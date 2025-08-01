Vertriebspartnermarketing trifft Stadionflair: Der Local Marketing Day 2025 kommt in die MEWA ARENA in Mainz

Unter dem Motto „Mit der richtigen Taktik zum Vertriebspartnermarketing-Erfolg“, lädt Local Brand X am 23. September 2025 zum Local Marketing Day in die MEWA ARENA in Mainz. Inmitten echter Stadionatmosphäre dreht sich alles um die Erfolgsfaktoren für lokales Marketing in dezentralen Unternehmen, von Markenführung über digitale Tools bis hin zu bewährten Strategien für die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern.

Die Location ist dabei Programm: Wo sonst der 1. FSV Mainz 05 Bundesliga-Fußball spielt, geht es diesmal um die Spielstrategie für erfolgreiches Local Marketing. Mit einem Mix aus spannenden Fachvorträgen, Best Practices, Networking und echtem Stadion-Feeling bietet das Event den perfekten Rahmen, um neue Impulse zu setzen und frische Ideen zu entwickeln.

Organisiert vom Softwareanbieter Local Brand X, richtet sich das Event an Unternehmen mit dezentralem Vertrieb, die ihre Markenführung lokal stärken und ihre Partner erfolgreicher machen wollen. Ob Franchise, Filialsystem oder Handelsunternehmen, das Event richtet sich an Organisationen, die ihre Vertriebspartner vor Ort stärken und gleichzeitig ihre Marke zentral führen wollen.

Inspiration, Praxisbezug und digitale Zukunft: Ein Blick ins Programm

Der Local Marketing Day 2025 bietet ein vielfältiges Tagesprogramm mit Einblicken in Best Practices, strategischen Diskussionen und innovativen Lösungsansätzen rund um lokales Marketing:

Eröffnung durch Yannik Bockius, CEO von Local Brand X

Digitalisierung im öffentlichen Sektor: Nils-Stephan Helbing (Bundesagentur für Arbeit) gibt Einblicke in modernes Verwaltungsmarketing.

Produkt-Insights von Local Brand X: Simon Hofbauer zeigt neue Features und Entwicklungsschritte.

Paneldiskussion mit Marketingverantwortlichen namhafter Unternehmen wie Freenet, Nürnberger Versicherung, WWK und E/D/E: Von der Strategie zur Umsetzung im lokalen Marketing.

Fachvorträge führender Marken: u.a. LVM Versicherung, HanseMerkur, EUROBAUSTOFF, Laudert, Planus Media und Uberall präsentieren ihre Erfolgsmodelle.

KI im Marketing: Innovationsexperte Peter Gentsch spricht über ChatGPT, Agentic AI und die Zukunft digitaler Mikro-Worker.

Ausklang bei Drinks ab 18 Uhr in echter Stadionatmosphäre.

Das vollständige und laufend aktualisierte Programm finden Sie unter:

www.local-brand-x.com/local-marketing-day/programm

Warum teilnehmen?

Gerade in Zeiten steigender Komplexität im Marketing braucht es klare Strukturen, effiziente Tools und ein starkes Teamspiel zwischen Zentrale und Vertriebspartnern. Der Local Marketing Day 2025 zeigt, wie Unternehmen durch strategisches Partnermarketing Markenbekanntheit steigern, Prozesse automatisieren und gleichzeitig ihren lokalen Teams mehr Freiraum und Effizienz bieten können.

Jetzt anmelden!

Anmeldung und weitere Informationen: www.local-brand-x.com/local-marketing-day

Über Local Brand X:

Das Mainzer Unternehmen Local Brand X ist eines der führenden Anbieter für Marketing Management-Software. Mit der Local Marketing Plattform können Unternehmen ihre Vertriebs- oder Absatzpartner bei der Erstellung und Durchführung von Marketingmaßnahmen und -kampagnen entlang der Customer Journey unterstützen. Immer mit dem Ziel, einheitliches lokales Marketing durchzuführen, die Sichtbarkeit vor Ort zu erhöhen und dadurch den Marketingerfolg zu steigern. Bereits über 100.000 Anwender, von Marken wie BayWa, Freenet, HanseMerkur oder IVECO, arbeiten mit Lösungen von Local Brand X. Mehr Informationen unter: https://www.local-brand-x.com/.