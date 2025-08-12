West Red Lake Gold erweitert hochgradige Zone in South Austin mit 36,85 g/t Au über 6,9 m, 92,39 g/t Au über 2,0 m und 8,79 g/t

12. August 2025,Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder WRLG oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, die Ergebnisse von Bohrungen in seiner zu 100 % unternehmenseigenen Mine Madsen bekannt zu geben, die sich im Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario befindet.

Das hochgradige Goldmineralisierungspanel, das das Team derzeit in South Austin definiert und erweitert, liefert außergewöhnliche Gehalte und Mächtigkeiten, sagte Shane Williams, President & CEO. Archaische goldhaltige Erzgangsysteme wie die bei Madsen sind dafür bekannt, Zonen mit Mineralisierungen zu enthalten, die oft voneinander getrennt, sehr hochgradig sind und ein engmaschiges Bohrmuster erfordern, um sie genau zu definieren. Die Erfolge, die wir in South Austin mit dem untertägigen Definitionsprogramm erzielen, unterstreichen die Bedeutung, die Bohrungen tiefer in das System und in hochpriorisierte Bereiche der Lagerstätte vorzunehmen, damit weitere hochgradige Anreicherungszonen und Linsen entdeckt, vollständig erbohrt und in den Minenplan integriert werden können.

Die in dieser Pressemitteilung aufgeführten Bohrergebnisse konzentrieren sich auf die hochgradige Zone South Austin, die derzeit über eine angedeutete Mineralressource von 474.600 Unzen (oz) mit einem Gehalt von 8,7 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) sowie eine zusätzliche vermutete Mineralressource von 31.800 oz mit einem Gehalt von 8,7 g/t Au verfügt.

Diese Ergebnisse erweitern das hochgradige Goldmineralisierungspanel in South Austin weiter, das 2025 im Mittelpunkt der Definitionsbohrungen stand (Abbildung 1). Die aus der Bohrstation 09-4300 hervorgehobenen Ergebnisse haben das Vertrauen in den östlichen Teil der Linse gestärkt, während Bohrungen von der Bohrstation 11-4420 dazu beigetragen haben, die Linse entlang ihres Einfallens nach Osten zu bestätigen. Weitere Ergebnisse aus diesem Gebiet wurden bereits am 27. Mai 2025 bekannt gegeben, als Bohrungen 61,51 g/t Au über 12,1 m, 43,54 g/t Au über 8,35 m und 24,61 g/t Au über 11,2 m ergaben, sowie am 26. Februar 2025, als Bohrungen 114,26 g/t Au über 10,6 m, 77,90 g/t Au über 3 m und 24,48 g/t Au über 8,5 m ergaben.

ABBILDUNG 1. Längsschnitt mit Hervorhebung der drei besten Abschnitte, die 2025 aus Infill-Bohrstationen in der Zone South Austin gemeldet wurden, einschließlich der drei wichtigsten Ergebnisse aus dieser Pressemitteilung. Das neue hochgradige Panel in South Austin ist in Rot umrandet[1].

[1] Die Schätzung der Mineralressourcen erfolgte unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 3,38 g/t Au und eines Goldpreises von 1.800 US$/oz. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report and Prefeasibility Study for the Madsen Mine, Ontario, Canada, der von SRK Consulting (Canada) Inc. mit Datum 7. Januar 2025 erstellt wurde. Eine vollständige Kopie des SRK-Berichts ist auf der Webseite des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

HIGHLIGHTS DER ZONE SOUTH AUSTIN:

- Bohrung MM25D-11-4420-024 durchschnitt 6,9 m mit 36,85 g/t Au von 79,1 m bis 86,0 m, einschließlich 0,6 m mit 12,17 g/t Au von 79,1 m bis 79,7 m sowie zusätzlich 3,0 m mit 81,23 g/t Au von 82,0 m bis 85,0 m. Dieser hochgradige Abschnitt wurde durch sichtbares Gold ergänzt, das räumlich mit Quarz-Carbonat-Adern in Zusammenhang steht (Abbildung 2).

