Familienurlaub Kreta – 14 Nächte in einer exklusiven Suite zu einem unschlagbaren Preis auf www.sparenjetzt.de

Für einen unvergesslichen Familienurlaub im Sommer 2025 bietet www.sparenjetzt.de ein exklusives Angebot: 15 Tage im familiengeführten 4-Sterne Aparthotel auf Kreta, inklusive Flug, Hotel-Transfer, Frühstück und vielem mehr – und das zu einem unschlagbaren Preis!

Vom 23. August bis 6. September 2025 fliegen Reisende direkt von Frankfurt nach Heraklion mit Discover Airlines und Aegean Airlines. Der Hin- und Rückflug ist inklusive, ebenso wie der Hotel-Transfer und 20 kg Gepäck pro Person.

Die Unterkunft erfolgt in einer Family-Suite des 4-Sterne Aparthotels, das sich besonders für Familien eignet. Täglich erwartet die Gäste ein köstliches Frühstück, das den perfekten Start in den Urlaubstag bietet.

Der Reisepreis für zwei Erwachsene beträgt nur 2.312,00 €, was dieses Angebot zu einer großartigen Gelegenheit macht, Kreta in einem exklusiven, familiengeführten Hotel zu erleben.

Nutzen Sie die Gelegenheit und buchen Sie jetzt auf www.sparenjetzt.de. 15 Tage voller Sonne, Entspannung und griechischer Gastfreundschaft warten auf Sie und Ihre Familie!