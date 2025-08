Startseite Thalberg & Co. KG bietet Komplettservice für Immobilien in Hannover und Hildesheim Pressetext verfasst von NaumannStefan am Sa, 2025-08-02 22:46. Hannover, August 2025 – Eigentümer, die ihre Immobilie professionell verkaufen, vermieten oder verwalten lassen möchten, profitieren von einem zentralen Ansprechpartner: Die Thalberg & Co. KG Immobilien kombiniert Immobilienvermittlung und Hausverwaltung in Hannover und Hildesheim zu einem durchdachten Komplettservice – persönlich, kompetent und regional verankert. Das Unternehmen richtet sich an private Eigentümer, Kapitalanleger und Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs), die eine verlässliche Immobilienbetreuung aus einer Hand suchen. „Unser Konzept verbindet marktgerechte Vermittlung mit professioneller Verwaltung – das entlastet Eigentümer nachhaltig“, erklärt die Geschäftsleitung. Als Immobilienmakler in Hannover und Hildesheim unterstützt Thalberg & Co. KG beim Verkauf, der Vermietung und der objektiven Immobilienbewertung. Eine Besonderheit ist die hauseigene Analyse: Unter thalberg-immobilien.de/bester-makler-wertermittlung-2025-hannover bietet das Unternehmen eine detaillierte Immobilienbewertung für Hannover an – ideal für Eigentümer, die den aktuellen Marktwert ihrer Immobilie kennen möchten. Zusätzlich sorgt die firmeneigene Hausverwaltung in Hannover und Hildesheim für eine rechtssichere, transparente Betreuung von Mietshäusern und WEGs. Das Leistungsspektrum reicht von Betriebskostenabrechnungen über Instandhaltungsmanagement bis hin zur digitalen Kommunikation mit Eigentümern und Mietern. Die regionale Expertise von Thalberg Immobilien erstreckt sich über begehrte Stadtteile wie List, Südstadt, Linden, Misburg, sowie über beliebte Lagen in Hildesheim, darunter Marienburger Höhe und Itzum. Mit einem erfahrenen Team, modernen Tools und einem klaren Fokus auf Qualität und Effizienz bietet Thalberg & Co. KG eine zuverlässige Lösung für Eigentümer, die ihre Immobilie nicht nur vermarkten, sondern auch nachhaltig betreuen lassen möchten. Über Thalberg & Co. KG Immobilien

Thalberg & Co. KG Immobilien ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Hannover. Der Fokus liegt auf der Immobilienvermittlung, Immobilienbewertung und Hausverwaltung für Kunden aus Hannover, Hildesheim und der umliegenden Region. Ziel ist es, Eigentümern individuelle, transparente und nachhaltige Lösungen zu bieten.