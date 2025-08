Startseite FRENZEL Fans aufgepasst: 10?% Rabatt bei Newsletter-Start Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-08-04 14:35. Wuppertal, 4. August 2025 Die Premium-Spirituose FRENZEL Grapefruit steht für feinen Geschmack, ehrliche Zutaten und echte Genussmomente. Nun erweitert die Marke ihr Angebot um einen kostenlosen Newsletter - für alle, die gern Neues entdecken, kreative Drinks lieben und Lust auf besondere Angebote haben. Mit dem Newsletter möchte FRENZEL Grapefruit noch näher an seine Community heranrücken. Wer sich anmeldet, darf sich regelmäßig über exklusive Inhalte freuen, die nicht nur inspirieren, sondern auch sparen helfen. Der Fokus liegt dabei klar auf Genuss, Kreativität und dem gewissen Extra - direkt aus Wuppertal. Immer eine Idee voraus - direkt ins Postfach Im neuen FRENZEL-Newsletter erwarten Abonnent:innen: Frische Rezeptideen für Drinks, Aperitifs und kreative Cocktails - saisonal abgestimmt und einfach nachzumixen. Attraktive Aktionen und exklusive Angebote, die es nur im Newsletter gibt. Einblicke hinter die Kulissen: Wie entsteht FRENZEL? Was macht den Unterschied aus? Was passiert gerade bei der Marke? Ob für den nächsten Mädelsabend, einen spontanen Balkon-Drink oder die stilvolle Dinnerparty - mit FRENZEL Grapefruit gelingen besondere Genussmomente, die lange in Erinnerung bleiben. Mehr als nur ein Likör - ein Lebensgefühl "Unsere Community liebt die Vielseitigkeit von FRENZEL Grapefruit - ob pur auf Eis, gemixt im Spritz oder ganz neu interpretiert. Mit dem Newsletter wollen wir Inspiration, Nähe und einen echten Mehrwert schaffen", sagt Johannes Frenzel, Gründer der Marke. "Wir glauben, dass ein guter Drink mehr ist als nur Geschmack - er ist ein Moment der Verbindung, der Freude, der Kreativität." Jetzt anmelden & 10?%-Gutschein sichern Als Willkommensgeschenk erhalten alle neuen Abonnent:innen einen 10?%-Rabattcode für ihren nächsten Einkauf im offiziellen FRENZEL-Onlineshop. Die Anmeldung ist kostenlos, jederzeit kündbar - aber voller Inspiration. Jetzt anmelden unter:

FRENZEL Grapefruit - Premium-Likör aus Wuppertal

FRENZEL ist eine unabhängige Likörmarke aus Wuppertal, die für modernen Genuss, klare Zutaten und stilvolles Design steht. Der charakteristische Grapefruit-Likör schmeckt erfrischend, fruchtig-herb und überraschend vielseitig - ganz ohne künstliche Aromen oder Farbstoffe. Ob pur, auf Eis oder als Signature Drink: FRENZEL passt zu allem, was nach Sommer, Freundschaft und besonderen Momenten schmeckt. Die Marke wurde von Johannes Frenzel gegründet - mit dem Ziel, einen Likör zu schaffen, der so klar schmeckt, wie er aussieht. Mehr unter: frenzel.com

