Startseite Sushi-Highlight für nur 1 Cent – am 11. August in Esslingen! Pressetext verfasst von Sushi Palace am Mo, 2025-08-04 12:57. Ein besonderes Genuss-Erlebnis wartet auf alle Sushi-Fans: Am Montag, den 11.08.2025, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr, gibt es in unserer Filiale in der Oberer Metzgerbach 20, 73728 Esslingen am Neckar eine Sushi-Box für sensationelle 1 Cent! Das Angebot im Überblick:

• Gültig nur am 11.08.2025 von 17–19 Uhr

• Nur eine Box pro Person

• Nur solange der Vorrat reicht

• Keine Vorbestellung möglich – first come, first serve Zur Auswahl stehen zwei leckere Varianten: Box 1 (klassisch):

• 4 Stück Kappa Maki

• 4 Stück Avocado Maki

• 2 Stück Miami Roll

• 2 Stück Fried Ebi Futo Box 2 (vegan):

• 4 Stück Kappa Maki

• 4 Stück Avocado Maki

• 2 Stück Crispy Roll

• 2 Stück Fried Kanpyo Futo Also nichts wie hin – dieses Angebot gibt’s nur einmal! Kontaktdaten Stefan Gliemann

Chief Marketing Officer

marketing@sushi-palace.com

www.sushi-palace.com Sushi Palace GmbH & Co. KG

Sitz des Unternehmens: Zehntwiesenstr. 33b, 76275 Ettlingen

CEO: Anatolij Dejneko

COO: Alexander Matern, Christian Matern

HRA: 709207 Mannheim

