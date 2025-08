RUA GOLD erweitert Bohrprogramm auf Reefton und gibt strategischen Ausblick

5. August 2025 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) (RUA GOLD oder das Unternehmen) gibt den Beginn eines erweiterten Bohrprogramms auf seinem Projekt Reefton auf der Südinsel Neuseelands bekannt und gibt einen Überblick über die Strategie für sein vollständig finanziertes 12-monatiges Explorationsprogramm.

Highlights:

-Erweiterung des Bohrprogramms auf Reefton:

- Eine dritte Bohranlage wird mobilisiert, um die Exploration auf dem Projekt Reefton zu beschleunigen.

- In den nächsten vier Monaten sind insgesamt 4.000 Meter Diamantbohrungen mit zwei Bohranlagen auf Auld Creek geplant, um die derzeitige vermutete Ressource in den Erzkörpern Bonanza und Fraternal zu erweitern.

- Ziel ist es, die Ressource auf Auld Creek bis Ende 2025 auf über 300.000 Unzen Goldäquivalent zu erhöhen und das Projekt damit für den Fast-Track-Process zu positionieren.

- Eine dritte Bohranlage wird sich auf hochgradige Goldadern bei Cumberland konzentrieren, nachdem im Mai 2025 starke Ergebnisse gemeldet wurden.

- Alexander River entwickelt sich zu einem vorrangigen Oberflächenziel.

-Beginn des Bohrprogramms auf Glamorgan:

- Die Zugangsvereinbarung für die Bohrungen wurde eingereicht, und die Bohrungen werden voraussichtlich im vierten Quartal 2025 beginnen.

- Für das dritte Quartal 2025 sind zusätzliche Oberflächenarbeiten geplant, darunter eine detaillierte Kartierung und eine Verringerung der Abstände zwischen den bisher durchgeführten Bodenprobenahmen.

- Einführung des VRIFY-KI-Modells zur Unterstützung der Zielbewertung und -analyse.

-Das Unternehmen:

- Solide Finanzlage mit einem Kassenbestand von 14 Mio. $ zum 30. Juni 2025.

- Bereitstellung von 1 Mio. $ für Marketingmaßnahmen in den nächsten 12 bis 18 Monaten, um die Sichtbarkeit durch gezielte Investorenansprache und wichtige Branchenkonferenzen zu erhöhen.

- Die allgemeinen und administrativen Ausgaben bleiben unter 1 Mio. $ pro Jahr.

Der CEO von RUA GOLD, Robert Eckford, erklärte: Wir haben das zweite Quartal 2025 mit einem Kassenbestand von 14 Mio. $ abgeschlossen, wodurch wir uns in einer starken Position befinden, um unseren ambitionierten Explorationsplan in Neuseeland umzusetzen. Im vergangenen Monat haben sich unser Vorstand und unser Managementteam darauf konzentriert, die Strategie des Unternehmens zu definieren, um den Übergang von einem Explorationsunternehmen zu einem Erschließungsunternehmen zu vollziehen.

Dank der äußerst günstigen Rahmenbedingungen für die Lizenzvergabe in Neuseeland wollen wir unsere Goldreserven rasch ausbauen und 2026 in den Fast Track Permitting Process (beschleunigtes Genehmigungsverfahren) eintreten.

Da unsere Gold-Antimon-Ressourcen weiterhin rasch wachsen und Antimon auf der Liste der kritischen Mineralien aller Länder ganz oben steht, sind diese Ressourcenerweiterung und die beschleunigte Genehmigung sowohl für RUA GOLD als auch für Neuseeland von erheblicher Bedeutung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80593/RuaGold_050825_DE_PRCO...

Abbildung 1: Konzeptplan für die Bohrungen zur Ressourcenerweiterung auf Auld Creek

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80593/RuaGold_050825_DE_PRCO...

