Scientology-TV berichtet über Anti-Drogenkampagne in Südafrika

VOICES FOR HUMANITY ist die wöchentliche Serie des Scientology TV, in der engagierte Menschen aus verschiedenen Kulturen, Religionen und Ländern porträtiert werden. Die neue Folge stellt den Pädagogen Morgan Bruiners vor, der seine Gemeinschaft positiv verändert.

In Middelburg, Südafrika, sind 70 Prozent der Haushalte von Drogenmissbrauch betroffen, der tiefe Narben in der gesamten Gemeinde hinterlässt. Morgan Bruiners engagiert sich federführend für die Prävention von Drogenkonsum bei Jugendlichen durch Aufklärung.

Ein Pädagoge macht Präventionsarbeit

Morgan Bruiners wurde in der südafrikanischen Kleinstadt Nasaret geboren und träumte davon, Lehrer zu werden. Doch als Teenager kam er mit Drogen und Alkohol in Berührung, was schnell zu einer Sucht wurde, die ihm eine düstere Zukunft bescherte. Er vergaß nie seine frühen Ziele, besiegte seine Sucht und setzte sich dafür ein, dass andere nicht in einen ähnlichen Lage geraten.

Er gründete Nasaret Against Drugs and Alcohol Abuse und startete eine Aufklärungskampagne mit Materialien der Foundation for a Drug-Free World. In Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und der südafrikanischen Polizei führt Morgan Bruiners das Programm an Schulen in der Region Middelburg durch und vermittelt Tausenden die Fakten über Drogen.

Anti-Drogen-Initiativen in Südafrika

Morgan Bruiners ist Teil einer wachsenden Bewegung in Südafrika, die sich entschlossen dem Kampf gegen Drogenmissbrauch stellt. Neben seinem Engagement in Middelburg finden auch in anderen Regionen bedeutende Aufklärungsprojekte statt.

In KwaZulu-Natal wurden im Rahmen der "Truth About Drugs"-Kampagne bis 2016 Hunderte Lehrkräfte geschult, die das Programm in Schulen weitergeben und so rund 30.000 Jugendliche erreichen.

In Johannesburg organisierte die Foundation for a Drug-Free World 2016 im Rahmen des Weltdrogentages eine groß angelegte Informationskampagne, bei der 5.000 Broschüren verteilt und rund 842.000 Menschen bei öffentlichen Veranstaltungen und über soziale Medien aufgeklärt wurden.

Gemeinsam bilden diese Initiativen ein starkes Netzwerk, das sich für eine drogenfreie Zukunft des Landes einsetzt.

Scientology-TV porträtiert Morgan Bruiners

Die Folge mit Morgan Bruiners ist Teil der wöchentlichen Serie "Voices for Humanity ", in der engagierte Persönlichkeiten aus aller Welt vorgestellt werden, die sich für gesellschaftlichen Fortschritt einsetzen.

Das Scientology Network – bekannt als Scientology-TV – ging am 12. März 2018 auf Sendung. Es handelt sich um ein amerikanisches Fernsehnetzwerk und einen internationalen Streaming-Dienst, der von der Scientology-Kirche ins Leben gerufen wurde. Das Programm ist weltweit empfangbar – über DIRECTV Kanal 320, im Livestream auf Scientology.tv sowie über mobile Apps und Plattformen wie Roku, Amazon Fire TV und Apple TV.