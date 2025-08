Startseite Goldpreis auch weiterhin mit Stärke Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-08-04 09:19. Gold hat sich als Krisenwährung etabliert. Die Diversifizierung der Reserven weg vom Dollar geht weiter. Dieser Artikel erscheint im Namen von Southern Cross Gold Consolidated und Revival Gold, Unternehmen, mit der die Swiss Resource Capital AG (SRC) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Besonders in den Schwellenländern ist die Nachfrage nach sicheren Anlagen groß. Dazu belasten Sorgen um die US-Wirtschaft. Letzte Woche gab es zu anfangs Verluste beim Goldpreis, gegen Ende der Woche aber gab es ein Comeback. US-Arbeitsmarktdaten waren schwach, im letzten Monat konnten nur 73.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Auch wurden die Beschäftigungszahlen für Mai und Juni nach unten korrigiert (14.000 beziehungsweise 19.000 neue Arbeitsplätze). So steigt die Annahme, dass die Fed im September eine Zinssenkung vornehmen wird. Laut Fed-Chef Powell gäbe es zwar noch keine Entscheidung bezüglich September, doch die Hoffnungen steigen. Aktuell wird von einer Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung von 92 Prozent ausgegangen. Und fallen die Zinsen, ist dies positiv für den Goldpreis. Der US-Dollar ist nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht gefallen und Gold verzeichnete Stärke als Absicherung gegen negative Wirtschaftsentwicklungen. Unsichere Handelspolitische Faktoren führen zu einem günstigen Umfeld für den Goldpreis. Gerade heute in den unsicheren Zeiten ist Stabilität gefragt in Finanzdingen. Eine Herbstrallye beim Preis des edlen Metalls ist nun ein Thema geworden. Vor allem auch, da Gold nach einer gewissen Sommerflaute meist teurer wird, so lehrt es jedenfalls meist die Saisonalität. Wenn der Goldpreis historische Höchstpreise durchbricht, ist mit einem zusätzlichen Kaufinteresse zu rechnen. So sind die meisten Analysten positiv gestimmt, was auch für die Unternehmen gilt, die das wertvolle Gut im Boden besitzen, zum Beispiel Revival Gold oder Southern Cross Gold Consolidated. Revival Gold - https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-fortuna-mining-... - entwickelt in Utah das Mercur Goldprojekt und bereitet die Genehmigungsverfahren sowie die Exploration des Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho vor. In Australien besitzt Southern Cross Gold Consolidated - https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-miata-metals-fu... - das Sunday Creek-Projekt. Hervorragende Bohrergebnisse liegen bereits vor. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -). Gemäß § 85 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

