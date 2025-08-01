Gateway Fiber optimiert die Verwaltung von Rechenzentren mit IOLAN-Konsolenservern

Bremen, DE. 13. August 2025:? Perle Systems, ein globaler Anbieter von fortschrittlicher Netzwerkhardware, freut sich, bekannt geben zu können, dass Gateway Fiber, ein führender Internet Service Provider (ISP), der in ländlichen und städtischen Gebieten in Missouri, Minnesota, Massachusetts und North Dakota tätig ist, seine Fernverwaltungsfunktionen durch den Einsatz von Perle IOLAN-Konsolenservern verbessert. Dieser strategische Schritt sichert Hunderttausenden Kunden einen zuverlässigen Highspeed-Internetdienst.

Zuverlässiger Fernzugriff für kritische Infrastrukturen

Das Netzwerk von Gateway Fiber erstreckt sich über mehrere Bundesstaaten, wobei Mikro-Rechenzentren oder Points of Presence (PoP) eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Highspeed-Internet spielen. Der durch IOLAN-Konsolenserver bereitgestellte Out-of-Band-Zugang ermöglicht es Administratoren, die an diesen Standorten befindlichen Geräte aus der Ferne zu verwalten und Fehler an ihnen zu beheben. Dieser Fortschritt ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines unterbrechungsfreien Dienstes und die rasche Behebung auftretender Probleme.

Kostengünstige und effiziente Lösung

Jeff Shilt, Senior Network Engineer bei Gateway Fiber, erwog zunächst den Einsatz von Cisco-Terminalservern in Verbindung mit LTE-Routern, aber diese Lösung stellte sich als zu teuer heraus. Die IOLAN-Konsolenserver von Perle mit integrierter Mobilfunkverbindung boten eine kostengünstigere und effizientere Alternative. „Der IOLAN-Konsolenserver bietet die ultimative Backdoor-Konnektivität“, sagt Shilt. „Wenn ein Glasfaserkabel gekappt wurde oder wir keinen Zugang mehr haben, kommen wir über LTE rein und nutzen die seriellen Konsolenanschlüsse, um auf unsere Geräte zuzugreifen.“

Verbesserte Wartungen und Upgrades

Die IOLAN-Konsolenserver vereinfachen auch die Wartung und Hardware-Upgrades. Shilt erklärt: „Wenn wir Firmware-Updates durchführen müssen, können wir über eine LTE-Schnittstelle auf die Geräte zugreifen, so als wären wir vor Ort. Das macht den Prozess einfacher und sicherer.“ Außerdem können Ingenieure bei vor Ort durchgeführten Hardware-Upgrades die Techniker aus der Ferne anleiten und so den Zeitaufwand und die Reisekosten für diese Arbeiten reduzieren.

Engagement für Exzellenz

Gateway Fiber hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein faireres, freundlicheres und schnelleres Interneterlebnis zu bieten. Da die Datenanforderungen weiter steigen, erweitert das Unternehmen seine Fiber-to-the-Home-Plattform, um diesen kritischen Bedarf zu decken. „Jeder neue Schrank, den wir bauen, wird ein IOLAN für den Out-of-Band-Zugang enthalten, und dafür sind diese Server hervorragend geeignet. Sie sind einfach perfekt“, fasst Shilt zusammen.

John Feeney, Chief Operating Officer bei Perle Systems, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, Gateway Fiber bei der Bereitstellung von zuverlässigem Highspeed-Internet für unterversorgte Gemeinden zu unterstützen. Unsere IOLAN-Konsolenserver sind so konzipiert, dass sie einen robusten und sicheren Fernzugriff bieten. So wird sichergestellt, dass Gateway Fiber seine hohen Servicestandards aufrechterhalten und Netzwerkprobleme schnell beheben kann. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.“

Über Gateway Fiber

Gateway Fiber unterstützt Gemeinschaften dabei, durch ein faireres, freundlicheres und schnelleres Interneterlebnis zu gedeihen. Da der Datenbedarf von Privathaushalten und Unternehmen weiter zunimmt, schafft Gateway eine führende, nationale Fiber-to-the-Home-Plattform, um diesem entscheidenden, bisher ungedeckten Bedarf gerecht zu werden. Gateway bietet schnelleres und zuverlässigeres Internet mit einem einfachen Preismodell und einem branchenführenden Kundenservice.

Über Perle Systems

Perle Systems wurde 1976 gegründet und entwickelt und fertigt hochzuverlässige?Devicvernetzungs-, Medienkonvertierungs- und IoT-Konnektivitätshardware (Internet of Things). Mit einer umfassenden Palette von Lösungen eignen sich Perle-Produkte ideal für Unternehmen, die Netzwerkkonnektivität über mehrere Standorte hinweg herstellen, wichtige und vertrauliche Informationen sicher übertragen oder vernetzte Geräte und Appliances fernüberwachen und?verwalten?müssen. Perle hat Niederlassungen in 9 Ländern und verkauft seine Produkte über einen weltweit etablierten Distributor, Systemintegrator und Reseller-Kanal.

IOLAN Konsolenserver-Image: www.perle.com/images/diagrams/gateway-fiber-sdg4la-remote-console-manage...

Autor?(John Feeney, COO, Perle Systems):?www.perle.com/images/john-feeney-perlesystems_050higres.jpg????

Perle Logo:?www.perle.com/images/logos/perle-logo.png