Wolfgang "Lippi" Lippert & Dieter  "Maschine" Birr wollen's nochmal wissen!

"Über uns die Sonne" wird neu veröffentlicht

Wenn zwei Legenden wie Dieter Birr, auch bekannt als "Maschine" von den Puhdys, und Wolfgang Lippert - beliebter Entertainer, Sänger und Moderator zusammentreffen darf man Großes erwarten.

Bei dieser kongenialen Kollaboration überrascht es jedenfalls nicht, dass solch eine erwachsene und sehr persönliche Hymne wie "Über uns die Sonne" herauskommen musste. Natürlich hat Birr den Song in typischer, melodischer "Maschine"-Manier speziell für Lippert geschrieben, damit dessen wohlklingende Stimme die Musik voll zur Geltung bringt. Es ist eine Gänsehaut machende, nachdenkliche Ballade über das Leben - das Feiern, das Teilen von Momenten - für Menschen, die den Augenblick bewusst genießen. Die Entstehungsgeschichte ist fast schon ein kleines Musikmärchen: Seit über 55 Jahren kennen sich die beiden Ost-Ikonen, zufällig trafen sie sich im legendären Berliner Studio Tonscheune. Lippert sang dort Lieder für die Störtebeker-Festspiele auf Rügen, wo er seit zwei Jahrzehnten regelmäßig im Mantel als Balladensänger glänzt. Zwei Puhdys-Lieblingsstücke von Lippert - besonders "Was bleibt" - hatten Birr überzeugt. Lippert nahm das Lob dankbar auf und sagte: "Maschine, na dann schreib mir doch einfach mal einen Hit."

So entstand dieses bemerkenswerte Stück Musik - eine Dokumentation gegenseitiger Wertschätzung und kreativen Verständnisses, das zu einer wundervollen Zusammenarbeit führte: "Über uns die Sonne" .

Der Song überzeugt als ausdrucksstarker, packender Pop-Song mit großer emotionaler Tiefe. Er ist ehrlich, persönlich, perfekt produziert und souverän performt. Zeitlos, melodiös und hymnenhaft - gemacht, um Menschen zu berühren und zu begeistern. Ganz egal, ob im Osten oder Westen.

Aber nicht nur Liebhaber der sanfteren Klänge sind begeistert von dem Song, auch die Rockfans feiern den Titel. Dazu Wolfgang Lippert "Ich freue mich außerordentlich, dass unsere Musik genreübergreifend so unterschiedlichen Hörerinnen und Hörern gefällt."

Bereits jetzt hat das Video zu "Über uns die Sonne" zusammen rund 100.000 Views auf YouTube erzielt und geht auf die 1.000 Radioeinsätze in der ganzen Republik zu. Auch bei den "Schlager des Monats" im MDR, "DAS" im NDR und "Volle Kanne" im ZDF wurde er vorgestellt. Allein: zum "richtig großen Durchbruch" hat´s noch nicht gereicht. Grund genug für das Kultlabel Herz7 aus Winnenden "Über uns die Sonne" noch einmal zu veröffentlichen - und zwar jetzt - neu remastered als den heimlichen Spätsommerhit, der er ist, denn… die Geschichte hat gezeigt, dass gute Songs und Megahits manchmal mehr als einen Anlauf brauchen, um auch alle jene zu erreichen, die genau darauf warten, es aber noch nicht wissen.

In diesem Sinne: Viel Freude beim Hören - und nicht vergessen, wo die Sonne aufgeht*.

(*Im Osten nämlich...)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Straße 10

71364 Winnenden

Deutschland

fon ..: +49 71 95 - 90 78 0 - 81

fax ..: +49 71 95 - 90 78 0 - 79

web ..: http://www.sevenus.de

email : promo@sevenus.de

Pressekontakt:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Straße 10

71364 Winnenden

fon ..: +49 71 95 - 90 78 0 - 81

web ..: http://www.sevenus.de

email : promo@sevenus.de