Össur und FC St. Pauli: Gemeinsam für einen Fußball, der wirklich alle mitnimmt Pressetext verfasst von SASS MEDIA am Mo, 2025-08-04 14:48. Der FC St. Pauli und der isländische Prothesen- und Orthesenhersteller Össur haben eine wegweisende Partnerschaft geschlossen, die weit über klassisches Sponsoring hinausgeht. Im Mittelpunkt steht ein gemeinsames Ziel: mehr Inklusion im Spiel, auf den Rängen und in den Köpfen – und dabei den Betroffenen eine Stimme zu verleihen. Gemeinsame Haltung: Inklusion als gelebter Anspruch

Die Partnerschaft zwischen dem FC St. Pauli und Össur gründet auf einer gemeinsamen Überzeugung: Inklusion ist keine Pflichtübung, sondern ein Anspruch, den beide mit Haltung verfolgen. Vielfalt soll gelebt und Barrieren konsequent reduziert werden – im Fußball wie in der Gesellschaft. „Diese Kooperation war von Anfang an mehr als eine geschäftliche Entscheidung“, erklärt Thomas Gast, Managing Director von Össur Deutschland. „Der FC St. Pauli verkörpert genau das, wofür wir als Unternehmen stehen: Authentizität, Mut zur Haltung und den unbedingten Willen, niemanden zurückzulassen. Gemeinsam wollen wir zeigen, dass Inklusion im Fußball und im Leben keine Utopie ist, sondern Realität werden kann.“

Auch Luca Steinhaus, Sales Manager beim FC St. Pauli, betont den gemeinsamen Anspruch: „Mit Össur verbindet uns weit mehr als eine klassische Partnerschaft – nämlich der Wille, Inklusion im Fußball aktiv und nachhaltig voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit markiert für uns eine klare Mission: hin zu einem Fußball, der Barrieren abbaut, Teilhabe ermöglicht und wirklich alle Menschen mitnimmt.“ Inklusion braucht Technik und Sport

Für Össur, dessen Unternehmensvision „Life Without Limitations“ lautet, ist die Partnerschaft mit dem FC St. Pauli der logische nächste Schritt. Das Unternehmen entwickelt seit Jahrzehnten innovative Prothesen- und Orthesenlösungen und sieht im Fußball eine ideale Plattform, um Vorurteile abzubauen und gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen.

„Unsere Technologie ermöglicht Menschen Mobilität – aber echte Teilhabe entsteht erst, wenn die Gesellschaft mitdenkt und mitfühlt“, so Thomas Gast. Gemeinsame Projekte für mehr Teilhabe

Geplant sind konkrete gemeinsame Initiativen – von barrierefreien Stadionbereichen über Inklusionsprojekte im Nachwuchsbereich bis hin zu Aufklärungskampagnen. Dabei sollen Menschen mit Prothesen und Orthesen nicht als Objekte der Hilfe, sondern als Protagonist:innen ihrer eigenen Geschichten im Mittelpunkt stehen. Ein Fußball für alle

„Wir wollen gemeinsam zeigen, dass Inklusion bedeutet: Jeder gehört dazu, jeder bringt etwas mit, jeder hat eine Stimme“, fasst Thomas Gast die Vision zusammen. „Denn am Ende geht es darum, dass Fußball das ist, was er sein sollte: ein Spiel für alle.“

Össur & FC St. Pauli – Gemeinsam machen sie Platz für mehr Inklusion. Auf den Rängen. Im Spiel. Und in den Köpfen. Für Haltung. Für Mobilität. Für einen Fußball, der wirklich alle mitnimmt. Weitere Infos finden Sie auf www.ossur.com/de-de/ossurxstpauli Für weitere Rückfragen stehen Ihnen Össur gern zur Verfügung:

Kathrin Merk

Marketing Director Central Europe

Mobil: +4915111324730

Kathrin Merk

Marketing Director Central Europe

Mobil: +4915111324730

E-Mail: kmerk@ossur.com