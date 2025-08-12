Schadensmeldung mit Fachexpertise: Neuer Risk-BOT vereinfacht Prozesse für Verbraucher

Schadensmeldung leicht gemacht: Risk-BOT führt Verbraucher jetzt mit Expertenwissen durch den Prozess. Entwickelt mit dem Versicherungsexperten Roland Richert.

Witten, 12. August 2025 – Der neue Service Risk-BOT ist ab sofort verfügbar und revolutioniert die digitale Schadensmeldung für Verbraucher. Entwickelt mit der Expertise des renommierten Versicherungsexperten Roland Richert, der über 25 Jahre Erfahrung im Versicherungsmarkt mitbringt, bietet der Risk-BOT eine einfache und verlässliche Hilfestellung.

Die korrekte und vollständige Abwicklung einer Schadensmeldung stellt für viele eine Herausforderung dar. Der Risk-BOT wurde entwickelt, um genau diese Hürden zu beseitigen. Er leitet Kunden interaktiv durch den gesamten Prozess, stellt präzise Fragen und gibt klare Anweisungen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Informationen – von den persönlichen Daten bis hin zu Beweismitteln wie Fotos – systematisch erfasst werden.

„Die Erfahrung zeigt, dass die größten Verzögerungen bei der Schadensregulierung durch unvollständige oder fehlerhafte Meldungen entstehen“, so Roland Richert. „Mit dem Risk-BOT nutzen wir mein über 25 Jahre gesammeltes Wissen, um eine Lösung zu schaffen, die Verbraucher sicher durch den Prozess führt und damit die Bearbeitungszeit für alle Beteiligten erheblich verkürzt.“

Der Risk-BOT ist ab sofort als kostenloser Service auf unserer Website verfügbar und bietet eine transparente, nutzerfreundliche Plattform für die schnelle und effiziente Abwicklung von Schäden.

Risk-BOT

CEO Roland Richert

Im Wullen 19

58453 Witten

Internet: https://risk-bot.de/

Mobil: 015771621006

E-Mail: office@risk-bot.de

