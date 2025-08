WAIC2025, Banma Yan AI gewinnt den ersten Platz in allen IDC-Bewertungen

In den vergangenen zwei Tagen hat Ali Tongyi den Titel des stärksten Open-Source-Big-Models zurückerobert.

Vor zwei Wochen veröffentlichte das Startup für große Modelle das Modell Kimi K2 und stellte es gleichzeitig als Open Source zur Verfügung. Dies bringt das gleiche Open-Source-Lager Tongyi in Verlegenheit.

Am 25. Juli übertraf Alis neues Open-Source-Inferenzmodell Thousand Questions 3 mit stark verbesserter Leistung erneut das stärkste Open-Source-Modell der Welt, vergleichbar mit den Top-Closed-Source-Modellen wie Gemini-2.5 Pro, o4-mini, und stellte die weltweit stärkste Leistung von Open-Source-Modellen auf.

Aber Ali hat mehr als nur Tongyis Spielfiguren auf dem KI-Schachbrett. Auf der Weltkonferenz für künstliche Intelligenz (WAIC) 2025, die gerade in Shanghai eröffnet wurde, hat Banma zusammen mit Tongyi und Qualcomm die branchenweit erste endseitige multimodale Großmodelllösung auf der Basis der Qualcomm 8397-Plattform vorgestellt, die 90 % des Dienstschlusses des intelligenten Cockpits "Erkennung-Entscheidung-Ausführung" in einer rein fahrzeugseitigen Form realisieren kann und das intelligente Cockpit im Auto zu einem aktiven intelligenten Cockpit macht. Das intelligente Cockpit im Auto auf dem Weg in die Ära der aktiven Intelligenz.



Gruppenfoto der Einführungsveranstaltung

Am Vorabend der WAIC veröffentlichte IDC, ein weltbekanntes Forschungsinstitut, den neuesten Bewertungsbericht über die Fähigkeit von intelligenten Cockpit-Großmodellen. In der Bewertung des intelligenten Cockpits von 9 großen Automobilunternehmen und KI-Firmen erreichte Banmas Yan-KI-Großmodell die volle Punktzahl oder den ersten Platz in 6 Szenarien, wie z. B. Fahrzeugsteuerung, Lesen, Leben usw., was von IDC wie folgt definiert wird Das KI-Modell Yan von Banma erzielte in sechs Szenarien, darunter Autosteuerung, Lesen und Leben, die volle Punktzahl bzw. den ersten Platz und wurde von IDC als vorläufige Cockpit-Fähigkeiten auf L3-Niveau definiert, was die Branche in die "wahre KI-Ära" führt.



Wenn Tongyi die Tentakel von Ali im Bereich der großen Modelle symbolisiert, so ist Banma Alis Fuß in der KI-Ära. Zu einer Zeit, in der die Fahrzeuge mit neuer Energie allmählich in die zweite Hälfte des intelligenten Wettbewerbs eintreten, steigen große Modelle in das Auto ein, und das Auto hat sich von einem reinen Transportmittel zu einem intelligenten Roboter entwickelt. Mit anderen Worten: Banma ist einer der größten realen Exits für die KI-Strategie von Alibaba.

Im Vergleich zu Musks Plan in Übersee plant Musk nicht nur, Tesla-Autos und Optimus als Roboter zu behandeln, sondern auch xAI, das von ihm gegründete große Modellunternehmen, mit Tesla zu verschmelzen, um Synergien zwischen den beiden zu schaffen. Jetzt hat Musk Grok in Teslas Auto-Ökosystem eingeführt.

Banma und Ali Tongyi haben sich zusammengetan, und das branchenweit erste intelligente und exklusive Szene-End-Modell von Banma und Tongyi basiert auf QwenVL, Omini und anderen kleinen Modellen von Tongyi, die speziell für die Konvergenz von End-to-End-Modellen entwickelt wurden.