Abbildung 2. Sichtbares Gold in Bohrung MM25D-11-4420-024.

- Bohrung MM25D-11-4420-009 durchschnitt 2,0 m mit 92,39 g/t Au von 80,3 m bis 82,3 m, einschließlich 1,0 m mit 183,79 g/t Au von 81,3 m bis 82,3 m. Dieser hochgradige Abschnitt wurde durch sichtbares Gold ergänzt, das in einer frühen, rekristallisierten blau-grauen Quarzader enthalten ist (Abbildung 3).

Abbildung 3. Sichtbares Gold in Bohrung MM25D-11-4420-009.

- Bohrung MM25D-09-4300-002 durchschnitt 15,45 m mit 8,79 g/t Au von 61,05 m bis 76,50 m, einschließlich 5,8 m mit 18,57 g/t Au von 69,0 m bis 74,8 m.

- Bohrung MM25D-11-4420-026 durchschnitt 6,75 m mit 17,31 g/t Au von 84,25 m bis 91,00 m, einschließlich 1,0 m mit 104,87 g/t Au von 84,25 m bis 85,25 m. Dieser hochgradige Abschnitt wurde durch sichtbares Gold ergänzt, das in einer deformierten Quarzader enthalten ist (Abbildung 4).

Abbildung 4. Sichtbares Gold in Bohrung MM25D-11-4420-026.

- Bohrung MM25D-11-4420-019 durchschnitt 6,3 m mit 18,28 g/t Au von 90,7 m bis 97,0 m, einschließlich 1,0 m mit 32,29 g/t Au von 90,7 m bis 91,7 m. Dieser hochgradige Abschnitt wurde durch sichtbares Gold ergänzt, das in einer blau-grauen Quarzader enthalten ist (Abbildung 5).

Abbildung 5. Sichtbares Gold in Bohrung MM25D-11-4420-019.

- Bohrung MM25D-11-4420-027 durchschnitt 5,0 m mit 21,91 g/t Au von 76,0 m bis 81,0 m, einschließlich 1,0 m mit 98,82 g/t Au von 79,0 m bis 80,0 m.

- Bohrung MM25D-11-4420-028 durchschnitt 2,2 m mit 42,60 g/t Au von 78,95 m bis 81,15 m, einschließlich 1,2 m mit 77,23 g/t Au von 79,45 m bis 80,65 m.

- Bohrung MM25D-09-4300-009 durchschnitt 3,25 m mit 16,61 g/t Au von 67,80 m bis 71,05 m, einschließlich 1,8 m mit 24,27 g/t Au von 67,8 m bis 69,6 m.

- Bohrung MM25D-09-4300-003 durchschnitt 3,25 m mit 16,03 g/t Au von 60,75 m bis 64,00 m. Dieser hochgradige Abschnitt wurde durch sichtbares Gold ergänzt, das in Quarzadern und Quarz-Carbonat-Brekzien enthalten ist (Abbildung 6).

Abbildung 6. Sichtbares Gold in Bohrung MM25D-09-4300-003.

- In den Bohrlöchern MM25D-11-4420-031 und -033 konnte innerhalb eines bedeutenden Abschnitts ebenfalls sichtbares Gold festgestellt werden, siehe Tabelle 1 unten.

TABELLE 1. Bedeutende Abschnitte (>3 g/t Au) aus den Bohrungen in der South Austin Zone

Bohrloch-Nr. Ziel von (m) bis (m) Länge (m)* Au (g/t)

MM25D-09-4300-001 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-09-4300-002 South Austin 54,75 55,30 0,55 8,80

