sie hier: https://www.loewe-motors.de/bagger/minibagger-loewe-lb-10pro_2106_13921/

Pressekontakt:

L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH

Empterweg 2

49152 Bad Essen

Telefon: (0) 5221 / 1028820

E-Mail: info@loewe-motors.de