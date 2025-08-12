Asbestbodensanierung – Fachgerechte Entfernung & Entsorgung von Asbestböden

Warum eine Asbestbodensanierung unverzichtbar ist

Asbest wurde in Deutschland bis in die 1990er-Jahre häufig in Bodenbelägen, Klebern und Dämmstoffen verwendet. Besonders in PVC-Böden, Floor-Flex-Platten, Linoleum und Teppichklebern ist Asbest oft in gebundener Form enthalten. Solange diese Materialien unbeschädigt sind, besteht keine unmittelbare Gefahr. Doch bei Renovierungen, Schleifarbeiten oder Demontagen können gesundheitsgefährdende Asbestfasern freigesetzt werden.

Eine fachgerechte Asbestbodensanierung schützt nicht nur Ihre Gesundheit, sondern ist auch gesetzlich vorgeschrieben, da unsachgemäße Arbeiten zu hohen Bußgeldern und Gefährdungen führen können.

Typische Asbesthaltige Bodenmaterialien

In vielen Gebäuden, besonders aus den Baujahren 1950–1990, findet man asbesthaltige Produkte in Böden und Klebern. Häufig betroffen sind:

Floor-Flex-Platten (quadratische Vinylplatten, oft 20×20 oder 25×25 cm)

PVC-Böden aus den 60er–80er-Jahren

Linoleum mit asbesthaltigem Kleber

Teppichböden mit schwarzem Bitumenkleber

Estrichspachtel oder Ausgleichsmassen mit Asbestanteilen

Gefahren bei unsachgemäßer Entfernung

Beim Brechen, Schleifen oder Erhitzen von asbesthaltigen Bodenbelägen entstehen feine, lungengängige Asbestfasern. Diese sind unsichtbar und geruchlos – und können beim Einatmen schwere Erkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom verursachen.

Deshalb gilt: Niemals eigenständig Asbestböden entfernen! Nur zugelassene Fachbetriebe mit entsprechender TRGS 519-Zulassung dürfen diese Arbeiten durchführen.

Ablauf einer professionellen Asbestbodensanierung

Wir führen die Asbestbodensanierung streng nach den Vorschriften der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 519) durch. Der Ablauf sieht wie folgt aus:

Bestandsaufnahme & Analyse

Beprobung des Bodens und Laborauswertung, um Asbestgehalt und Faserart festzustellen.

Sicherheitsmaßnahmen

Einrichtung einer staubdichten Abschottung, Unterdruckhaltung mit Luftreinigern und Zugangsschleusen.

Fachgerechte Entfernung

Lösen und Abtragen der Bodenplatten oder Kleberreste mit Spezialwerkzeugen ohne Faserfreisetzung.

Reinigung & Luftmessung

Gründliche Feinreinigung der Sanierungszone, abschließende Freimessung durch ein unabhängiges Labor.

Zertifizierte Entsorgung

Transport und Abgabe des Asbestmaterials in einer zugelassenen Deponie, mit Entsorgungsnachweis.

Rechtliche Vorschriften

In Deutschland unterliegt die Asbestentsorgung strengen Vorschriften. Folgende Punkte sind verpflichtend:

Arbeiten dürfen nur von Fachbetrieben mit TRGS 519-Schein durchgeführt werden.

Anzeigepflicht bei der zuständigen Behörde mindestens 7 Tage vor Beginn.

Schutzmaßnahmen wie Vollschutzanzüge, Atemschutzmasken (P3-Filter) und spezielle Werkzeuge.

Luftdichte Verpackung des Abfalls in gekennzeichneten Asbestsäcken oder Big-Bags.

Kosten einer Asbestbodensanierung

Die Kosten hängen von mehreren Faktoren ab:

Art des Bodenbelags (Platten, PVC, Kleber)

Fläche in m²

Zugänglichkeit der Räume

Notwendige Zusatzarbeiten (Estrichsanierung, Demontage von Unterkonstruktionen)

Im Durchschnitt liegen die Preise für eine fachgerechte Entfernung zwischen 30 und 60 Euro pro m².

Vorteile einer professionellen Sanierung

Maximale Sicherheit für Bewohner und Handwerker

Gesetzeskonforme Entsorgung

Werterhalt & Wertsteigerung Ihrer Immobilie

Rechtssicherheit durch Dokumentation und Entsorgungsnachweis

Gesundheitsschutz durch Vermeidung von Faserfreisetzung

Fazit: Gesundheit geht vor

Eine Asbestbodensanierung ist kein DIY-Projekt, sondern gehört ausschließlich in die Hände erfahrener, zertifizierter Fachbetriebe. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine gefährlichen Asbestfasern in die Raumluft gelangen und dass die Entsorgung rechtskonform erfolgt.