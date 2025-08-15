Jahn & Partner bringt maßgeschneiderte Dauercamping-Versicherung auf den Markt

Jahn & Partner erweitert sein Leistungsportfolio und präsentiert eine speziell auf die Bedürfnisse von Dauercampern zugeschnittene Versicherungslösung.

Mit der neuen Dauercamping Versicherung reagiert das Unternehmen auf die stetig wachsende Nachfrage nach umfassendem Schutz für fest aufgestellte Wohnwagen, Mobilheime und ähnliche Standobjekte, die ganzjährig genutzt oder als fester Rückzugsort in der Freizeit dienen. Camping hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der beliebtesten Urlaubs- und Freizeitformen entwickelt. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, nicht nur temporär auf Campingplätzen zu verweilen, sondern dauerhaft einen festen Stellplatz zu belegen. Diese Form des Wohnens und Erholens bringt jedoch spezifische Risiken mit sich, die mit klassischen Kfz- oder Hausratversicherungen nicht immer vollständig abgedeckt werden.

Genau hier setzt die Dauercamping Versicherung von Jahn & Partner an und bietet maßgeschneiderten Schutz vor Schäden durch Feuer, Sturm, Hagel, Einbruchdiebstahl und viele weitere Gefahren.

"Viele Dauercamper waren bislang mit unzureichenden Versicherungslösungen unterwegs, oft in der Annahme, ihre bestehende Hausratversicherung würde den feststehenden Wohnwagen auf dem Campingplatz vollständig absichern", erklärt ein Sprecher von Jahn & Partner. "Tatsächlich gibt es hier jedoch Versicherungslücken, die im Schadensfall schnell teuer werden können. Mit unserer neuen Police schließen wir diese Lücken gezielt und sorgen dafür, dass unsere Kunden unbeschwert ihrem Hobby nachgehen können."

Die Versicherung für Dauercamper umfasst nicht nur den Schutz des Wohnwagens oder Mobilheims selbst, sondern auch fest installierte Anbauten wie Vorzelte, Terrassen oder Geräteschuppen. Zusätzlich sind Inhalte wie Möbel, elektronische Geräte und persönliche Gegenstände gegen versicherte Risiken geschützt. Ein weiterer Vorteil: Die Police gilt unabhängig davon, ob der Versicherungsnehmer seinen Wohnwagen nur saisonal oder ganzjährig nutzt.

Jahn & Partner setzt mit dieser neuen Produktlinie auf Transparenz, Flexibilität und Kundenorientierung. Interessenten können über die Website www.jahnupartner.de unkompliziert ein individuelles Angebot anfordern und erhalten eine Beratung, die auf ihre persönliche Situation eingeht. Mit der Dauercamping-Versicherung unterstreicht Jahn & Partner seinen Anspruch, für jede Lebens- und Freizeitform die passende Absicherung zu bieten und somit Sicherheit und Lebensqualität zu verbinden.

