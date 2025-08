Startseite Abschied von einer Ära: Die letzte Auflage von "PferdeTräume" - Ein Standardwerk zum Therapeutischen Reiten Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-08-04 09:12. Nagold, 2.8.2025 - Nach 25 Jahren erfolgreicher Veröffentlichungsgeschichte ist die fünfte auch die letzte Auflage von "PferdeTräume", dem renommierten Buch zum Therapeutischen Reiten von A. Schörle. Dieses Buch hat sich als unverzichtbares Werkzeug für Eltern, Reitlehrer, Pädagogen und Therapeuten etabliert, die die faszinierende Welt des therapeutischen Reitens verstehen und nutzen möchten. "PferdeTräume" ist mehr als nur ein Buch über das therapeutische Reiten; es ist ein Leitfaden für alle, die sich für diese bereichernde Form der Therapie interessieren. Die Autorin Armgard Schörle hat in ihrem Buch eine Vielzahl von praktischen Spielanregungen und Hilfestellungen für Pädagogen und Therapeuten, aber auch für Eltern, zusammengestellt, um Kindern und Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen zu helfen. Das Buch umfasst 344 Seiten und ist im Format DINA5 gedruckt. Die fünfte Auflage von "PferdeTräumen" enthält nicht nur die bewährten Inhalte der vorherigen Auflagen, sondern auch neue Perspektiven und Erfahrungen aus 20 Jahren gelebter PferdeTräume im Therapeutischen Reiten. Der Leser findet Texte von Dr. Lorenzo Lucarelli, AEDEQ Spanien, griechischen Ausbildungsstudenten ERASMUS und einer Einleitung von Teilnehmern eines langjährigen inklusiven Reitprojektes OWB im Allgäu. Das Buch "PferdeTräume" hat sich als Standardwerk zum Therapeutischen Reiten etabliert und wird von Expert:innen und Leser:innen gleichermaßen gelobt. Werner Popken, Redakteur der Pferdezeitung, empfiehlt das Buch allen Eltern, die besser verstehen wollen, was es ist, das ihre Kinder an Pferden fasziniert. Claudia Janosch, Redakteurin von Freizeit im Sattel, beschreibt das Buch als "Fundgrube" für praktische Spielanregungen und Hilfestellungen. Armgard Schörle hat mit "PferdeTräumen" eine Pionierarbeit geleistet und neue Sichtweisen auf das therapeutische Reiten entwickelt. Ihr Ansatz konzentriert sich auf die Stärkung des Menschen in seiner Besonderheit und nicht auf die Fokussierung auf die Schwäche. Das Buch enthält daher viele theoretische Ansätze, aber auch praktische Spielübungen und Anwendungsszenen. Das therapeutische Reiten ist eine effektive Form der pferdegestützten Therapie, die sich in den letzten Jahrzehnten etabliert hat. Es umfasst verschiedene Ansätze, darunter die Reittherapie für Kinder und Erwachsene, und wird oft eingesetzt, um Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu helfen. Die Interaktion mit Pferden fördert nicht nur die motorischen Fähigkeiten, sondern auch das emotionale Wohlbefinden. Die Ausbildung zum Reittherapeuten ist ein zentraler Bestandteil der Professionalisierung in diesem Bereich. In Deutschland gibt es zahlreiche Ausbildungsangebote, die nicht nur theoretisches Wissen über die Psychologie des Pferdes und die Grundlagen der Tiergestützten Therapie vermitteln, sondern auch praktische Fähigkeiten im Umgang mit den Tieren. Das Buch "PferdeTräume" beschreibt verschiedene therapeutische Ansätze im Bereich des Reitens, darunter heilpädagogisches Reiten und Hippotherapie. Die tiergestützte Therapie hat sich als besonders effektiv erwiesen, da sie nicht nur die physische Gesundheit fördert, sondern auch soziale Kompetenzen stärkt. Für bereits ausgebildete Therapeuten gibt es zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten in Bereichen wie Pferdephysiotherapie oder tiergestützter Pädagogik. Das Buch "PferdeTräume" bietet eine Vielzahl von Anregungen und Ideen für die Arbeit mit Kindern und Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen. Armgard Schörle, geht es in Ihrem Ansatz immer darum, die Fähigkeiten zu entdecken und zu fördern und nicht die Beeinträchtigungen zu manifestieren. Der Abschied von "PferdeTräumen" markiert das Ende einer Ära, aber auch den Beginn einer neuen. So hat Armgard Schörle bereits das Buch "Spielend in die Kraft", die die Inhalte und Erfahrungen von "PferdeTräumen" weiterentwickelt und vertieft, erfolgreich auf den Markt gebracht. Autorin: Armgard Schörle

ISBN: 9783926341181

Auflage: 5. Auflage

Umfang: 344 Seiten, Format: DINA5

Preis: 24,80 EUR

