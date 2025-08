Startseite Scientology TV zeigt Einsatz gegen Kriminalität in Ecuador Pressetext verfasst von Frank Busch am Mo, 2025-08-04 15:20. VOICES FOR HUMANITY, die wöchentliche Serie des Scientology TV, in der engagierte Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Ländern porträtiert werden, die ihre Gemeinschaften positiv verändern, zeigt in einer neuen Folge die Aktivistin Catalina Maldonado. Die Episode feierte am 30. Juli 2025 Premiere. In einem Land, das mit geschätzten 40.000 Gangmitgliedern unter massiver Gewalt und Drogenkriminalität leidet, setzt Catalina Maldonado auf Bildung und moralische Aufklärung – mit messbarer Wirkung. Ihr Engagement wird sowohl von Regierungsstellen als auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen anerkannt. Eine Aktivistin verändert Ecuador Catalina Maldonado nutzt Bildungsarbeit im Kampf gegen Gewalt und Bandenkriminalität. Catalina ist Präsidentin der Way to Happiness Foundation Ecuador. Sie stammt aus Quito, der Hauptstadt des Landes, das aufgrund seiner Lage am Äquator auch als "Mitte der Welt" bekannt ist. Während viele angesichts der sinkenden Lebensqualität im Land apathisch wurden, entschied sich Catalina, aktiv zu werden und sich für die Wiederherstellung von Integrität, Tugendhaftigkeit und Ehrlichkeit in der Kultur Ecuadors einzusetzen. Zehntausende Menschen aus allen Gesellschaftsschichten wurden durch ihre Arbeit gestärkt, was zu einem Rückgang der Kriminalität um 80 Prozent in den von ihr erreichten Gebieten geführt hat. Catalina hat sich zum Ziel gesetzt, die Nation zu stärken und "eine neue Zivilisation für Ecuador zu schaffen". Wertevermittlung gegen Gewalt in Lateinamerika "The Way to Happiness" ("Der Weg zum Glücklichsein") ist ein nichtreligiöser 21-Punkte-Leitfaden für ein verantwortungsvolles und respektvolles Miteinander. Das Programm wurde von L. Ron Hubbard verfasst und wird weltweit in Schulen, Gemeinden und sozialen Projekten eingesetzt – unabhängig von Herkunft oder Glauben. In Ecuador setzt Catalina Maldonado als Präsidentin der Way to Happiness Foundation Ecuador dieses Programm gezielt ein, um Menschen aller Altersgruppen für ethische Werte wie Ehrlichkeit, Verantwortung und Integrität zu begeistern – mit nachweisbarem gesellschaftlichem Effekt. Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel stammt aus Kolumbien, wo The Way to Happiness im Rahmen eines landesweiten Schulungsprogramms durch die Polizei eingeführt wurde. Auch dort konnten in mehreren Regionen signifikante Rückgänge der Gewalt um bis zu 50?Prozent erzielt werden – insbesondere durch die Vermittlung grundlegender Werte wie Respekt, Verantwortungsbewusstsein und Selbstachtung. Scientology-TV und Voices for Humanity Die Folge mit Catalina Maldonado ist Teil der wo?chentlichen Serie "Voices for Humanity ", in der engagierte Perso?nlichkeiten aus aller Welt vorgestellt werden, die sich fu?r gesellschaftlichen Fortschritt einsetzen. Das Scientology Network – bekannt als Scientology-TV – ging am 12. Ma?rz 2018 auf Sendung. Es handelt sich um ein amerikanisches Fernsehnetzwerk und einen internationalen Streaming-Dienst, der von der Scientology-Kirche ins Leben gerufen wurde. Das Programm ist weltweit empfangbar – u?ber DIRECTV Kanal 320, im Livestream auf Scientology.tv sowie u?ber mobile Apps und Plattformen wie Roku, Amazon Fire TV und Apple TV. Das Network sendet in 17 Sprachen und erreicht Zuschauer in 240 La?ndern und Territorien. Es beleuchtet den Alltag von Scientologen, stellt soziale Programme und Aufkla?rungsinitiativen vor – insbesondere zu den Themen Bildung, Drogenpra?vention und Menschenrechte – und pra?sentiert preisgekro?nte Dokumentarfilme unabha?ngiger Filmemacher, die einen Querschnitt der Kulturen und Glaubensrichtungen repra?sentieren, aber ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Gesellschaft zu verbessern. Über Frank Busch Vorname

