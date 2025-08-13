Neural kündigt Abschluss der Übernahme einer 30,75 %-Beteiligung an Hanf.com, einer profitablen deutschen CBD-Einzelhandelskette

Transaktion verwandelt Neural in ein Unternehmen mit soliden finanziellen Fundamentaldaten und erheblichen kurz-, mittel- und langfristigen Wachstumsperspektiven

Hanf.com erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 4,9 Mio. (~CA$ 7,5 Mio.) und eine operative Gewinnmarge von 13 %¹.

Toronto, Ontario - (Newsfile Corp. - 13. August 2025) - Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) (Neural oder das Unternehmen), ein ethnobotanisches Arzneimittel-Entdeckungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen konzentriert, und CWE European Holdings Inc. (CWE), Eigentümer und Betreiber des Unternehmens Hanf.com (Hanf.com), einem der führenden CBD-Einzelhändler in Deutschland, freuen sich bekannt zu geben - in Ergänzung zu den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 22. Juli 2025 und 28. Mai 2025 -, dass Neural und CWE die erste von zwei Transaktionen abgeschlossen haben, im Rahmen derer das Unternehmen alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von CWE erwirbt (die Strategische Investitionstransaktion). Nach Abschluss dieser Transaktion als erster Schritt der Strategischen Investitionstransaktion hält Neural nun rund 30,75 % der Eigenkapitalbeteiligung an CWE.

Mit der Teilübernahme von CWE und Hanf.com erwirbt Neural die marktführende deutsche Einzelhandelskette für CBD und verwandte Produkte. Mit 15 Filialen (11 im Eigenbesitz, 4 Franchise) und einer erfolgreichen E-Commerce-Plattform hat sich Hanf.com schnell zu einem Unternehmen mit robusten Fundamentaldaten entwickelt, was sich in einem Jahresumsatz von rund 7,5 Mio. $ (4,9 Mio. ) und einer operativen Gewinnmarge von 13 % für das Jahr zum 31. Dezember 2024 widerspiegelt¹. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Management von CWE - basierend auf der bisherigen operativen Leistung - ein Umsatzwachstum von 40 % und möglicherweise eine weitere Verbesserung der operativen Marge durch erwartete größere Skaleneffekte.

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie konzentriert sich Hanf.com darauf, seine Präsenz durch ein risikoarmes, kapitalleichtes Franchisemodell auszubauen, während gleichzeitig opportunistisch neue, vollständig im Eigenbesitz befindliche Filialen im Heimatmarkt Bayern eröffnet werden. Darüber hinaus erweitert Hanf.com weiterhin sein Produktportfolio, sowohl durch interne Entwicklung als auch durch strategische Partnerschaften, wie etwa die exklusive Vereinbarung zur Distribution von Ritual Herbs, einer Premium-Linie deutscher, handgefertigter Kräuterrauchmischungen, entwickelt von der TFD GmbH.

Diese Transaktion verschafft Neural Zugang zu einem umsatzgenerierenden Geschäft mit Wachstumschancen im kurz-, mittel- und langfristigen Bereich, sagte Ian Campbell, CEO von Neural. Mit steigenden Umsätzen, einer wachsenden Präsenz, einem kapitalleichten Expansionsmodell und strategischen Partnerschaften, die exklusiven Zugang zu neuen Produkten bieten, glauben wir, dass Hanf.com gut positioniert ist, um auf seinem aktuellen Momentum aufzubauen.

Ronnie Jaegermann, CEO von CWE, fügte hinzu: Wir freuen uns sehr über den schnellen Abschluss dieser ersten Phase der Strategischen Investitionstransaktion und sehen der Zusammenarbeit mit Ian und dem Neural-Team entgegen, um Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. In dieser Phase bietet die Strategische Investitionstransaktion von Neural CWE einen strategischen Partner, dessen Fokus auf Innovation und Produktentwicklung - insbesondere im Bereich Nutraceuticals - unsere Einzelhandelspräsenz und Wellness-Expertise ergänzt. Wir glauben, dass diese Beziehung das Potenzial hat, im Laufe der Partnerschaft beiderseitigen Nutzen zu bringen.

Wachstumstreiber

Die erste Phase der Strategischen Investitionstransaktion bringt Neural durch die starken Fundamentaldaten von Hanf.com sofortigen Mehrwert. Darüber hinaus entsteht durch die Kombination ein Unternehmen mit erheblichen mittel- und langfristigen Wachstumschancen sowie potenziellem langfristigem Blue-Sky-Potenzial:

Kurzfristig

· Schaffung eines börsennotierten Unternehmens mit soliden Fundamentaldaten durch rund 7,5 Mio. CA$ (4,9 Mio. ) Umsatz und 13 % operative Gewinnmarge².

· Kurzfristige Eröffnung neuer Franchisefilialen und möglicherweise neuer Eigenfilialen.

