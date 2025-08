Happy Birthday, Otto Gourmet! Fleischpionier feiert 20 Jahre mit großem Party-Wochenende in Heinsberg

Was 2005 mit einer gewagten Idee der drei Brüder Stephan, Wolfgang und Michael Otto, 200 Kilo Morgan Ranch Wagyu aus Nebraska und einem kleinen Kühlhaus in der heimischen Garage begann, hat sich innerhalb von zwei Jahrzehnten zu einem der erfolgreichsten Händler für hochwertiges Fleisch entwickelt. Grund genug für Otto Gourmet, das Jubiläum am 29. und 30. August mit zwei rauschenden Parties auf dem Firmengelände in Heinsberg zu feiern. Mit dabei: Zwei- und Drei-Sterne-Köche, bekannte TV-Chefs und das Who is Who der Gastro-Branche. Noch einige wenige Tickets sind auf der Website erhältlich.

Heinsberg, Juli 2025. In den letzten 20 Jahren hat Otto Gourmet nicht nur sein Sortiment Stück um hochwertiges Stück erweitert, sondern auch den Kreis der Fans und Freunde. Kein Wunder also, dass sich auf den Geburtstagsparties tummelt, wer in der Food-Szene Rang und Namen hat. Neben renommierten Spitzenköchen werden über zwanzig Top-Winzer aus dem Rheingau, Rheinhessen, der Pfalz, Franken, Württemberg, von der Mosel oder aus Frankreich erwartet, ein hochkarätiges Programm mit edlen Cuts, kühlen Drinks und Live-Musik gibt dem Wochenende den feierlichen Rahmen, den es verdient.

Meat the Master Party am 29. August

Fleisch, Fleisch und nochmal Fleisch, darum geht es am Auftaktabend des Geburtstagswochenendes. Die wichtigsten Köpfe der Griller- und BBQ-Szene treffen sich im Otto Gourmet Fleischkompetenzzentrum, dazu serviert werden rockige Beats. Gäste können sich auf Gerichte von hochkarätigen Chefs wie Lucki Maurer aus dem Stoi, Philipp Vogel aus dem Orania Berlin, TV-Legende Stefan Marquard oder Sebastian Prüssmann aus der Sansibar freuen, ins Glas kommen Biere der Maisel Brauerei oder Wein der Weingüter Schneider, Dreissigacker und Hensel.

Beef Bottle Party am 30. August

„Go big or go home“ lautet das Motto am zweiten Abend des Party-Wochenendes, wenn knapp 20 Top-Winzer von Weingütern wie Graf Adelmann, von Winning, Wegeler, am Nil oder Emmerich ausschließlich große Flaschen im Gepäck haben. Grundlage deluxe schaffen hochkarätige Gastköche wie der Berliner Drei-Sterne-Koch Marco Müller, Cornelia Poletto, Nelson Müller, die zweifach besternten Chefs Christoph Rainer und Klaus Erfort oder Kochlegende Dieter Müller. Wie bereits am Vortag gibt es Live-Musik, und zahlreiche Genusspartner wie Parmigiano Reggiano, Caviar House & Prunier, Big Green Egg oder Bos Food präsentieren ihre Produkte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.otto-gourmet.de, Tickets unter Meat the Master Party 2025 | OTTO GOURMET und BEEF BOTTLE PARTY Volume Eight 2025 | OTTO GOURMET.

Über Otto Gourmet

Otto Gourmet ist der führende Händler und Online-Versand für Premiumfleisch in Deutschland. Er steht seit seiner Gründung 2005 für kompromisslose Qualität und geprüfte Herkunft. Das Familienunternehmen mit Sitz im nordrheinwestfälischen Heinsberg liefert sowohl Spitzenköchen als auch anspruchsvollen Privatkunden exklusives Fleisch von ausgewählten Produzenten weltweit. Mit Expertise, Leidenschaft und einem klaren Bekenntnis zu Transparenz und Tierwohl setzt Otto Gourmet immer wieder neue Maßstäbe in der Fleischkultur. Im firmeneigenen Bistro, dem MännerMetzger in Heinsberg, werden hochwertige Steak-Cuts und beliebte Gerichte serviert, eine Fleischtheke zum Einkauf vor Ort rundet das Konzept ab. Eine weitere Frischetheke gibt es bei Feinkost Stüttgen auf dem Carlsplatz in Düsseldorf, Tastings und Fleischverkauf außerdem im Meat Club in Stuttgart.

