Mit kombinierter Kenia-Safari-Reise in den Urlaub an den Diani Beach in Afrika

Wenn der Alltag von ständiger Erreichbarkeit, Schichtdienst oder Schulstress geprägt ist, sehnt man sich umso mehr nach der Urlaubszeit. Doch wohin soll die Reise gehen, wenn gleichzeitig Erholung, Abenteuer und gemeinsame Erlebnisse für die ganze Familie gefragt sind? Wer sich für einen Urlaub am Diani Beach in Afrika entscheidet, bringt all diese Anforderungen problemlos unter einen Hut: feine Sandstrände am Indischen Ozean, spannende Safaris durch Kenias berühmte Nationalparks und komfortable Hotels, in denen sich Kinder und Eltern gleichermaßen wohlfühlen. Wer all dies perfekt organisiert erleben möchte, für den ist eine kombinierte Kenia-Safari-Reise genau das Richtige. Kenia-Safari-Reisen.de hat spezielle Reisen in Kenia mit der idealen Kombination aus Safari und Strandurlaub entwickelt. Viele schöne Zusammenstellungen finden sich auf diesem Spezialreiseportal. Ein Beispiel ist die „2 Wochen Kenia Familien Reise mit Abenteuersafari“, die einen Strandurlaub im 4-Sterne-Papillon Lagoon Reef Hotel mit einer 4-tägigen „Tsavo Amboseli Compact Safari“ verbindet.

Familien im Strandurlaub am Diani Beach: Afrika zeigt sich von seiner schönsten Seite

Der Diani Beach an Afrikas Küste gilt als einer der schönsten Strände des Kontinents. Kilometerlanger weißer Sand, türkisfarbenes Wasser und eine tropisch-grüne Umgebung machen ihn zum idealen Ziel für Kenia-Safari-Reisende, die Entspannung und Natur suchen. Bei einem Urlaub am Diani Beach in Afrika kann man den Alltag schnell hinter sich lassen – ob beim Baden im warmen Indischen Ozean, bei kleinen Ausflügen mit dem Glasbodenboot oder bei einem Spaziergang unter Palmen. Für Kinder gibt es viel zu entdecken und Erwachsene können das ruhige Ambiente und die beeindruckende Naturkulisse genießen. Direkt am Strand liegt das 4-Sterne-Hotel Papillon Lagoon Reef. Es überzeugt während der Kenia-Safari-Reise mit seinem afrikanischen Stil, der weitläufigen Gartenanlage und seiner Familienfreundlichkeit. Die großzügigen Zimmer, darunter auch spezielle Familienzimmer, bieten viel Platz und Komfort. Wer All-inclusive bucht, profitiert von vielfältigen Buffets, Getränken und einem Nachmittagskaffee mit Gebäck – ideal für einen entspannten Tagesablauf. Auch die Freizeit kommt während der Kenia-Safari-Reise nicht zu kurz: Ein großer Pool mit Swim-up-Bar, Tennisplätze, Animation für Kinder und gelegentliche Abendveranstaltungen sorgen für Abwechslung in diesem Urlaub am Diani Beach in Afrika.

Auf Kenia-Safari-Reisen vom Diani Beach zur Afrika Safari in Kenias Nationalparks

Nach ein paar Tagen am Meer startet das größte Abenteuer dieser Kenia-Safari-Reise: Die Tsavo-Amboseli-Compact-Safari, die in vier Tagen durch drei große Nationalparks Kenias führt – Tsavo West, Amboseli und Tsavo Ost. Der Start erfolgt am frühen Morgen direkt vom Hotel. Die erste Etappe ist der landschaftlich vielfältige Tsavo West mit seinen Mzima Springs und weiten Ebenen. Übernachtet wird im Severin Safari Camp oder in der Kilaguni Serena Lodge, beide mit Blick auf Wasserlöcher und tierischer Gesellschaft. Am zweiten Tag geht es weiter in den Amboseli Nationalpark, wo große Elefantenherden und der majestätische Kilimanjaro das Bild prägen. Die Ol Tukai Lodge oder Amboseli Serena Lodge bieten naturnahen Komfort – ideal für Familien, die das echte Safari-Feeling erleben möchten. Zum Abschluss der Safari geht es in den weitläufigen Tsavo Ost Nationalpark. Dort beeindrucken offene Landschaften, roter Staub und die namensgebenden „roten Elefanten“, die sich mit der typischen Erde pudern. Die Ashnil Aruba Lodge, direkt am Aruba-Damm, ist der perfekte Ort für Tierbeobachtungen – sogar von der eigenen Terrasse aus. Frühpirschfahrten bieten besondere Chancen, Löwen oder Geparden aktiv zu erleben. Nach vier Tagen Wildnis führt die Kenia-Safari-Reise zurück ans Meer – dorthin, wo der Urlaub am Diani Beach in Afrika begann. Mit frischen Eindrücken, tollen Fotos und vielen Erinnerungen klingt die Kenia-Safari-Reise entspannt aus – ideal für Familien, die Safari und Strand harmonisch verbinden möchten.

Seit über 30 Jahren begleitet Safari-Tours Reisende auf ihrem Weg zu unvergesslichen Safari-Erlebnissen in Kenia. Ein erfahrenes Team, das das Land selbst mehrfach bereist hat, bringt umfangreiche Kenntnisse über die besten Lodges und Hotels ein, um individuelle Reisewünsche professionell umzusetzen.