UND South Austin 61,05 76,50 15,45 8,79

einschl. 69,00 74,80 5,80 18,57

MM25D-09-4300-003 South Austin 60,75 64,00 3,25 16,03

UND South Austin 65,00 69,00 4,00 4,25

UND 72,00 73,00 1,00 3,70

UND South Austin 84,00 85,00 1,00 3,27

MM25D-09-4300-004 South Austin 80,00 84,50 4,50 5,73

einschl. 80,00 81,00 1,00 10,34

MM25D-09-4300-005 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-09-4300-006 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-09-4300-007 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-09-4300-008 South Austin 84,10 90,16 6,06 3,89

einschl. 87,00 88,00 1,00 10,70

MM25D-09-4300-009 South Austin 55,00 58,20 3,20 4,38

einschl. 55,00 56,00 1,00 10,68

UND South Austin 67,80 71,05 3,25 16,61

einschl. 67,80 69,60 1,80 24,27

MM25D-09-4300-010 South Austin 50,70 51,70 1,00 5,29

MM25D-09-4300-011 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-09-4300-012 South Austin 91,00 91,50 0,50 12,63

MM25D-09-4300-013 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-09-4300-014 South Austin 64,00 66,00 2,00 3,01

MM25D-11-4420-001 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-002 South Austin 72,00 75,00 3,00 11,57

einschl. 74,00 75,00 1,00 27,88

UND South Austin 107,00 108,00 1,00 6,13

MM25D-11-4420-003 South Austin 85,00 86,00 1,00 40,75

MM25D-11-4420-004 South Austin 103,80 104,80 1,00 12,85

MM25D-11-4420-005 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-006 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-007 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-008 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-009 South Austin 80,30 82,30 2,00 92,39

einschl. 81,30 82,30 1,00 183,79

MM25D-11-4420-010 South Austin 97,00 98,00 1,00 4,72

MM25D-11-4420-011 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-012 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-013 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-014 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-015 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-016 South Austin 48,00 48,80 0,80 4,75

MM25D-11-4420-017 South Austin 77,00 82,00 5,00 4,34

einschl. 81,00 82,00 1,00 18,31

UND South Austin 98,10 98,60 0,50 4,74

MM25D-11-4420-018 South Austin 66,00 69,00 3,00 8,05

einschl. 66,00 67,00 1,00 10,96

und einschl. 68,00 69,00 1,00 12,30

UND South Austin 92,00 96,50 4,50 9,58

einschl. 92,00 92,60 0,60 12,11

und einschl. 93,90 95,50 1,60 19,09

MM25D-11-4420-019 South Austin 66,00 70,00 4,00 12,28

einschl. 68,00 70,00 2,00 22,11

UND South Austin 90,70 97,00 6,30 18,28

einschl. 90,70 91,70 1,00 32,29

und einschl. 92,70 95,00 2,30 27,49

und einschl. 95,50 96,25 0,75 20,44

MM25D-11-4420-020 South Austin 71,00 72,00 1,00 3,36

MM25D-11-4420-021 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-022 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-023 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-024 South Austin 73,00 75,00 2,00 4,47

UND South Austin 79,10 86,00 6,90 36,85

einschl. 79,10 79,70 0,60 12,17

und einschl. 82,00 85,00 3,00 81,23

UND South Austin 93,80 98,25 4,45 9,19

einschl. 94,80 95,80 1,00 19,09

und einschl. 97,50 98,25 0,75 15,69

MM25D-11-4420-025 South Austin 65,65 67,00 1,35 3,03

UND South Austin 71,00 72,00 1,00 9,70

UND South Austin 88,00 88,95 0,95 3,05

UND South Austin 89,65 97,20 7,55 3,29

einschl. 89,65 91,25 1,60 21,17

Also Incl. 93,00 94,10 1,10 15,85

MM25D-11-4420-026 South Austin 84,25 91,00 6,75 17,31

einschl. 84,25 85,25 1,00 104,87

MM25D-11-4420-027 South Austin 76,00 81,00 5,00 21,91

einschl. 79,00 80,00 1,00 98,82

UND South Austin 92,25 94,25 2,00 6,31

UND South Austin 96,20 98,45 2,25 28,57

einschl. 96,20 97,40 1,20 52,42

MM25D-11-4420-028 South Austin 78,95 81,15 2,20 42,60

einschl. 79,45 80,65 1,20 77,23

MM25D-11-4420-029 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-030 South Austin Keine Abschnitte > 3 g/t Au

