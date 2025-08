Startseite Traumurlaub auf Mallorca im FERGUS Style Tobago – 5-Sterne-Hotel direkt am Strand Pressetext verfasst von adviser am Di, 2025-08-05 13:04. Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub im exklusiven FERGUS Style Tobago, einem luxuriösen 5-Sterne-Hotel direkt am Strand. Verbringen Sie 15 Tage | 14 Nächte auf Mallorca und genießen Sie höchsten Komfort und erstklassigen Service. Buchen Sie jetzt Ihr Traumangebot unter www.sparenjetzt.de Details zum Angebot: Abflug: Montag, 25.08.2025, 08:10 Uhr ab Düsseldorf

Ankunft: 10:30 Uhr in Palma de Mallorca

Rückflug: Montag, 08.09.2025, 20:00 Uhr ab Palma de Mallorca

Fluggesellschaft: Eurowings (Direktflug, 2:20 Std.) Hotel FERGUS Style Tobago:

Das FERGUS Style Tobago bietet eine exklusive und entspannende Atmosphäre, ideal für alle, die Luxus und Erholung suchen. Als einziges 5-Sterne-Hotel direkt am Strand gelegen, erwartet Sie eine traumhafte Umgebung mit einem Infinity-Pool, einer Sky Bar mit atemberaubendem Ausblick und erstklassiger Gastronomie. Zimmer und Leistungen:

Doppelzimmer Standard, komfortabel und modern eingerichtet

Frühstück täglich, damit Sie gut gestärkt in den Tag starten können

Hotel-Transfer für eine entspannte Anreise

Inklusive 23 kg Gepäck pro Person Flug- und Gepäckdetails:

Ihre 23 kg Gepäck pro Person sind im Preis inbegriffen. Preisinformationen: Gesamtpreis für 2 Personen: 4.223,00 € (reduziert von 6.318,00 €) Das FERGUS Style Tobago ist der perfekte Ort, um auf der Insel Mallorca zu entspannen und die Sonne zu genießen. Mit seiner einzigartigen Lage und den luxuriösen Annehmlichkeiten wird dieser Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis. Buchen Sie noch heute Ihr exklusives Angebot und genießen Sie einen paradiesischen Urlaub auf Mallorca – direkt bei www.sparenjetzt.de