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Alexander River im Längsschnitt

Übersicht über die Exploration im Goldfeld Reefton

Das Goldfeld Reefton ist ein orogenes Gebiet, in dem bis Anfang des 20. Jahrhunderts 2 Mio. Unzen Gold mit Gehalten von bis zu 50 g/t gefördert wurden. RUA GOLD hat in diesem Gebiet, in dem in den letzten 30 Jahren nur begrenzte Bohrungen durchgeführt wurden, 120.000 Hektar erworben. Dieses Goldfeld ist in Bezug auf Alter, Geologie, Mineralisierungsstil und geologische Struktur analog zu den Minen Southern Cross Gold und Fosterville.

Auld Creek: RUA GOLD hat im Dezember 2024 mit den Bohrungen auf Auld Creek begonnen und bereits rund 2.800 Meter gebohrt. Das Zielprogramm sieht weitere 4.000 Meter Bohrungen in vier mineralisierten Ausläufern vor, die bei Oberflächenerkundungsarbeiten identifiziert wurden (Abbildung 1). Im Anschluss daran wird die Ressource aktualisiert und in den 43-101-Bericht aufgenommen.

Das Unternehmen strebt eine Erhöhung der Ressource auf Auld Creek auf über 300.000 Unzen Goldäquivalent bis Ende 2025 an. Dieses Ziel ist eine übergeordnete Schätzung, die auf der aktuellen Oberflächenausdehnung der Ressource von 350 Metern basiert, die sich über 1 km an der Oberfläche in ähnlichen Tiefen von 280 Metern erstreckt.

Bislang wurden keine ausreichenden Explorationen zur Abgrenzung einer Mineralressource durchgeführt, und es ist ungewiss, ob eine Mineralressourcenschätzung vorgenommen werden kann. Daher sollten keine wirtschaftlichen Entscheidungen in Bezug auf dieses Ziel getroffen werden.

Auld Creek liegt zwischen zwei ehemaligen Minen, der Globe Progress Mine und der Crushington Group of Mines, die zusammen 933.000 Unzen mit einem Gehalt von 14,0 g/t Au (Barry 1993) produzierten.

Cumberland: Erste Bohrungen von RUA GOLD bestätigen, dass die oberflächennahe Goldmineralisierung einheitlich ist, und untermauern das große Potenzial dieses Ziels. Die laufenden Bohrungen zielen auf die südliche oberflächennahe Erweiterung in einer Streichlänge von 100 m und in der Tiefe ab. Derzeit werden die oberflächennahen Explorationen intensiviert, um weitere Bohrziele entlang der 2,5 km langen goldmineralisierten Scherzone abzugrenzen.

Derzeit werden weitere Ziele im Goldfeld Reefton modelliert und erkundet, darunter Caledonia im Norden und Alexander River im Süden. Caledonia ist eine historische Mine, in der die höchste Goldproduktion (9 Unzen Gold pro Tonne) im Goldfeld Reefton verzeichnet wurde. Sie wurde frühzeitig aufgegeben und stellt ein flach liegendes Erschließungsziel dar.

Die erste Aufbereitung lieferte einen Gehalt von 9 Unzen Gold pro Tonne, während die nachfolgenden Aufbereitungen durchschnittlich etwa 4 Unzen Gold pro Tonne ergaben. Der Erzkörper hatte eine steile Neigung nach Osten und fiel nach Norden um etwa 30° ab. Er hatte eine durchschnittliche Länge von etwa 180 Fuß und eine Mächtigkeit von 3 Fuß. * Henderson 1917.

Alexander River erzielte in der Vergangenheit eine Produktion von 41 Koz bei 26 g/t Au, der Abbau wurde jedoch 1942 aufgrund des Zweiten Weltkriegs eingestellt. Die Mineralisierung tritt über 1,2 km zutage und besteht aus hochgradigen Quarzriffen und disseminierten Sulfiden. Der Vorgänger Siren Gold führte umfangreiche Bohrungen entlang der Struktur durch und durchteufte einige außergewöhnlich hochgradige Zonen, die in der Tiefe noch offen sind (Abbildung 2: Schematische Darstellung des Längsschnitts von Alexander River).

Eine vermutete Ressource von 130.000 Unzen bei 4,1 g/t Au* hat das Potenzial, entlang des Streichens und in der Tiefe erschlossen zu werden. Die Umgestaltung und weitere Bohrungen sind eine Priorität des strategischen Plans.

