Erster Q-Slam im BFW Leipzig begeistert mit innovativem Format und spannenden Beiträgen

Mit großer Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Qualitätsmanagement lud der DGQ-Regionalkreis Leipzig zum ersten Mal zu einem Q-Slam ins Berufsförderungswerk Leipzig (BFW) ein. Hochkarätige Rednerinnen und Redner präsentierten ihre selbst verfassten Beiträge - mit dem Ziel, das komplexe Thema Qualitätsmanagement auf unterhaltsame Weise einem breiten Publikum näherzubringen. Ein innovatives Format trifft auf ein bedeutendes Thema Der kreative Ansatz, Themen rund um das Qualitätsmanagement in Form eines Slams zu präsentieren, zeigt Mut zur Innovation. So kamen Vertreterinnen und Vertreter des Fachgebiets sowie interessierte Besucherinnen und Besucher auf lockere und heitere Weise zusammen, um ihre Einsichten und Erfahrungen zu teilen. Mit lebendigen, einprägsamen Vorträgen begeisterten die Rednerinnen und Redner das Publikum. Zu den Teilnehmern zählten unter anderem Jörg Brokmann, Ralf Witzel, Ursula Meiler, Marita Großer, Tim Hädicke sowie Dr. Sibylle Harsch. Moderiert wurde die Veranstaltung von Markus Kinds, dem Leiter des DGQ-Regionalkreises Leipzig. Die Co-Moderation übernahm an diesem Abend Corinna Schulze, Fachbereichsleiterin Marketing im BFW Leipzig und Mitglied der Leitungsgruppe des DGQ-Regionalkreises Leipzig. Gewinnerin gekürt und Urkunde überreicht Nach dem Wettbewerb hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, ihre Stimme per Applaus-O-Meter abzugeben und so den besten Beitrag zu wählen. Das Event fand seinen Höhepunkt, als Marita Großer als Siegerin gekürt wurde und eine Urkunde für ihre herausragende Leistung erhielt. Mit dem Q-Slam haben der DGQ-Regionalkreis Leipzig und das BFW Leipzig auf kreative und unterhaltsame Weise das Bewusstsein für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement gestärkt. Diese erste, äußerst gelungene Veranstaltung im Slam-Format bot nicht nur den Rednern, sondern auch den Teilnehmenden die Gelegenheit, vielfältige Aspekte des Qualitätsmanagements kennenzulernen. Abschließend lässt sich sagen: Der erste Q-Slam des DGQ-Regionalkreises Leipzig war ein voller Erfolg, der das Thema auf lösungsorientierte, verständliche und zugleich unterhaltsame Weise in den Mittelpunkt rückte. Und eines ist sicher: Der Q-Slam geht in die nächste Runde! Aufgrund der positiven Resonanz wird es bereits im kommenden Jahr eine Fortsetzung geben. Dieses innovative Format bietet sowohl Rednern als auch Teilnehmenden die Chance, Qualitätsmanagement aus unterschiedlichsten Perspektiven zu entdecken - ein bedeutender Schritt zur Förderung von Verständnis und Wertschätzung für dieses wichtige Thema.

Das Berufsförderungswerk Leipzig ist seit 35 Jahren als Spezialist auf dem Gebiet der Teilhabe am Arbeitsleben (der beruflichen Rehabilitation) tätig. Es unterstützt und bildet Menschen aus, die durch Krankheit oder Unfall aus dem gewohnten Arbeitsleben ausscheiden mussten. Mit innovativen Ansätzen und jahrzehntelanger Expertise leistet das BFW Leipzig dabei einen bedeutenden Beitrag zur Inklusion von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Durch unsere Mitgliedschaft in Wirtschaftsverbänden und Fachvereinen erkennen wir zeitnah die Trends und Veränderungen des Arbeitsmarktes. So ist das Berufsförderungswerk Leipzig beispielsweise seit mehr als 30 Jahren Mitglied in der DGQ. Neue fachliche Anforderungen binden wir in unsere Qualifizierungen ein und ermöglichen unseren Rehabilitanden einen optimalen Start in das neue Berufsleben. Unternehmen der regionalen Wirtschaft erhalten gut ausgebildete neue Mitarbeitende und kennen das BFW Leipzig als zuverlässigen Partner der Aus- und Weiterbildung.

