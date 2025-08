American Tungsten verstärkt Führungsteam zur Unterstützung der Erweiterung der Bergbaubetriebe

Vancouver, BC, 5. August 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von David Sabourin (PE, MBA) zum Vice President of Mining Operations sowie von Liam Farrell (CFA) zum Vice President of Operations bekannt zu geben.

David und Liam in diesen strategischen Führungspositionen für uns zu gewinnen, ist ein weiterer entscheidender Schritt für American Tungsten, sagte Ali Haji, CEO von American Tungsten. Angesichts eines vollständig finanzierten Programms und eines erfahrenen Teams richten wir unser Hauptaugenmerk auf die Wiederbelebung der Kerninfrastruktur, um das Expansionspotenzial zu erschließen und mit der zukünftigen Produktion zu beginnen. Ihre Expertise stärkt unser Engagement, ein führender Anbieter von Wolfram, einem kritischen Metall in Nordamerika, zu werden, sowie die kontinuierliche Vision des Unternehmens von betrieblicher Exzellenz. David Sabourin wird die Entwicklungs- und Produktionsstrategie für das Minenprojekt IMA leiten und die kritische Anlaufphase unterstützen. David Sabourin ist eine erfahrene Führungskraft der Bergbaubranche und ein professioneller Techniker mit einer Geschäfts- und Managementerfahrung von über 40 Jahren, die er sowohl in Nordamerika als auch im Ausland erlangte. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung und nachweisliche Erfolge bei der Erschließung und Leitung von Untertageabbau-Erschließungsprojekten und Minenbetrieben, vor allem in Nordamerika, und war zuletzt als Chief Operating Officer eines börsennotierten Bergbauunternehmens in Utah tätig. Herr Sabourin kann auch Erfahrung bei der Leitung äußerst großer Kapitalprojekte und der damit in Zusammenhang stehenden technischen Planung vorweisen, die alle Ebenen von Machbarkeitsstudien und detaillierten Planungen hinsichtlich aller Aspekte der Minen- und Infrastrukturprojektentwicklung umfasst. Sabourin ist registrierter professioneller Techniker und besitzt ein Bachelor-Diplom in Mining Engineering von der Michigan Technological University in den USA sowie ein MBA-Diplom von der Strathclyde University in Schottland, Vereinigtes Königreich.

American Tungsten heißt außerdem Liam Farrell als Vice President of Operations willkommen, der für die Überwachung der täglichen Leistungskennzahlen, der Konformität und der Umsetzung der allgemeinen Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens verantwortlich sein wird. Liam Farrell ist ein erfahrener Profi, der eng mit dem Führungsteam zusammenarbeiten wird, um die Betriebe auf die strategischen Ziele von American Tungsten und den Weg zur kommerziellen Produktion abzustimmen. Herr Farrell war in den höchsten Führungspositionen unterschiedlicher Unternehmen im Bereich moderne Materialien tätig. Er hat umfassende Projekte zur Skalierung neuer Technologien auf etablierte Rohstoffmärkte erfolgreich geleitet. Davor hatte Herr Farrell Führungspositionen bei renommierten Finanzinstituten in ganz Kanada im Bereich institutioneller Aktien inne. Herr Farrell ist ein CFA Charterholder und besitzt ein BCOMM-Diplom von der Queens University.

Diese Verstärkungen ergänzen ein strategisch zusammengestelltes Führungsteam, wobei jedes Mitglied eine spezielle Expertise einbringt, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen:

- Daniel Nicholas, Direktor - Als erfahrener Finanzmanager und ehemaliger Leiter des 40 Milliarden $ umfassenden Darlehensprogramms des US-Energieministeriums, leitet Herr Nicholas die Bestrebungen hinsichtlich der Sicherung von nicht verwässernden staatlichen Finanzierungen und Bankpartnerschaften.

- James Whittaker, Direktor - Er überwacht die Governance und prüft die Produktionsstrategien, um die betriebliche Exzellenz und eine langfristige Rentabilität sicherzustellen.

- Austin Zinsser, VP Exploration - Als lizenzierter Geologe aus Idaho mit über 15 Jahren Erfahrung unterstützt Herr Zinsser das Explorations- und Ressourcenpotenzial, wobei der Schwerpunkt auf Genehmigungen und geologischen Beschreibungen liegt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.americantungsten.com oder bei Joanna Longo, Investor Relations, unter ir@americantungsten.com .

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Vermögenswerte von potenzialreichen Wolfram- und Magnetitprojekten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich, das Projekt Mine Ima in Idaho zur kommerziellen Produktion voranzutreiben, um der kritischen Metallknappheit in Nordamerika entgegenzuwirken. Das Projekt Mine Ima des Unternehmens ist ein historisches und hochwertiges unterirdisches Wolfram-Grundstück, auf dem früher bereits produziert wurde. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive Option, sämtliche Eigentumsanteile am Projekt (Gegenstand einer 2%igen Royalty) zu erwerben und hat seine Liegenschaft durch den Erwerb von 113 weiteren staatlichen Claims mit nahezu 2.000 Acres Grundfläche weiter ausgebaut.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können u.a. Aussagen über den Abschluss des Emissionsangebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt sowie über die Verwendung des Erlöses und der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Emissionsangebots enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Eine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