*NI 43-101 Technischer Bericht zum Reefton-Projekt, Neuseeland. Erstellt für Rua Gold Inc., 30. Oktober 2024.

Übersicht über die Exploration auf Glamorgan

Glamorgan auf der Nordinsel ist ein vielversprechendes neues epithermales Goldziel. RUA GOLD hat in den letzten 12 Monaten umfangreiche Oberflächenexplorationen als Vorstufe für gezielte Bohrungen durchgeführt. Vier bedeutende Gold-Arsen-Bodenanomalien, die nach Norden, Nordosten und Nordnordwesten verlaufen, erstrecken sich jeweils über eine Länge von mehr als 4 km. Die Bohranträge wurden bereits eingereicht, und die Bohrungen werden voraussichtlich im vierten Quartal 2025 beginnen.

Die bisherigen Ergebnisse weisen auf die klassischen Merkmale eines bedeutenden epithermalen Gold-Silber-Systems hin und sind identisch mit den Oberflächenmerkmalen des benachbarten Projekts Wharekirauponga von OceanaGold, das sich derzeit in Neuseeland im Fast-Track-Genehmigungsverfahren befindet und für das eine Entscheidung im vierten Quartal 2025 erwartet wird.

Simon Henderson, Chief Operating Officer von RUA GOLD, war Mitglied des Explorationsteams, das die Entdeckung von Wharekirauponga geleitet hat, und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Region.

Neue Marketingvereinbarungen

Capital Gain Media Inc: Am 4. August 2025 schloss das Unternehmen eine Investor-Relations-Vereinbarung mit Capital Gain Media Inc. (Capital Gain). Im Rahmen der Investor-Relations-Vereinbarung hat sich Capital Gain verpflichtet, Leistungen in den Bereichen Content-Entwicklung und digitales Marketing zu erbringen. Die Investor-Relations-Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf (5) Monaten, beginnend am 4. August 2025. In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Investor-Relations-Vereinbarung und als Gegenleistung für die von Capital Gain erbrachten Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, ein Gesamthonorar in Höhe von 120.000 US-Dollar in bar, zuzüglich der geltenden Steuern, zu zahlen. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt Capital Gain (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen. Im Rahmen der Capital Gain-Vereinbarung wird das Unternehmen keine Wertpapiere an Capital Gain als Vergütung für seine Marketing-Dienstleistungen ausgeben. Capital Gain erbringt Investor-Relations-Dienstleistungen und die Kontaktinformationen für Capital Gain lauten: Capital Gain Media Inc. 1111 West Hastings Street, 15th Floor, Vancouver, BC V6E 2J3. Die Kontaktperson von Capital Gain ist Graham Colmer, E-Mail: admin@capitalgainmedia.com , Telefon: 1 (604) 379-8363

Sidis Holdings: Das Unternehmen hat mit Sidis Holdings eine Dienstleistungsvereinbarung vom 30. Juli 2025 (die Sidis-Holdings-Vereinbarung) abgeschlossen, gemäß der sich Sidis Holdings verpflichtet hat, Investor Relations, Marktaufmerksamkeitskampagnen und digitale Medienunterstützung zu leisten. Gemäß den Bedingungen der Sidis Holdings-Vereinbarung werden diese Dienstleistungen über einen Zeitraum von sechs Monaten gegen eine Gebühr von 120.000 US-Dollar zuzüglich Steuern erbracht. Sidis Holdings ist eine Full-Service-Marketingagentur mit Sitz in Hongkong, die von Francis Barker geleitet wird. Zum Zeitpunkt dieses Dokuments besitzt Sidis Holdings (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) nach Wissen des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen. Gemäß der Vereinbarung mit Sidis Holdings wird das Unternehmen keine Wertpapiere an Sidis Holdings als Entschädigung für seine Marketingdienste ausgeben.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca .

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat die offengelegten Daten überprüft, indem er die Standort-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen, kontrolliert hat.

Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf seinen Projekten Reefton und Glenmorgan und deren Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rua Gold Inc.

Robert Eckford

1500 - 1055 West Georgia St

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada

email : reckford@ruagold.com

