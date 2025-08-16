Winkender Weihnachtsmann-Wichtel in Silber – festliche Stimmung für Zuhause

Mit dem charmanten Weihnachtswichtel in edlem Silber holen Sie sich eine zauberhafte Weihnachtsstimmung ins Haus. Die detailreich gestaltete Figur begeistert durch ihren langen Rauschebart und den freundlich winkenden linken Arm, der beim Betrachter sofort ein Lächeln hervorruft. Ob auf der Fensterbank, dem Tisch oder im Regal – der bewegliche Wichtel sorgt überall für festliche Akzente.

Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff und mit einer edlen Beflockung versehen, vereint die Figur Qualität mit einem modernen Design. Dank der kompakten Maße von 13 x 9,5 x 16,5 cm findet der Wichtel nahezu überall Platz. Besonders praktisch: Der Wichtel wird einfach mit einer handelsüblichen Batterie betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten) und lässt sich unkompliziert in Szene setzen – ganz ohne lästiges Verschrauben, da das Batteriefach werkzeugfrei schließt.

Neben der eleganten Silber-Variante ist der Wichtel auch in den klassischen Weihnachtsfarben Rot und Orange erhältlich, sodass für jede Dekoration und jeden Geschmack das passende Highlight dabei ist. Die farbenfrohen Varianten bringen besonders in der Adventszeit Lebendigkeit und Freude in jeden Raum.

https://www.tischdeko-online.de/winkender-weihnachtsmann-wichtel-silber....

Der winkende Weihnachtsmann-Wichtel eignet sich nicht nur als dekoratives Element, sondern auch hervorragend als Geschenkidee in der Vorweihnachtszeit. Kinder und Erwachsene freuen sich gleichermaßen über die lebendige Bewegung des kleinen Weihnachtszauberers, der mit seinem fröhlichen Winken jedes Herz erwärmt.

Produktdetails:

Design: Weihnachtsmann-Wichtel in Silber, alternativ Rot oder Orange, mit Rauschebart

Funktion: Winkender linker Arm (beweglich)

Größe: ca. 13 x 9,5 x 16,5 cm (L x B x H)

Material: Kunststoff, beflockt

Betrieb: Batterie (nicht enthalten)

Einsatzbereich: Innenbereich, Tisch, Fensterbank, Regal

Vorteile auf einen Blick:

Bewegliche Figur für lebendige Weihnachtsdekoration

Edler Silber-Look sowie klassische Rot- und Orange-Varianten

Perfekt als Geschenk oder stilvolle Ergänzung der Weihnachtsdeko

Kompakte Maße für vielseitiges Platzieren in jedem Raum

Verleihen Sie Ihrer Advents- und Weihnachtsdekoration mit dem winkenden Weihnachtsmann-Wichtel in Silber, Rot oder Orange eine besondere Note und schaffen Sie eine Atmosphäre voller Wärme, Freude und festlicher Bewegung. Lieferbar ab Ende August 2025 – sichern Sie sich jetzt Ihre fröhliche Dekoration für die schönste Zeit des Jahres.