· Erweiterung des Produktangebots, das in der Lage ist, neue Kunden in die stationären Geschäfte und auf die E-Commerce-Plattform des Unternehmens zu bringen.

· Einführung des neuen B2B-E-Commerce-Portals des Unternehmens, da Hanf.com zunehmend ein wichtiger Lieferpartner für andere Betreiber im deutschen Einzelhandelsmarkt wird.

Mittelfristig

· Weitere Filialeröffnungen (sowohl im Einzelhandel als auch - sofern finanziell ertragssteigernd - im Eigenbesitz).

· Neue strategische Produkt- und andere Partnerschaften.

· Zusammenarbeit mit neu gegründeten deutschen Cannabis-Clubs zur Erweiterung ihres Produktportfolios.

Langfristig

· Regulatorische Änderungen in Deutschland: Auch wenn nicht sicher, geht das Management davon aus, dass die deutschen Cannabis-Vorschriften irgendwann den Einzelhandel in Dispensary-Form erlauben werden, wie er in den US- und kanadischen Cannabismärkten bekannt ist. Dies könnte die Cannabis-Landschaft in Deutschland grundlegend verändern, Hanf.com in die Lage versetzen, von solchen Entwicklungen zu profitieren, und seine Attraktivität als potenzielles Übernahmeziel erhöhen.

· Entwicklung neuer Nutraceuticals auf Basis der nicht-psychotropen Inhaltsstoffe des San-Pedro-Kaktus.

· Fortschritte von Neural bei der Entwicklung von FDA-zugelassenen, meskalinbasierten psychedelischen Behandlungen für schwerwiegende psychische Störungen wie Sucht, Angstzustände und Depressionen.

Nach Ansicht des Managements bietet die Strategische Investitionstransaktion eine Wachstumsgrundlage, die durch messbare Geschäftskennzahlen und Marktchancen gestützt wird.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug einer insg. 6-seitigen englischen Meldung. Sie können die gesamte englische Meldung hier abrufen: www.newsfilecorp.com/release/262314/

Frühwarnhinweis

Wie in der Pressemitteilung von Neural vom 25. November 2024 sowie in der Listing Statement im SEDAR+-Profil von Neural beschrieben, erwarb die Northern Star Capital Inc. (NSCI), ein zu 100 % im Besitz von Alex Storcheus, einem Direktor von Neural, stehendes Unternehmen, insgesamt 12.712.950 Neural-Aktien, was zu diesem Zeitpunkt etwa 14,33 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entsprach.

Infolge der Ausgabe von Neural-Aktien im Zusammenhang mit dem Abschluss des ersten Teils der CWE-Transaktion wurde der wirtschaftliche Besitz und die Kontrolle von NSCI unter die 10 %-Schwelle für die Frühwarnmeldung gemäß National Instrument 62-104 - Take-Over Bids and Issuer Bids verwässert. Dementsprechend wird NSCI einen Frühwarnbericht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einreichen.

Herr Storcheus verfolgt eine langfristige Anlagestrategie in Bezug auf das Unternehmen. Seine Ansicht zum Unternehmen und seiner Beteiligung daran kann sich abhängig von Markt- und anderen Bedingungen oder zukünftigen Umständen ändern. Herr Storcheus kann seine Beteiligung am Unternehmen erhöhen oder teilweise bzw. vollständig veräußern oder seine aktuelle Position beibehalten. Der Hauptsitz von NSCI befindet sich in 3002-130 Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 3P5.

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethnobotanische Arzneimittelentdeckung, das sich auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit, konzentriert. Der innovative Ansatz des Unternehmens in der Arzneimittelentwicklung beinhaltet die strategische Verwendung von subhalluzinogenen Dosen aus Meskalin-Extrakt, um Sicherheit und Skalierbarkeit zu erhöhen und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit zu erhalten.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural eine Strategic Investment and Option Agreement mit der CWE European Holdings Inc., einem führenden CBD-Hanf-Einzelhändler in Deutschland, der unter der Marke Hanf.com tätig ist, ab, um bis zu 100 % von CWE in einer mehrstufigen Transaktion zu erwerben. Am 13. August 2025 schloss Neural die erste Phase dieser Transaktion ab und erwarb eine Beteiligung von 30,75 % an CWE. Die Investition verschafft Neural Zugang zu den etablierten Einzelhandels- und E-Commerce-Aktivitäten von Hanf.com, die 15 Filialen in Deutschland (11 im Eigenbesitz, 4 Franchise) und ein wachsendes Produktportfolio umfassen. Die Transaktion soll die kommerzielle Präsenz von Neural in Europa ausweiten und gleichzeitig das Kernengagement in der Arzneimittelforschung und psychischen Gesundheitsinnovation aufrechterhalten.

