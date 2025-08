Startseite Ternera-Ressource wächst auf 1,82 Millionen Unzen Gold und steigert das starke Entwicklungspotenzial des Projekts Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-08-04 19:01. Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Ternera-Goldvorkommen im El Zorro-Goldprojekt in Chile (El Zorro) bekannt zu geben. Die aktualisierte MRE bestätigt einen erheblichen Anstieg des enthaltenen Goldes mit einer Steigerung um 42 % (530.000 Unzen) auf 1,82 Millionen Unzen (Moz) sowie eine deutliche Aufwertung der Klassifizierung der Mineralressourcen (siehe Tabelle 1). Die aktualisierte MRE bildet die Grundlage für zukünftige Explorationen und bestätigt Ternera als ein attraktives und strategisch bedeutendes, aufstrebendes Goldentwicklungsprojekt. HÖHEPUNKTE

· Aktualisierte Ternera-Mineralressource von 51,2 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Au für 1,82 Moz bei einem Cut-Off-Gehalt von 0,30 g/t Au, begrenzt durch eine Tagebaugrube mit einem Goldpreis von 3.000 USD/Unze.

· Zuwachs von 530.000 Unzen enthaltenem Gold, was einem Wachstum von 42 % gegenüber der MRE 2023 (1) entspricht.

· 62 % der Mineralressource, entsprechend 1,12 Moz, sind nun als "Indicated" klassifiziert.

· Nicht begrenzte MRE steigt auf 2 Moz mit 1,07 g/t Au (Indicated und Inferred).

· Robuste Kontinuität von hochgradigen Zonen, darunter 17 Mio. Tonnen mit 2,10 g/t Au für 1,14 Moz bei einem Cut-Off-Gehalt von 1,0 g/t.

· Die aktualisierte MRE unterstützt weiterhin eine aktualisierte und verbesserte Scoping-Studie für Ternera, im Vorfeld einer derzeit für 2026 geplanten Machbarkeitsvorstudie (PFS).

· Das Vorkommen bleibt in alle Richtungen offen, mit weiteren Erweiterungs- und Ressourcennachrückungen über mehrere mineralisierte Horizonte hinweg.

· Hochpriorisierte Bohrziele in der Nähe von Ternera sollen in den kommenden Monaten getestet werden. Tesoro Managing Director Zeff Reeves kommentierte: Ternera beweist weiterhin seine Qualität, Größe und das anhaltende Wachstumspotenzial. Dieses Update der MRE bestätigt einen substanziellen Anstieg sowohl der enthaltenen Goldunzen als auch der Klassifizierung der Mineralressource. Der Anstieg der als 'Indicated' klassifizierten Unzen sowie der Unzen pro vertikalem Meter ist besonders bedeutend und dürfte das zukünftige Minendesign und letztlich die Wirtschaftlichkeit des Projekts wesentlich beeinflussen. Wichtig ist, dass Ternera in alle Richtungen offen bleibt und die jüngsten Bohrungen neue mineralisierte Zonen im Norden und Süden identifiziert haben. Wir erwarten, dass die Mineralressource mit weiteren Bohrungen weiter wachsen wird, und wir glauben, dass Ternera die erste von mehreren Lagerstätten ist, die letztlich zu einer umfassenderen Goldentwicklungsgelegenheit im Distriktmaßstab beitragen wird. (1) ASX-Mitteilung vom 9. März 2023 - Ternera Mineral Resource Update and Initial Exploration Target Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 22-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02974536-6A1276658&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6 Für weitere Informationen: Unternehmen:

Zeff Reeves, Managing Director

Tesoro Gold Limited

info@tesorogold.com.au Über Tesoro Tesoro Gold Limited hat das erste Intrusiv-gesteuerte Goldsystem in Chile entdeckt und definiert. Die 1,3 Mio. Unzen umfassende Ternera-Entdeckung befindet sich in der Region der Küstenkordillere in Chile. Diese Region beherbergt mehrere Weltklasse-Kupfer- und Goldminen, verfügt über gut ausgebaute Infrastruktur, Dienstleister und eine erfahrene Belegschaft im Bergbau. Große Teile der Küstenkordillere sind aufgrund der nicht konsolidierten Besitzverhältnisse von Bergbaukonzessionen noch unerforscht, aber Tesoro konnte dank seines lokalen Netzwerks und seiner Erfahrung Rechte an dem El Zorro-Goldprojekt im Distriktmaßstab sichern - im Einklang mit der Unternehmensstrategie. Die zu 95 % im Besitz von Tesoro befindliche chilenische Tochtergesellschaft hält 93,8 % am El Zorro-Goldprojekt. Zukünftige Entwicklungen Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Meinungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Prognosen, Vorhersagen und Schätzungen, dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Leistungen verstanden werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, Änderungen unterliegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die vergangene Performance ist nicht notwendigerweise ein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und es wird keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit oder Angemessenheit von zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Prognosen gemacht. Nichts in dieser Mitteilung oder sonst bereitgestellte Informationen stellen eine Zusicherung, Darstellung oder Garantie hinsichtlich der vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Performance von Tesoro Gold dar. Erklärung der Sachverständigen Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Daten, die von Herrn Lynn Widenbar (B.Sc (Hons) Geologie, M.Sc., FAusIMM, MAIG) zusammengestellt wurden - einem Sachverständigen (Competent Person), der Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Widenbar handelt als unabhängiger Berater für Tesoro Gold Limited. Herr Widenbar verfügt über ausreichende einschlägige Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung, die Art des betrachteten Lagerstättentyps sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als Sachverständiger im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves qualifiziert zu sein. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Bekanntmachung vom 9. März 2023 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass die Form und der Kontext, in denen die Feststellungen des Sachverständigen präsentiert werden, nicht wesentlich geändert wurden. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Bekanntmachung zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich verändert. Die Mineralressource umfasst 802.000 Unzen in der Kategorie Indicated und 479.000 Unzen in der Kategorie Inferred.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Daten, die von Herrn Zeffron Reeves (B.App.Sc. (Hons) Angewandte Geologie, MBA, MAIG) zusammengestellt wurden. Herr Reeves ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists sowie Direktor und Anteilseigner des Unternehmens. Herr Reeves verfügt über ausreichende einschlägige Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung, die Art des betrachteten Lagerstättentyps sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als Sachverständiger im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves qualifiziert zu sein. Herr Reeves stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Inhalte in diesen Bericht in der dargelegten Form und im dargestellten Kontext zu. Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02974536-6A1276658&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Tesoro Gold Limited

Zeff Reeves

Level 39, 152-158 St Georges Terrace

6000 Perth, WA

Australien email : info@tesorogold.com.au Pressekontakt: Tesoro Gold Limited

Zeff Reeves

Level 39, 152-158 St Georges Terrace

6000 Perth, WA email : info@tesorogold.com.au Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten