Neue Single von EIS: „Marathon im Hamsterrad“ – Punkrock gegen den Alltagstrott

Die fränkische Punkrockband EIS veröffentlicht am 8.8.2025 mit „Marathon im Hamsterrad“ einen energiegeladenen Vorboten ihres kommenden Albums. Der Song ist ein wuchtiger Kommentar zum täglichen Trott: Aufstehen, Arbeit, Alltag, Netflix – und wieder von vorn.

Mit treibenden Drums, verzerrten Gitarren und bitterbösem Humor zerlegt EIS die immergleiche Tretmühle des modernen Lebens. „Frühling, Sommer, Dancefloor, Winter zieh’n an mir vorbei; King im Einheitsbrei.“ – diese Zeile bringt das Gefühl des ewig gleichen Drehbuchs auf den Punkt.

Entstanden ist der Song unter der kreativen Federführung von EIS-Sänger Thorsten Wozniak, dem Bürgermeister der Stadt Gerolzhofen. „Marathon im Hamsterrad“ erscheint über das Label Smart & Nett und ist ab sofort auf allen (Streaming-)Plattformen verfügbar. Das dazugehörige Album „Alles wird gut“ erscheint am 3. Oktober 2025 und verspricht eine geballte Ladung Punkrock mit Haltung, Herz und Humor.

EIS steht für handgemachten, deutschsprachigen Punk aus Unterfranken – ohne Pathos, aber mit Haltung. Die Band ist über Smart & Nett auch für Events und Festivals buchbar.

UPC 3617398865288

Release 8.8.2025

Smart & Nett – Ein Label mit Vision und Vielfalt

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.