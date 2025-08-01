Afrikas schönste Seite erleben auf einer Kenia Safari Rundreise: Kenia kennenlernen mit Naturerlebnissen zwischen Savanne und Ki

Zwischen ständigen Updates, Termindruck und klingenden Telefonen entsteht oft eine leise Sehnsucht: nach naturbelassenen Landschaften, nach Ruhe – und nach Momenten, die lange in Erinnerung bleiben. Wer im Urlaub viel sehen und erleben möchte, für den ist eine Kenia-Safari mit Rundreise durch Kenias schönste Nationalparks die ideale Möglichkeit, um Tierwelt, Natur und ganz unterschiedliche afrikanische Landschaften intensiv zu entdecken. Der Kenia-Spezialist Kenia-Safari.de stellt perfekte Kenia-Rundreisen zusammen, um die Wildnis Afrikas zu entdecken. Ein Beispiel ist die siebentägige Safari-Rundreise „Out of Africa“, die durch fünf der bekanntesten Nationalparks Kenias führt: Tsavo Ost, Tsavo West, Amboseli, Lake Naivasha und Masai Mara. Dank des erfahrenen Safarianbieters genießen Reisende auf dieser Kenia-Safari-Rundreise einen tiefgehenden Einblick in die faszinierende Natur Kenias, ohne auf Komfort zu verzichten.

Die Vorzüge von Safari Rundreisen? Kenias zahlreiche Facetten kennenlernen

Die „7-tägige Kenia Safari Rundreise Out of Africa“ beginnt direkt im jeweiligen Urlaubshotel an der kenianischen Küste. Von dort aus führt die Route über Mombasa in den Tsavo-Ost-Nationalpark, der für seine roten Elefanten und die offene Landschaft, die gute Bedingungen für Wildbeobachtungen bietet, bekannt ist. Nach einer ersten Pirschfahrt und dem Mittagessen in der Ashnil Aruba Lodge bleibt Zeit zur Erholung, bevor es am Nachmittag erneut auf Tierbeobachtung geht. Am zweiten Tag der Kenia-Rundreise geht es in den Tsavo-West-Nationalpark, der landschaftlich deutlich abwechslungsreicher ist. Er zeichnet sich durch dichtere Vegetation, den Tsavo River und die Quellen von Mzima Springs aus. Hier sind auch Krokodile und Flusspferde häufig zu sehen. Die Nacht verbringen die Safari-Gäste im Severin Safari Camp, von wo aus sich bei klarem Wetter ein Blick auf den Kilimanjaro bietet. Am dritten Tag der Kenia-Safari-Rundreise geht es weiter in den Amboseli-Nationalpark, der mit seinen weiten Ebenen und den großen Elefantenherden zu den bekanntesten Parks Ostafrikas zählt. Der schneebedeckte Kilimanjaro bildet dabei eine eindrucksvolle Kulisse. Nach Pirschfahrten und einer erholsamen Nacht in der Ol Tukai Lodge führt die Rundreise am vierten Tag zum Lake Naivasha im kenianischen Rift Valley. Die Region rund um den See ist besonders bei Vogelbeobachtern beliebt, denn über 300 Arten, darunter Seeadler, Kormorane und Eisvögel, sind hier heimisch. Die Übernachtung im Enashipai Resort bietet Komfort und bildet einen reizvollen Kontrast zur Wildnis der Vortage.

Höhepunkt jeder Rundreise durch Kenia: Safarierlebnisse in der Masai Mara

Am fünften Tag der Rundreise durch Kenia erreicht die Safarigruppe die Masai Mara, das bekannteste Schutzgebiet des Landes. Das Reservat ist Teil eines grenzüberschreitenden Ökosystems mit der tansanischen Serengeti und beheimatet eine hohe Dichte an Wildtieren, darunter Löwen, Leoparden, Büffel, Elefanten und Nashörner. Hier stehen zwei volle Tage zur Verfügung, um auf Pirschfahrten mit dem Fahrer flexibel und je nach Tieraktivität unterwegs zu sein. Auch außerhalb der Zeit der großen Tiermigration beeindruckt die Masai Mara mit ihrer Artenvielfalt. Übernachtet wird im Zebra Plains Mara Camp, einer komfortablen Lodge in bester Lage, um frühmorgens und spätnachmittags auf Safari zu gehen. Nach dem Frühstück am siebten Tag endet die Safari-Rundreise. Die Rückfahrt nach Nairobi ist in die Tagesplanung integriert und das Mittagessen ist unterwegs inklusive. Von dort bringt ein kurzer Flug die Safariteilnehmer bequem zurück an die Küste – ein praktischer Ausklang nach einer intensiven Woche. Die Kombination aus landschaftlicher Abwechslung, gut gewählten Lodges, Kleingruppenreisen im Jeep und einem strukturierten, aber entspannten Ablauf macht diese Kenia-Rundreise für Safari-Fans besonders empfehlenswert, da man so in kurzer Zeit möglichst viel von Kenias Tierwelt und Natur erleben kann.

https://www.kenia-safari.de/rundreisen-kenia.htm

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Safari-Tourismus versteht es kenia-safari.de, maßgeschneiderte Reiseerlebnisse zu gestalten. Ein versiertes, bestens ortskundiges Team kombiniert seine fundierten Landeskenntnis mit einem Gespür für aktuelle Reisetrends – das Ergebnis sind hochwertige Safaris, die passgenau auf individuelle Wünsche abgestimmt sind.

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha