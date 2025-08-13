Zukunft der Ernährung mitgestalten: Infoveranstaltung zum ZIM-Innovationsnetzwerk "New Food Technologies"

IWS lädt am 04.09.2025 zur digitalen Infoveranstaltung "New Food Technologies" ein - Innovationen für die Lebensmittelproduktion der Zukunft gemeinsam entwickeln und fördern.

New Food Technologies - Innovative Verfahren für alternative Ernährungssysteme

Hamburg, 07.08.2025 - Die IWS GmbH lädt am 04. September 2025 um 14:00 Uhr zur digitalen Infoveranstaltung für das neue

ZIM-Innovationsnetzwerk "New Food Technologies" ein. Im Mittelpunkt des Netzwerks steht die Entwicklung innovativer Technologien für die Lebensmittelproduktion der Zukunft. Zu den Themen zählen pflanzliche Proteinalternativen, Fermentation, zelluläre Landwirtschaft und KI-basierten Anwendungen bis hin zu Verfahren, die bisher noch nicht gedacht wurden. Interessierte kleine und mittelständische Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen sind herzlich eingeladen, sich kostenfrei über eine mögliche Teilnahme am Netzwerk und die vielfältigen Fördermöglichkeiten zu informieren.

Innovationen für den Wandel der Lebensmittelindustrie

Die Nachfrage nach alternativen Ernährungslösungen wächst kontinuierlich und damit auch die Erwartung an Unternehmen, neue Produkte und Verfahren zu entwickeln. Genau hier setzt das neue Innovationsnetzwerk "New Food Technologies" an: Es bringt klein- und mittelständische Unternehmen, Forschungseinrichtungen und weitere Stakeholder zusammen, um gemeinsam und staatlich gefördert zukunftsfähige Technologien und Produkte zu entwickeln und in die Umsetzung zu bringen.

Technologisch fokussiert sich das Netzwerk auf folgende Entwicklungsfelder:

* Pflanzliche Proteinalternativen

* Fermentationsbasierte Verfahren

* Zelluläre Landwirtschaft (Cellular Agriculture)

* 3D-Lebensmitteldruck

* KI-Lösungen für den Food-Sektor

* Innovative Verarbeitungstechnologien

Ziel des Netzwerks ist es, Einzel- und Kooperationsprojekte zu initiieren, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette drängende technologische Herausforderungen lösen und die Transformation der Lebensmittelbranche aktiv mitgestalten.

Jetzt kostenfrei zur Infoveranstaltung anmelden

Die digitale Infoveranstaltung am 04.09.2025 um 14:00 Uhr bietet einen Überblick über die Netzwerkinhalte, Fördermöglichkeiten und Beteiligungschancen. Neben der Vorstellung erster Partner:innen und Projektansätze, stehen auch individuelle Fragen und der persönliche Austausch im Fokus.

Dr. Jörg Bormann, erfahrener Netzwerkmanager und Innovationsberater bei der IWS GmbH, begleitet das Netzwerk strategisch und operativ: von der Projektidee über die Kooperationsanbahnung bis zur erfolgreichen Förderantragstellung.

Wir haben ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich direkt für die Infoveranstaltung an:

https://events.teams.microsoft.com/event/8faa0a10-1a80-4545-bee4-3520797...

Sie haben vorab Fragen oder wollen sich direkt mit uns austauschen?

Jörg Bormann ist gerne für Sie da!

Mail: j.bormann@iws-nord.de

Telefon: 040 3600 663-26

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Frau Lisanne Pfeiffer

Deichstraße 29

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 3600 663-0

web ..: https://iws-nord.de/

email : mail@iws-nord.de

IWS steht für den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Industrie und Spitzenforschung und agiert branchenübergreifend dort, wo Innovationen entstehen. Wir arbeiten in mehreren Innovationsnetzwerken mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, die den Nukleus für die gemeinschaftliche Entwicklung hochinnovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen darstellen.

