Strategix CFT GmbH optimiert Category Management mit planogram2go

Düsseldorf, 16. August 2025 – Die Strategix CFT GmbH, etablierter Anbieter für Category- und Space-Management-Lösungen in Europa, setzt mit ihrer mobilen Anwendung planogram2go hohe Maßstäbe im Einzelhandel. Die App ermöglicht eine schnelle, intuitive Umsetzung von Planogrammen direkt am POS und unterstützt Filialmitarbeitende durch Fotodokumentation, Umsetzungsfeedback und digitale Analysefunktionen.

Durch die Integration von planogram2go können Handelsketten die Regalplatzierung effizient kontrollieren und verbessern – ohne Papier, ohne Verzögerung. Die Anwendung wurde speziell für die Bedürfnisse moderner Retailer entwickelt und bringt die Regalplanung direkt aufs Smartphone.

Neben der Produktinnovation vermeldet Strategix auch personelles Wachstum: Mit einem Teamzuwachs von über 10?% baut das Unternehmen seine Service- und Projektkapazitäten in ganz Europa aus.

Darüber hinaus wurde Strategix zum dritten Mal in Folge mit dem Top Service Award des Deutschen Innovationsinstituts für Nachhaltigkeit & Digitalisierung ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Kundenservice, Innovationsstärke und Digitalisierungskompetenz.

Die Kundenbasis reicht von internationalen FMCG-Marken bis zu großen Handelsketten – unterstützt durch intelligente Softwarelösungen wie dem BY Planogram Generator, dem rConnector und der Floor Planning Suite. Diese Tools automatisieren die Regalplanung, optimieren Flächenproduktivität und reduzieren manuelle Fehlerquellen.