MM25D-11-4420-031 South Austin 75,60 77,30 1,70 6,77

UND South Austin 78,30 78,80 0,50 10,19

UND South Austin 79,80 81,50 1,70 17,92

einschl. 79,80 80,50 0,70 37,94

MM25D-11-4420-032 South Austin 68,70 72,00 3,30 4,32

UND South Austin 92,00 96,00 4,00 3,60

MM25D-11-4420-033 South Austin 72,40 73,00 0,60 45,90

UND South Austin 86,00 88,00 2,00 14,96

einschl. 87,00 88,00 1,00 22,65

* Die von-bis-Abschnitte in Tabelle 1 geben die Gesamtlänge des Abschnitts im Bohrloch an. Die wahre Mächtigkeit wurde für diese Abschnitte nicht berechnet, dürfte jedoch 70 % der Mächtigkeit im Bohrloch betragen, basierend auf den im Bohrkern beobachteten Durchörterungswinkeln. Die interne Verwässerung für zusammengesetzte Abschnitte beträgt nicht mehr als 1 m für Proben mit einem Gehalt von www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80673/WestRedLake_120825_DEP...

ABBILDUNG 7. Draufsicht-Querschnitt der Zone South Austin mit Analyse-Highlights für die Bohrungen MM25D-11-4420-001 bis -033 und MM25D-09-4300-001 bis -014.

ABBILDUNG 8. Querschnitt der Zone South Austin mit Analyse-Highlights für die Bohrungen MM25D-09-4300-001 bis -004.

ABBILDUNG 9. Querschnitt der Zone South Austin mit Analyse-Highlights für die Bohrungen MM25D-09-4300-005 bis -008.

ABBILDUNG 10. Querschnitt der Zone South Austin mit Analyse-Highlights für die Bohrungen MM25D-09-4300-009 bis -011.

ABBILDUNG 11. Querschnitt der Zone South Austin mit Analyse-Highlights für die Bohrungen MM25D-09-4300-012 bis -014.

ABBILDUNG 12. Querschnitt der Zone South Austin mit Analyse-Highlights für die Bohrungen MM25D-11-4420-031 bis -033.

ABBILDUNG 13. Querschnitt der Zone South Austin mit Analyse-Highlights für die Bohrungen MM25D-11-4420-025 bis -030.

ABBILDUNG 14. Querschnitt der Zone South Austin mit Analyse-Highlights für die Bohrungen MM25D-11-4420-019 bis -024.

ABBILDUNG 15. Querschnitt der Zone South Austin mit Analyse-Highlights für die Bohrungen MM25D-11-4420-009 bis -018.

ABBILDUNG 16. Querschnitt der Zone South Austin mit Analyse-Highlights für die Bohrungen MM25D-11-4420-001 bis -008.