Eine Reihe von Industrieforschungsberichten weist darauf hin, dass der derzeitige Markt für intelligente Cockpits in eine Phase des Größenwachstums eintritt, in der sich der Kernwettbewerb von der Stapelung grundlegender Funktionen auf die Tiefe der ökologischen Servicefähigkeit des Betriebs verlagert. In den nächsten Jahren können nur Unternehmen mit einem hohen Maß an Synergie zwischen Technologie, Ökologie und Geschäft einen dauerhaften Größenvorteil erzielen.

Der Ansatz von Banma im Bereich der intelligenten Fahrzeuge ähnelt in gewisser Weise dem von Tongyi, die beide den Schwerpunkt auf die ökologische Gestaltung und die Befähigung der Industrie legen, und die Vorteile von Banma spiegeln sich insbesondere in der vollständigen Zusammenarbeit von Hardware- und Software-Ökologie wider.

Während der WAIC zeigte Banma auch die offene Zusammenarbeit mit mehr als 10 Chip-Unternehmen und mehr als 30 Chip-Plattformen in einem Atemzug, Banma Hypervisor hat die Forschung und Entwicklung der Anpassung mit inländischen Chip-Herstellern wie Black Sesame Intelligence und Ziguang Spreading-Ray abgeschlossen und hat vor kurzem die Entwicklung der Anpassung mit den inländischen Chip-Herstellern abgeschlossen und hat seinen Fokus auf die inländische Kopf autonome Fahrzeugindustrie gesetzt. haben ihr Augenmerk auf die inländischen Unternehmen für autonome Fahrzeuge gerichtet.



Qualcomm 8397 End Model Bench

Darüber hinaus ist Banma's Innovation in der technischen Architektur der Schlüssel zu seiner Führung, Banma's branchenweit erste exklusive Szene Endmodell, Ende-Wolke synergistische generative Szene-Engine, und Ende native Intelligenz arbeiten zusammen, um Yan AI zu unterstützen, um den Generationensprung der aktiven Intelligenz zu erreichen. In der Szene der WAIC-Konferenz können die Nutzer verschiedene aktive KI-Agentenfähigkeiten im Smart Car erleben. So kann Yan AI beispielsweise aktive intelligente Aktionen durchführen, wie das aktive Einschalten der Klimaanlage je nach Kabinenumgebung, Zustand und Aktionen des Nutzers und das aktive Empfehlen von Songlisten beim Fahren im Stau.

Unter ihnen ist der Local Life Agent die exklusive Premiere von Banma, die als erste in der Branche die umfassende Verbindung zwischen Szenarien im Fahrzeug und lokalen Lebensdiensten realisiert. Am Schauplatz der Konferenz können die Nutzer das künftige Leben erleben, indem sie mit einem Satz Kaffee im Auto bestellen und sich von Robotern das Essen ins Auto liefern lassen. Damit wird Musks Vorstellung von einem wirklich intelligenten Tesla-Restaurant Wirklichkeit.



Roboter, der Kaffee liefert

Als Vorreiter auf dem Gebiet des intelligenten Cockpits hat Banma die Gunst zahlreicher globaler Automobilunternehmen gewonnen. Banma unterstützt nicht nur die chinesische Automarke ZhiJi Auto bei der Expansion nach Übersee, sondern arbeitet auch mit globalen Automarken wie Volkswagen, BMW, Toyota, Honda, Nissan usw. zusammen, so dass chinesische Innovationen globalen Automobilunternehmen zugute kommen.

Mit Blick auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz unternimmt Ali Anstrengungen sowohl auf der Modell- als auch auf der Anwendungsebene, und Banma ist ein gutes Beispiel dafür, dass Ali die Anwendung des großen Modells in der Praxis versteckt hat. Durch die technologische, ökologische und kommerzielle Landung auf der gesamten Szene der führenden, kann gesagt werden, dass Banma hat sich zu einem prominenten Vertreter der "Chinas Weisheit" auf dem Gebiet der intelligenten Cockpit, und mit dem Tongyi großen Modell zu führen Chinas Programm in die Welt.