ISX Financial wächst in Q2 profitabel weiter: Gewinnanstieg und gute Rentabilität

Innovative Banktechnologie trifft auf operative Effizienz

ISX Financial EU Plc (ISXX) entwickelt und betreibt eine eigene technologische Infrastruktur für die Zahlungsabwicklung, FX-Transfers, eMoney-Konten, Open Banking sowie eine digitale Wallet namens flykk®. Zudem bietet die Tochter Probanx® Bankensoftware und technologische Anbindungen für Finanzinstitute weltweit an.

Trotz eines saisonalen Umsatzrückgangs gegenüber dem Vorquartal steigerte ISXX seinen Nettogewinn in Q2 2025 (ungeprüft) auf 6,3 Millionen Euro, was einem Plus von 2 % gegenüber dem ersten Quartal und +20 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz lag mit 13,7 Millionen Euro zwar um 14 % unter dem Q1-Wert, aber doch 5 % über dem Vorjahreswert. Gleichzeitig erzielte das Unternehmen eine hohe EBITDA-Marge von 57 %, was als Zeichen für eine nachhaltige operative Effizienz gewertet werden kann.

Kostenmanagement und klare Wachstumsstrategie

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war hier das Kostenmanagement: Die operativen Ausgaben konnten um 23 % gesenkt werden, insbesondere durch optimierte Betriebsprozesse. Gleichzeitig investierte ISX Financial EU Plc gezielt in die Zukunft: Mit einer Million Euro für die Forschung und Entwicklung, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, stärkt das Unternehmen seine Innovationskraft. Auch personell wurde aufgestockt: Die Mitarbeiterzahl stieg auf 184.

Finanziell präsentiert sich ISXX weiterhin sehr solide. Die Eigenmittel stiegen um 13 % auf 44,7 Millionen Euro, die Nettovermögenswerte legten um ebenfalls 13 % auf 54,2 Millionen Euro zu, und der Buchwert je Aktie erhöhte sich im Jahresvergleich um 95 % auf 0,492 Euro.

Obwohl sich regulatorische Rahmenbedingungen, etwa durch das Inkrafttreten der EU-Verordnung zu Instant Payments, verändert haben, konnte ISXX daraus Vorteile ziehen. Denn neue Anforderungen an Zahlungsdienstleister führten unter anderem zu einem höheren Transaktionsvolumen durch tägliche Liquiditätsbewegungen.

Das Management blickt entsprechend zuversichtlich in die Zukunft: Mit Fokus auf die technologische Weiterentwicklung, regulatorische Anpassung und internationale Expansion sieht sich ISXX gut positioniert, um auch in der zweiten Jahreshälfte ein weiter profitables Wachstum zu erzielen.

ISX Financial

www.isx.financial/

