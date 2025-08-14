Die Heuboden Wies'n 2025 in Freiburg: feiern, tanzen und genießen mit Live-Musik

Tauchen Sie ein in das Festvergnügen: Auf der Heuboden Wies'n erwarten Sie köstliches Bier, herzhaftes Essen und mitreißende Live-Musik - lassen Sie sich von Funrise und den Blue Bears mitreißen!

Umkirch, 14.08.2025 - Funrise, Blue Bears und die Trachtenhelden - auf der Heuboden Wies'n 2025 geht es rund

Endlich klingt der Herbst wieder in Freiburg! Schon jetzt bereiten sich Veranstalter und Bands auf die Heuboden Wies'n 2025 vor. Burschen und Madln aus der Region freuen sich auf Schmankerl, Schunkeln und auf zünftige Livemusik im Festzelt und den Heuboden Dancing Clubs.

Heuboden Wies'n, inzwischen feste Tradition in Freiburg

Das Freiburger Oktoberfest 2025 wartet mit Blasmusik, badischen Schmankerln und Party Band auf. Drei Wochen lang finden die Besucher Abwechslung vom Alltag, mit kulinarischen Highlights der Region und musikalischem Ohrenschmaus. O'zapft wird am 19. September 2025. Wegen der großen überregionalen Beliebtheit sind Reservierungen im Heuboden-Shop schon jetzt empfehlenswert.

Drei Wochen lang dem Alltag entfliehen

Tickets für das Oktoberfest 2025 in Freiburg gibt es online im Heuboden-Shop. Zum Einzelticket gehören der Eintritt ins Festzelt, ein selbst gewähltes Warmgericht mit einer Maß Bier sowie bis 20 Uhr ein garantierter Sitzplatz. Ebenfalls ist dies die Eintrittskarte für die Heuboden Dancing Clubs. Gruppen bis acht Personen können einen Tisch vor der Bühne reservieren und ein gemeinsames Vesperbrett bestellen. Klar wärmt eine Schnapsrunde die Stimmung zusätzlich auf. Möglich sind außerdem Kombi-Tickets für Einzelpersonen oder Besuchergruppen sowie VIP-Tickets. Jedes Wochenende sorgt eine andere Live-Band für die richtige Stimmung.

Auftakt der Heuboden Wies'n mit der Funrise Live-Band

Ab dem ersten Bieranstich füllen Klänge von Rock, Pop, Mainstream, Musicals, Filmthemen und deutsche Songs das Festzelt. Die Funrise Live-Band hat dafür ein Repertoire aus fünf Jahrzehnten Musikkult einstudiert. Das versierte Team heizt mit smarter Tontechnik, packender Show und jeder Menge Lichteffekten dem Publikum so richtig ein. Zum Mittanzen im Dirndl und der Krachledernen sind die Songs bestens geeignet.

Blue Bears am Wochenende vom 26. zum 27. September 2025

Abgelöst wird die Funrise Live-Band am Wochenende des 26. und 27. Septembers 2025 von den Blue Bears. Diese bühnenerfahrene Partyband steht seit 1993 auf den Bühnen, so auch beim Oktoberfest 2025 in Freiburg. Vier regional ansässige, urige Musiker verlangen mit ihren mitreißenden Songs dem Publikum jede Schweißperle ab, raue Stimme am nächsten Morgen inklusive.

Launiger Wies'n-Abschluss mit den Trachtenhelden

Tracht und Traditionsmusik sind ein Muss bei jeder Heuboden Wies'n. Für das zünftige Spektakel zum Abschluss sorgen am dritten Wochenende und somit am Abschluss die Trachtenhelden. Zu den Songs aus Volksrock und Mallorca-Hits sowie Après-Ski Hymnen gehört eine spektakuläre Live-Show mit Partygarantie.

Über den Veranstalter Heuboden

Das Unternehmen Heuboden richtet seit Jahrzehnten in Freiburg und dem gesamten Breisgau Events für Jung und Alt aus. Zwischen Heuboden Wies'n und anderen Themenveranstaltungen stehen für Firmen und Geschäftsfreunde modern eingerichtete und ausgestattete Tagungsräume zur Verfügung. Mit dem Oktoberfest 2025 findet ein inzwischen überregional beliebtes und zur Tradition gewordenes Event endlich wieder statt. Die Vorfreude vieler Besucher aus der Region und darüber hinaus steigt immer weiter, je näher der Termin rückt.

Neugierig auf die Heuboden Wies'n in Freiburg? Reservieren Sie am besten gleich Ihr Einzel- oder Gruppenticket oder genießen besondere Extras mit dem VIP-Ticket für das Freiburger Oktoberfest 2025!

https://www.heuboden.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden - wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

Pressekontakt:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de