QUALITÄTSSICHERUNG/QUALITÄTSKONTROLLE

Die bei der Mine Madsen durchgeführten untertägigen Bohrungen umfassen einen Diamantbohrkern der Größe BQ für Definitionsbohrprogramme und einen orientierten Diamantbohrkern der Größe NQ für Explorationsbohrungen. Alle Bohrkerne werden von einem ausgebildeten Geologen in der Kernaufbereitungsanlage der Mine Madsen systematisch protokolliert, fotografiert und beprobt. Die zulässige Mindestlänge der Probe beträgt 0,5 m. Die zulässige maximale Länge der Probe beträgt 1,5 m. Kontrollproben (zertifizierte Standard- und nicht zertifizierte Leerproben) werden zusammen mit Doppelproben bei einer angestrebten Eingaberate von 5 % eingefügt. Die Ergebnisse werden laufend auf Richtigkeit, Genauigkeit und Verunreinigung überprüft. Bei dem Bohrkern mit der Größe BQ wird der Kern als Ganzes beprobt. Der Bohrkern der Größe NQ wird folglich unter Verwendung einer Kernsäge mit Diamantblatt entlang einer von dem Geologen vorbestimmten Linie längs aufgeschnitten. Um Probenfehler zu reduzieren, wird durchgehend dieselbe Seite des Bohrkerns beprobt, wobei die Orientierungslinie als Referenz dient. Bei den Proben, die sichtbares Gold (Visible Gold, VG) enthalten, beaufsichtigt ein gelernter Geologe das Schneiden/Einpacken dieser Proben und stellt sicher, dass das Kernsägeblatt nach dem VG-Probenintervall mit einem Schärfstein gesäubert wird. Die eingepackten Proben werden danach mit Kabelbindern versiegelt und vom Personal der Mine Madsen zur Analyse direkt an die Einrichtungen von SGS Natural Resources in Red Lake in Ontario gebracht.

Die Proben werden dort von SGS aufbereitet, wobei sie bei 105°C getrocknet und auf 75 % Siebdurchgang 2 mm zerkleinert werden. Danach wird anhand eines Riffelteilers eine Ausschussprobe von 500 g zur Archivierung erstellt. Der Rest der Probe wird dann auf 85 % Siebdurchgang 75 Mikron vermahlen, wovon 50 g anhand einer Feuerprobe und einer abschließenden Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) untersucht werden (SGS-Code GO-FAA50V10). Proben, die Goldwerte >100 g/t Au ergeben, werden anhand einer Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer Probe von 50 g erneut analysiert (SGS-Code GO_FAG50V). Proben mit sichtbarem Gold werden zudem mit einer Metallanalyse (SGS-Code: GO_FAS50M) untersucht. Zur Multi-Element-Analyse werden die Proben an die Einrichtungen von SGS in Burnaby, British Columbia, gesendet, wo sie via Vier-Säuren-Aufschluss mit abschließender Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) für eine 33-Element-Analyse an 0,25 g Probentrübe untersucht werden (SGS-Code: GE_ICP40Q12). Das Untersuchungslabor von SGS Natural Resources arbeitet nach einem Qualitätsmanagement-System, das ISO/IEC 17025-konform ist.

Die Lagerstätte der Mine Madsen enthält derzeit eine gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) angezeigte Ressource von 1,65 Millionen Unzen (Moz) Gold mit einem Gehalt von 7,4 g/t Au innerhalb von 6,9 Mt und eine vermutete Ressource von 0,37 Moz Gold mit einem Gehalt von 6,3 g/t Au innerhalb von 1,8 Mt. Die Mineralressourcen werden anhand eines Cut-off-Gehalts von 3,38 g/t Au und eines Goldpreises von 1.800 US$/oz geschätzt. Die angegebenen Mineralressourcen beinhalten die Mineralreserven. Die Mine Madsen enthält auch wahrscheinliche Reserven von 478.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 8,16 g/t Au innerhalb von 1,87 Mt. Die Schätzungen der Mineralreserven basieren auf einem Goldpreis von 1.680 US$/oz. Mineralressourcen, die nicht Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Weitere Einzelheiten finden Sie in dem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report and Prefeasibility Study for the Madsen Mine, Ontario, Canada, der von SRK Consulting (Canada) Inc. mit Datum 7. Januar 2025 erstellt wurde (der Madsen-Bericht). Die Ressourcenschätzung von Madsen hat ein effektives Datum vom 31. Dezember 2021 und schließt die Verminderung der Abbauarbeiten während des Zeitraums ab dem 1. Januar 2022 bis hin zur Minenschließung am 24. Oktober 2022 aus, da diese im Sinne des Madsen-Berichts als unwesentlich und nicht relevant angesehen wurde. Eine vollständige Kopie des Madsen-Berichts finden Sie auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca .

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für die Exploration auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES#

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch die drei ehemals aktiven Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

